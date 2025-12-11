La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Redacción/SinEmbargo

11/12/2025 - 2:41 pm

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina, lejos de los primeros lugares, con un 47.7 por ciento de deuda como proporción del PIB; el informe se basa en los primeros nueve meses del año.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– México se ubica en el lugar 11 de los países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros sitios de la lista, con un 47.7 por ciento de deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de 2025, reveló esta semana un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte de los primeros nueves meses del año del IIF, la deuda mundial continúa su escalada, pues el endeudamiento global aumentó en 26.4 mil millones de dólares y alcanzó un total de 345.7 mil millones, que equivalen al 310 por ciento del PIB global.

Respecto a la región de América Latina, Brasil encabeza la lista de países más endeudados, con el 90.9 por ciento de deuda como proporción del PIB. Le sigue El Salvador, con 87.6 por ciento y completa el podio de mayor deuda la Argentina de Javier Milei, con 76.7 por ciento.

El top 10 de países con más deuda en AL lo completan Granada (68.9 por ciento), Colombia (67.4 por ciento), Trinidad y Tobago (64.9 por ciento), Jamaica (60.8 por ciento), Costa Rica (60.3 por ciento), República Dominicana (59.7 por ciento), y Ecuador (52.6 por ciento).

Luego, México se ubica con una deuda del 47.7 por ciento como proporción del PIB hasta septiembre de 2025. Le siguen Honduras, con 45.5 por ciento; Chile, con 43.6 por ciento; y Perú, con 31.6 por ciento.

La deuda de México no está entre las más altas de la región.
La deuda de México no está entre las más altas de la región. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

El informe sobre del IFF señala que el endeudamiento corporativo no financiero es del 38.8 por ciento del PIB en el promedio de América Latina, apartado que lidera Chile. La deuda de los hogares es de 24.2 por ciento del PIB en la región, donde Chile y Costa Rica presentan los niveles más importantes.

Con respecto a esa deuda de hogares, el reporte dice que la deuda global en este apartado aumentó alrededor de cuatro mil millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2025, alcanzando casi 64 mil millones, pero el incremento ha sido más lento que el crecimiento del PIB. La relación deuda-PIB en hogares es de 57 por ciento, el más bajo desde 2015, destaca.

Hacienda presume nivel bajo y estable de deuda pública

Con cierre a octubre de este año, la deuda pública de México se mantuvo "en un nivel bajo y estable" de 51.1 por ciento del PIB, por debajo del 52 por ciento del PIB observado al cierre de 2024, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta trayectoria reafirma el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad fiscal, subrayó la dependencia.

El informe reveló que México está en el sitio 11 de los más endeudados de la región, lejos de los primeros.
El informe reveló que México está en el sitio 11 de los más endeudados de la región, lejos de los primeros. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

Además, en noviembre el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de dos años con México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que ambos sostienen, por un monto equivalente a alrededor de 24 mil millones de dólares.

La renovación de la línea de crédito es equivalente al 200 por ciento de la cuota de México en el FMI solicitado por las autoridades, dijo el organismo en un comunicado, "y tomó nota de la cancelación por parte de México del acuerdo previo". Las autoridades mexicanas manifestaron su intención de asignar al nuevo acuerdo un carácter precautorio, añadió.

México reduce línea de crédito

Es la onceava vez en que el FMI y México renuevan su acuerdo desde el primer trato, que data de 2009. Desde 2017, México ha reducido gradualmente el acceso a los acuerdos en el marco de la LCF. El acuerdo del 29 de noviembre de 2017 fue aprobado por un monto de acceso original equivalente a unos 88 mil millones de dólares, el cual, a solicitud de las autoridades mexicanas, se redujo a unos 74 mil millones el 26 de noviembre de 2018.

El FMI anunció que renueva la línea de crédito para México por dos años más por 24 mil mdd.
El FMI anunció que renueva la línea de crédito para México por dos años más por 24 mil mdd. Foto: FMI

El acuerdo del 22 de noviembre de 2019 fue aprobado por un monto de acceso equivalente a unos 61 mil millones de dólares, el cual se redujo en el acuerdo siguiente, aprobado en noviembre de 2021 a unos 50 mil millones, y en noviembre de 2023 a unos 35 mil millones de dólares.

A finales de octubre, el FMI concluyó que, tras crecer un 1.5 por ciento en 2024, se prevé que la economía crezca uno por ciento en 2025, ya que la actividad ha estado limitada por la necesidad de consolidación fiscal y una política monetaria restrictiva, así como por el efecto atenuante de la incertidumbre comercial sobre el consumo y la inversión.

El organismo espera que la actividad repunte en 1.5 por ciento durante 2026, a medida que se relajen las políticas internas, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirán limitando el crecimiento. "Se proyecta que la moderada actividad, la normalización de los precios de los alimentos y la reciente apreciación del peso contribuyan a la convergencia de la inflación hacia el objetivo del tres por ciento de Banxico para la segunda mitad de 2026", añadió.

"Si bien se estima que la expansión fiscal de 2024 se revierta este año, se prevé que la deuda bruta del sector público alcance el 58.9 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto] a finales de año. Los objetivos fiscales de las autoridades para 2026-30 implican una reducción adicional del déficit, aunque la razón deuda/PIB aumentaría de manera constante en el mediano plazo", detalló.

