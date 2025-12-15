Estudiantes del IPN buscan desarrollar plástico que se disuelve en agua y la purifica

Redacción/SinEmbargo

14/12/2025 - 11:07 pm

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.

"Puribag", plástico que se disuelve en agua y la purifica, es desarrollado por estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad del IPN.

Ciudad de México, 14 de diciembre (SinEmbargo).- Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla. Este avance podría ser una solución a las constantes inundaciones debido a la acumulación de basura en las alcantarillas, además de simplificar el proceso para reutilizar el líquido.

La institución académica detalló en un comunicado que los responsables de este trabajo son Delia Guadalupe Robles Galeana y Cristian Martínez Domínguez, alumnos de octavo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes Inteligentes, en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad (UPIEM).

La investigación para desarrollar el proyecto "Puribag", nombre que dieron sus creadores a este nuevo plástico, lleva poco más de un año y medio, además de que se han sumado otras instituciones como la Universidad Autónoma Chapingo; el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav); el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA), Unidad Legaria, y el Instituto de Biotecnología de la UNAM.

El nuevo plástico desarrollado por estudiantes del IPN será capaz de diluirse en el agua, lo que permitiría reducir la acumulación de basura; además, al entrar en contacto con el sol purificará el líquido a su alrededor, algo que simplificaría el proceso para reutilizar el líquido captado por la lluvia.

“Puribag es una solución ante la gran cantidad de plásticos que se utilizan en México, no solo como bolsas, sino también en emplayado de productos, frascos y etiquetas, los cuales —en la mayoría de los casos— son desechados tras haber sido usados una sola vez”, dijo Cristian Martínez, estudiante que trabaja en el proyecto.

Agregó que otro de los objetivos es que este material pueda ser usado para purificar el agua captada por lluvia en los hogares ubicados en zonas con escasez del líquido. También podrá limpiar el agua usada para bañarse o para lavar la ropa.

Estudiantes del IPN trabajan para desarrollar un nuevo tipo de plástico que se podrá diluir en el agua y además purificarla.
Delia Guadalupe Robles Galeana y Cristian Martínez Domínguez son los alumnos del IPN creadores del "Puribag". Foto: IPN

Por su parte, Delia Robles indicó que para lograr que un plástico se disuelva en el agua y que además purifique el líquido se han requerido diversas pruebas.

La primera pieza fabricada con "Puribag" fue una bolsa, la cual fue sometida a distintas pruebas para comprobar si es capaz de soportar distintos pesos y temperaturas.

