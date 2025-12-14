La ultraderecha gobernará Chile: gana Kast. La izquierda “suave” de Boric se desinfla

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en la contienda por la Presidencia de Chile. Pese a que la izquierda salió victoriosa en la primera vuelta, la ultraderecha se llevó el triunfo con una amplia ventaja.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Chile celebró este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El resultado dio la ventaja a José Antonio Kast por una amplia mayoría, quién conducirá el destino del país en el periodo 2026-2030.

Alrededor de 15 millones 779 mil 102 personas fueron convocadas a votar para elegir entre la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast a la o al próximo sucesor del actual mandatario: Gabriel Boric.

Jara, candidata oficialista y exministra del Trabajo y Previsión Social, ganó la primera vuelta que se realizó el pasado mes de noviembre, con 26.85 por ciento de los votos.

Mientras que Kast, exdiputado y líder del Partido Republicano, se quedó en segundo lugar aquella ocasión con 23.92 por ciento de los sufragios. Sin embargo, en esta segunda vuelta obtuvo una amplia mayoría con un 58.30 por ciento de los votos, contra el 41.70 de Jara.

Aunque los números favorecieron a la izquierdista en ese momento, hoy las encuestas colocaron al ultraderechista como favorito en el cierre de la contienda presidencial, lo cual terminó por concretarse, por lo que Kast se convirtió en el nuevo Presidente electo del país sudamericano.

Las autoridades electorales instalaron más de tres mil mesas de votación en Chile, las cuales estarán abiertas de las 8:00 a las 18:00 horas. Una vez que cierren, dará inicio el conteo de votos.