¿Sabes qué significa regalar manzanas y por qué regalarlas en estas fechas?

13/12/2025 - 6:31 am

Un canasto de manzanas en la mesa navideña no solo adorna, trae buenos deseos, unión y un año nuevo lleno de luz para quienes lo comparten.

Ciudad de México, 13 de diciembre (SinEmbargo).- El fin de año llega con un abrazo invernal que anuncia el inicio de una temporada especial: posadas, intercambios, reuniones con amigos, cenas familiares y ese espíritu que nos vuelve más sensibles, generosos y abiertos a recibir el año nuevo con esperanza. Diciembre es el mes donde las tradiciones cobran vida, desde cantar villancicos y romper piñatas, hasta preparar el hogar con luces, adornos y detalles que llenan de magia cada rincón.

En medio de estas celebraciones, una costumbre que ha comenzado a ganar fuerza en México es regalar manzanas como símbolo de abundancia, salud y buenos deseos. Su origen se encuentra en China, donde en Nochebuena se celebra el ritual conocido como “el deseo de paz”. Hoy esta tradición ha encontrado un lugar especial en los hogares mexicanos.

Para muchas familias, compartir manzanas se ha convertido en un gesto de cariño, una manera de bendecir a los seres queridos y desearles un nuevo ciclo lleno de salud y armonía.

Ideas sencillas

Como parte de este espíritu decembrino, Manzanas Washington comparte tres ideas sencillas y memorable para convertir este fruto en un detalle especial durante la temporada:

  • Manzanas decoradas: Elige una canasta con estilo, envuelve las manzanas con listones rojos, añade un mensaje escrito a mano. Es un obsequio clásico, elegante y lleno de significado.
  • Kit para preparar manzanas horneadas: Arma un pequeño paquete con manzanas, pasas, nueces y azúcar con canela. Incluye una receta o unas instrucciones escritas por ti. Es una invitación a disfrutar un momento cálido en casa.
  • Frascos para decorar en familia: Llena pequeños frascos con chocolate, sprinkles, diamantina comestible o frutos secos. Durante una reunión o cena familiar, todos pueden decorar su propia manzana mientras comparten recuerdos del año. Una actividad que une y crea nuevas tradiciones.

Para Juan Carlos Moreira, representante en México de la Comisión de Manzanas del Estado de Washington, esta tradición refleja el verdadero espíritu de la temporada: “Diciembre es el mes perfecto para desear cosas buenas, para reconectar y agradecer. Regalar manzanas es un gesto simple, pero lleno de significado: representan salud, prosperidad y unión. Además de ser deliciosas y nutritivas, iluminan cualquier mesa y convierte un instante en un recuerdo especial.”

México es un país de costumbres vibrantes, de emociones compartidas y celebraciones que unen. Adoptar esta tradición de regalar manzanas no sólo nos conecta con un simbolismo universal de bienestar, sino que añade un toque de belleza y calidez a nuestras reuniones.

