¿Dónde celebrar el Día del Brownie? Aquí dos lugares para acabar con ese antojo

El brownie es un postre clásico que puede transformarse y ofrecer siempre más, ¿qué tal una opción sin gluten de camote rostizado y chocolate mexicano?

Ciudad de México, 11 de noviembre (SinEmbargo).- El 11 de noviembre se celebra el Día del Brownie, un postre que ha trascendido generaciones y fronteras por su sabor reconfortante, su textura suave y ese equilibrio perfecto entre lo intenso del chocolate y la delicadeza de lo dulce.

¿Dónde disfrutar de este postre? Compartimos 2 opciones en la Ciudad de México:

Una interpretación contemporánea y sin gluten

Entre las propuestas dulces en la Ciudad de México destaca Manū Bocado Libanés, un espacio que celebra la cocina del Medio Oriente con un enfoque fresco y artesanal.

Para este Día del Brownie, Manū presenta uno de sus postres más especiales: Brownie sin gluten de camote rostizado y chocolate mexicano 80 por ciento, elaborado en casa y terminado con pétalos de rosa y pistaches tostados. Una versión diferente, profunda en sabor, suave en textura y pensada para quienes buscan opciones más nobles sin renunciar al disfrute. En Manū, todo se hornea en casa: desde panes y galletas hasta los pequeños detalles que hacen de cada plato una experiencia cuidada.

¿Dónde? Río Guadalquivir 58, Col. Cuauhtémoc, CDMX Dirección: Benjamín Hill 211 esquina Saltillo, Condesa, Ciudad de México.

Horario: lunes a miércoles de 8:00 am a 8:00 pm; jueves a sábado de 8:00 am a 9:00 pm Domingo de 9:00 am a 3:00 pm.

Irresistibles brownies preparados con amor

Suaves, densos y con ese equilibrio perfecto entre lo dulce y lo intenso del cacao, los brownies de Elena 147 son un imperdible para celebrar este día. Elaborados con ingredientes de calidad y el toque casero que distingue a este acogedor espacio en la Condesa, son el antojo ideal para acompañar un café, alguna bebida de especialidad para compartir o simplemente consentirte.

Con una estética sencilla y cálida, este pequeño local ha encontrado la forma de destacar en una colonia llena de propuestas. Ya sea por sus postres, pan y café que reconfortan o su ambiente que invita a quedarse.

¿Dónde? Av. Tamaulipas 149, Hipódromo Condesa, Cuauhtémoc, 06170 Cuauhtémoc, CDMX

Horarios: martes a sábado 9 am a 10 pm y domingo de 9 am a 8 pm.