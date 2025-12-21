El Tren Interoceánico choca contra un tráiler en Chiapas; no se reportan lesionados

Un choque entre el Tren Interoceánico y un tráiler se registró en el estado de Chiapas. Ninguno de los 148 pasajeros que viajaban en el tren resultaron lesionados.

Ciudad de México, 20 de diciembre (SinEmbargo).- Un tráiler intentó ganarle el paso al Tren Interoceánico esta mañana, provocando una colisión en un cruce ferroviario de la comunidad de Cardona, en el municipio de Pichucalco, Chiapas.

El incidente, según información oficial, ocurrió alrededor de las 9:55 horas, cuando el convoy de pasajeros cubría la ruta Coatzacoalcos, Veracruz, a Pakal Ná.

De acuerdo con un comunicado del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), administrado por la Secretaría de Marina (Semar), el vehículo de carga invadió las vías, siendo impactado en su parte trasera por la locomotora.

El CIIT añadió que, como resultado del choque, la máquina delantera del tren resultó dañada.

Ninguno de los 148 pasajeros ni la tripulación a bordo resultaron lesionados, y no se reportaron pérdidas humanas entre los ocupantes del tren, se informó en el comunicado.

Asimismo, se indicó que, de manera inmediata, se activó el plan de contingencia: se envió otro tren y autobuses para trasladar a los pasajeros hasta sus destinos, minimizando las afectaciones al servicio.

"Reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad y la operación responsable de nuestros ferrocarriles, como proyecto estratégico para el desarrollo de las comunidades del sureste y el resto del país", precisó el CIIT.

En redes sociales se difundieron algunas imágenes del accidente. En éstas, es posible observar los daños que dejó el impacto en el Tren, así como la pipa que quedó volcada.