El peso regresa a la fortaleza previa a las elecciones 2024: el dólar besa los 17.99

Durante la jornada de este viernes, el peso mexicano osciló entre las 17.99 y los 18.04 unidades, pese a la suspensión de operaciones por el feriado bancario.

Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- La moneda mexicana rompió este viernes el piso de los 18 pesos por dólar y se cotizó en 17.99 unidades, un nivel que no se veía desde julio del 2024.

Al final de la jornada, el peso cerró en 18 unidades por cada billete verde, esto es 3 centavos menos que en el cierre del jueves.

De acuerdo con Investing, el efecto del carry trade o bicicleta financiera en español ha beneficiado a la moneda mexicana. Esta estrategia es popular frente a un dólar debilitado pues genera flujo de caja positivo a través del diferencial de intereses, aprovecha tendencias macroeconómicas de largo plazo, diversifica carteras con exposición cambiaria y ofrece retornos atractivos en un entorno de baja volatilidad.

En este sentido, la apreciación del peso frente al billete verde se atribuye a un dólar más débil por la percepción de futuros recortes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, por su sigla en inglés), una perspectiva de mercados financieros más conservadores y, además, la percepción de que las negociaciones del T-MEC irán por buen camino.

En la jornada de este viernes, pese a la suspensión de operaciones por el feriado del Día del Empleado Bancario en México, las operaciones del peso oscilaron entre los 17.99 y los 18.04 unidades.

De esta forma, la moneda mexicana conquistó un cierre semanal positivo: el mejor en los últimos 17 meses.

De acuerdo con la canasta de 16 divisas que analiza la agencia especializada Bloomberg, el peso se colocó así como la quinta moneda con más avances frente al dólar.