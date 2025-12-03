Trump ataca a somalíes: los llama “basura” y amenaza con plan migratorio en su contra

Donald Trump hizo comentarios racistas, describiendo a Omar y otros migrantes somalíes como “basura” y pidiendo que abandonen Estados Unidos.

Los Ángeles, 3 de diciembre (LaOpinión).- Donald Trump calificó el martes a los migrantes somalíes de “basura” y dijo que deberían ser enviados de regreso a casa, en un discurso que se produjo mientras el gobierno estaría aumentando la aplicación de leyes migratorias contra los somalíes sin papeles en Minnesota.

En un discurso xenófobo durante una reunión de gabinete, Trump atacó a los somalíes y a Ilhan Omar, la representante del Congreso, originaria de Somalia y ciudadana estadounidense. Dijo que Somalia “apesta” y “no sirve para nada por algo”.

“No aportan nada. No los quiero en nuestro país, para ser sincero”, expresó. Llamó a Omar “basura” y dijo: “Vamos por mal camino si seguimos recibiendo basura en nuestro país”.

Trump ha intensificado su retórica antimigratoria en las últimas semanas, particularmente después del tiroteo mortal de dos tropas de la Guardia Nacional en Washington D.C., el mes pasado.

El sospechoso del tiroteo es un afgano que fue evacuado del país en 2021, tras la retirada de las fuerzas estadounidenses y aliadas. Trump ha utilizado el tiroteo como justificación para endurecer la migración procedente de lo que describió como “países del tercer mundo”, incluida Somalia.

“[En Minnesota] la asistencia social es como del 88 por ciento. No aportan nada. No los quiero en nuestro país. Seré honesto con alguien que diga: 'Oh, eso no es políticamente correcto'. No me importa. No los quiero en nuestro país. Su país no sirve para algo. Su país apesta, y no los queremos en nuestro país. Podría decir lo mismo de otros países”, acusó el mandatario.

“… Vamos a ir por el camino equivocado si seguimos trayendo basura a nuestro país. Ilhan Omar es basura. Ella es basura. Sus amigos son basura. Esta es gente que trabaja. Esta es gente que dice: “Vamos, vamos. Hagamos de este lugar un lugar grandioso”. Esta es gente que no hace más que quejarse. Se quejan y de donde vinieron, no obtuvieron nada. Sabes, vinieron del paraíso y dijeron: 'Esto no es el paraíso'. Pero cuando vienen del infierno y se quejan y no hacen más que quejarse, no los queremos en nuestro país. Que regresen a donde vinieron y lo arreglen”, sentenció.

Trump afirmó no conocer a Ilhan Omar en absoluto, pero dijo que la ha visto quejarse de Estados Unidos durante años. “Creo que es una persona incompetente. Es una persona realmente terrible”, afirmó.

Omar, exniña refugiada que huyó de la prolongada guerra civil de Somalia, es considerada la primera somalí-estadounidense en servir en el Congreso de Estados Unidos. Representa un distrito congresional en Minnesota que alberga una de las comunidades de diáspora somalí más grandes del país.

