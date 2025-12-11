La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina, lejos de los primeros lugares, con un 47.7 por ciento de deuda como proporción del PIB; el informe se basa en los primeros nueve meses del año.

Ciudad de México, 11 de diciembre (SinEmbargo).– México se ubica en el lugar 11 de los países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros sitios de la lista, con un 47.7 por ciento de deuda como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) al tercer trimestre de 2025, reveló esta semana un informe del Instituto de Finanzas Internacionales (IFF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el reporte de los primeros nueves meses del año del IIF, la deuda mundial continúa su escalada, pues el endeudamiento global aumentó en 26.4 mil millones de dólares y alcanzó un total de 345.7 mil millones, que equivalen al 310 por ciento del PIB global.

Respecto a la región de América Latina, Brasil encabeza la lista de países más endeudados, con el 90.9 por ciento de deuda como proporción del PIB. Le sigue El Salvador, con 87.6 por ciento y completa el podio de mayor deuda la Argentina de Javier Milei, con 76.7 por ciento.

El top 10 de países con más deuda en AL lo completan Granada (68.9 por ciento), Colombia (67.4 por ciento), Trinidad y Tobago (64.9 por ciento), Jamaica (60.8 por ciento), Costa Rica (60.3 por ciento), República Dominicana (59.7 por ciento), y Ecuador (52.6 por ciento).

Luego, México se ubica con una deuda del 47.7 por ciento como proporción del PIB hasta septiembre de 2025. Le siguen Honduras, con 45.5 por ciento; Chile, con 43.6 por ciento; y Perú, con 31.6 por ciento.

El informe sobre del IFF señala que el endeudamiento corporativo no financiero es del 38.8 por ciento del PIB en el promedio de América Latina, apartado que lidera Chile. La deuda de los hogares es de 24.2 por ciento del PIB en la región, donde Chile y Costa Rica presentan los niveles más importantes.

Con respecto a esa deuda de hogares, el reporte dice que la deuda global en este apartado aumentó alrededor de cuatro mil millones de dólares en los tres primeros trimestres de 2025, alcanzando casi 64 mil millones, pero el incremento ha sido más lento que el crecimiento del PIB. La relación deuda-PIB en hogares es de 57 por ciento, el más bajo desde 2015, destaca.

Hacienda presume nivel bajo y estable de deuda pública

Con cierre a octubre de este año, la deuda pública de México se mantuvo "en un nivel bajo y estable" de 51.1 por ciento del PIB, por debajo del 52 por ciento del PIB observado al cierre de 2024, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Esta trayectoria reafirma el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad fiscal, subrayó la dependencia.

Además, en noviembre el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo acuerdo de dos años con México en el marco de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que ambos sostienen, por un monto equivalente a alrededor de 24 mil millones de dólares.

La renovación de la línea de crédito es equivalente al 200 por ciento de la cuota de México en el FMI solicitado por las autoridades, dijo el organismo en un comunicado, "y tomó nota de la cancelación por parte de México del acuerdo previo". Las autoridades mexicanas manifestaron su intención de asignar al nuevo acuerdo un carácter precautorio, añadió.

México reduce línea de crédito

Es la onceava vez en que el FMI y México renuevan su acuerdo desde el primer trato, que data de 2009. Desde 2017, México ha reducido gradualmente el acceso a los acuerdos en el marco de la LCF. El acuerdo del 29 de noviembre de 2017 fue aprobado por un monto de acceso original equivalente a unos 88 mil millones de dólares, el cual, a solicitud de las autoridades mexicanas, se redujo a unos 74 mil millones el 26 de noviembre de 2018.

El acuerdo del 22 de noviembre de 2019 fue aprobado por un monto de acceso equivalente a unos 61 mil millones de dólares, el cual se redujo en el acuerdo siguiente, aprobado en noviembre de 2021 a unos 50 mil millones, y en noviembre de 2023 a unos 35 mil millones de dólares.

A finales de octubre, el FMI concluyó que, tras crecer un 1.5 por ciento en 2024, se prevé que la economía crezca uno por ciento en 2025, ya que la actividad ha estado limitada por la necesidad de consolidación fiscal y una política monetaria restrictiva, así como por el efecto atenuante de la incertidumbre comercial sobre el consumo y la inversión.

El organismo espera que la actividad repunte en 1.5 por ciento durante 2026, a medida que se relajen las políticas internas, aunque el efecto de los aranceles y la incertidumbre comercial seguirán limitando el crecimiento. "Se proyecta que la moderada actividad, la normalización de los precios de los alimentos y la reciente apreciación del peso contribuyan a la convergencia de la inflación hacia el objetivo del tres por ciento de Banxico para la segunda mitad de 2026", añadió.

"Si bien se estima que la expansión fiscal de 2024 se revierta este año, se prevé que la deuda bruta del sector público alcance el 58.9 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto] a finales de año. Los objetivos fiscales de las autoridades para 2026-30 implican una reducción adicional del déficit, aunque la razón deuda/PIB aumentaría de manera constante en el mediano plazo", detalló.

Pero sostuvo que el sistema financiero sigue siendo sólido y resiliente a choques, gracias a una supervisión financiera eficaz. "México mantiene amortiguadores externos adecuados y una posición externa acorde con los fundamentos económicos. Se prevé que el fortalecimiento en el corto plazo de la cuenta corriente —debido a la debilidad de la demanda interna— se revierta en el futuro, acompañado de un leve deterioro de la balanza comercial y una disminución gradual de las remesas", manifestó.