Pero sostuvo que el sistema financiero sigue siendo sólido y resiliente a choques, gracias a una supervisión financiera eficaz. "México mantiene amortiguadores externos adecuados y una posición externa acorde con los fundamentos económicos. Se prevé que el fortalecimiento en el corto plazo de la cuenta corriente —debido a la debilidad de la demanda interna— se revierta en el futuro, acompañado de un leve deterioro de la balanza comercial y una disminución gradual de las remesas", manifestó.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Jorge Javier Romero Vadillo

De fetiches y otras fantasías para la autosatisfacción

"La autonomía fue una forma de construir islotes de servicio profesional en un océano de burocracia clientelista,...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Invasor

"Lo que suceda en Venezuela, nos dejará saber de qué tamaño es la amenaza para el resto...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

El terrorismo de Godoy, el de Harfuch y el del narco

"Pero el acto de terrorismo que fue para la Fiscal Ernestina Godoy, que costó la vida a...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Peligros y oportunidades del proteccionismo

"Muy probablemente no entraremos de lleno, al menos por ahora, en un mundo proteccionista donde cada nación...
Por Gustavo de Hoyos Walther
La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

The Lancet vs Ultraprocesados
Por Alejandro Calvillo

The Lancet vs Ultraprocesados

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado
Por Héctor Alejandro Quintanar

El regreso de López Obrador y el peligro de un golpe de Estado

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

El éxito educativo y los trastornos adictivos comparten factores genéticos.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Investigadores de la Universidad de Colorado descubrieron una combinación de fármacos que podría ofrecer nuevas esperanzas a las pacientes con cáncer de ovario.

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

La SEORL-CCC alertó a los jóvenes de la relación entre el consumo de alcohol y formas de tabaco y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de cabeza y cuello.

Jóvenes corren más riesgo de cáncer de cabeza y cuello por consumo de alcohol y vapeo

Es probable que los pingüinos que viven en costas de Sudáfrica hayan muerto de hambre en masa durante su temporada de muda por falta de alimentos.

Miles de pingüinos africanos están muriendo en Sudáfrica por la escasez de alimentos

Marcha contra maiz transgénico

Revista se retracta y retira artículo en el que defendía consumo humano del glifosato

1

Segob pide que Juez que levantó bloqueo a casino de Salinas Pliego se aparte del caso

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
2

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

Pedro Haces
4

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
5

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
6

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.
7

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

8

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
9

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
10

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

Nicolás Maduro
11

Trump aumenta presión sobre Maduro con sanciones a sus sobrinos y seis petroleras

Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.
12

México y EU celebran segunda reunión en materia de seguridad; SRE reafirma soberanía

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este jueves a Nicolás Maduro su apoyo frente a las “crecientes presiones externas” que enfrenta Venezuela.
13

Putin expresa su apoyo a Maduro frente a "presiones externas" que enfrenta Venezuela

Gloria Trevi presentó una demanda millonaria contra Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con información revelada por Sabina Berman.
14

Gloria Trevi demandó a Salinas Pliego por 180 millones de dólares, dice Sabina Berman

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, anunció una transformación en la dependencia y su integración plena a la Estrategia Nacional de Seguridad.
15

Godoy promete transformación profunda en la FGR; presenta plan emergente de acciones

1

Los bancos cierran este 12 de diciembre; estas son las alternativas para los usuarios

Un automóvil que cargaba con cohetes y juegos pirotécnicos estalló y se incendió este jueves sobre la autopista México-Toluca
2

Un taxi cargado con pirotecnia explota en la carretera México-Toluca; hay 3 heridos

Segunda Reunión del Grupo de Implementación de Seguridad México-Estados Unidos.
3

México y EU celebran segunda reunión en materia de seguridad; SRE reafirma soberanía

Pedro Haces
4

La relación con “El Limones” sí era cercana. Fotos y videos desmienten a Pedro Haces

5

La FGR recupera 62.8 millones de pesos por irregularidades en caso Estafa Maestra

Nicolás Maduro
6

Trump aumenta presión sobre Maduro con sanciones a sus sobrinos y seis petroleras

Omar García Harfuch anunció el Acuerdo Nacional contra la Extorsión, el cual tiene como objetivo fortalecer la lucha contra uno de los delitos de mayor impacto.
7

Harfuch anuncia Acuerdo Nacional contra la Extorsión. ¿Qué acciones contempla?

Donald Trump ha sido apodado Don Dormilón
8

Trump, “Don el Dormilón”, se cae en las encuestas... y de sueño. ¿Está bien de salud?

El gobierno de Trump enfrenta complicaciones legales y políticas por los ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, en los que ha matado a 87 personas.
9

Organizaciones civiles llevan a tribunales los ataques de Trump a "narcolanchas"

La Fiscal General de la República, Ernestina Godoy, anunció una transformación en la dependencia y su integración plena a la Estrategia Nacional de Seguridad.
10

Godoy promete transformación profunda en la FGR; presenta plan emergente de acciones

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
11

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, manifestó este jueves a Nicolás Maduro su apoyo frente a las “crecientes presiones externas” que enfrenta Venezuela.
12

Putin expresa su apoyo a Maduro frente a "presiones externas" que enfrenta Venezuela