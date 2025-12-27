¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Europa Press

26/12/2025 - 9:57 pm

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ México gasta 44 mil millones/año en tratar enfermedades ligadas al refresco

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

Investigadores identifican mecanismo clave para reducir daño de hígado en la cirrosis

Especialistas en podología advirtieron que los pies fríos persistentes pueden indicar problemas circulatorios, hormonales o enfermedades sistémicas.

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS).- El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

Estos especialistas señalaron que en invierno es frecuente que acudan pacientes a las consultas de Podología por padecer continuamente frío en los pies. Lo habitual es creer que la causa es debida a la temperatura atmosférica y que quizás no se han abrigado o calzado de la forma adecuada, pero los expertos piden no pasar por alto la posibilidad de que haya algún problema subyacente.

"En primer lugar, la más común es tener problemas circulatorios. Esta patología suele progresar de forma silenciosa con la edad y la insuficiencia venosa dificulta el retorno de la sangre al corazón. Las venas pierden elasticidad y tienen dificultades para hacer subir la sangre contra la gravedad. Este estancamiento venoso enfría progresivamente los pies y provoca sensación de pies fríos", explicó el podólogo y miembro de la junta directiva del ICOPCV, Jorge Escoto.

La arteriosclerosis es el endurecimiento de las arterias y esto reduce su capacidad para transportar sangre caliente a las extremidades. Para ayudar a evitar los pies fríos por problemas circulatorios, los podólogos recomendaron estimular la circulación con ejercicios sencillos como reflexionar los dedos de los pies o rotar los tobillos. Estos movimientos activan la bomba muscular y favorecen el retorno venoso. Además, evitan el círculo vicioso de cuanto más frío tenemos en los pies, menos nos movemos y, por tanto, más se ralentiza la circulación.

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos. Foto: Ternavskaia Olga Alibec/Shutterstock

Esta "espiral negativa" amplifica progresivamente el problema térmico inicial. Junto a esto, es importante eliminar hábitos tóxicos como el tabaquismo, ya que fumar enducere, inflama y obstruye las arterias.

"En segundo lugar, la enfermedad de Raynaud es otra que podría estar detrás de esta sintomatología. Se trata de un ataque isquémico transitorio, es decir, se detiene el flujo de sangre a los pies por un breve período de tiempo, por obstrucción de las arterias, lo que genera sensación de frío en los miembros inferiores. En las personas que padecen esta patología, con la llegada del frío se hace más evidente la enfermedad porque los vasos sanguíneos se contraen, se estrechan, y pueden observar cómo sus pies no tienen el aspecto habitual, sino que están más blanquecinos o azulados. Además, pueden notar entumecimiento en la zona", aseguró Jorge Escoto.

Desde el ICOPCV, para aliviar los síntomas de la enfermedad de Raynaud, se aconseja realizar ejercicios y utilizar medias que favorezcan la circulación sanguínea. En caso de pacientes fumadores, se demostró que la reducción de nicotina mejora la sintomatología.

Junto a esto, es muy importante alejarse de fuentes de calor directo como son los braseros, ya que unos cambios bruscos de temperatura favorecen las manifestaciones clínicas, el aislamiento del frío es fundamental para la mejoría de los síntomas. Para ello, ha de utilizarse un calzado apropiado con suela y forro con capacidad de aislamiento del frío. También es útil optar en invierno por calcetines confeccionados con lana de merino.

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos. Imagen ilustrativa. Foto: Cuartoscuro

Como sucede con la enfermedad de Raynaud, desde el ICOPCV han indicado que en estos casos la persona afectada no ha de exponerse a braseros o fuentes de calor directas, puesto que pueden provocarse una quemadura sin ser consciente de ello, es preferible en realizar baños con agua tibia. Además, se recomienda realizar revisiones podológicas periódicas para comprobar la salud de los miembros inferiores, practicar un correcto corte y fresado de las uñas y revisar su calzado y el estado de sus ortesis plantares, si las utilizan.

Cortes, ampollas o enrojecimiento

A nivel domiciliario se desaconseja ir descalzo, y se han de inspeccionar los pies a diario en busca de cortes, ampollas o enrojecimiento. En este punto, se puede usar un espejo o pedir ayuda a un familiar. También, diariamente han de ser lavados y secados de forma correcta especialmente los espacios interdigitales, hidratándolos y a continuación realizar un leve masaje. La educación del paciente con recomendaciones de higiene, revisión y control puede evitar amputaciones.

Por último, desde el Colegio de Podología de la Comunidad Valenciana que tener los pies fríos constantemente pueden ser consecuencia de otras enfermedades sistémicas como el hipotiroidismo o la anemia. En el primer caso, la glándula tiroides produce hormonas (T3 y T4) que son cruciales para controlar el metabolismo del cuerpo y la producción de energía y calor en las células.

En el hipotiroidismo, la producción hormonal es insuficiente, lo que ralentiza estos procesos metabólicos provocando en los pies frialdad y sequedad. En el caso de la anemia, la deficiencia de hierro se traduce en una circulación sanguínea deficiente y una reducción en la capacidad del cuerpo para generar calor.

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos. Foto: Graciela López, Cuartoscuro

"De aquí la importancia de la incorporación de los podólogos a unidades multidisciplinares y trabajar en consonancia con otras especialidades del sistema público de salud, puesto que una consulta podológica puede detectar patologías sistémicas o a la inversa, las patologías sistémicas en ocasiones causan problemas en los pies, que son derivables y solucionables por los especialistas en la salud de los pies que son los podólogos", concluyó Jorge Escoto.

Europa Press

Europa Press

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

Circuitos fundidos

"Durante décadas, el vecindario funcionó precisamente así: en serie. Había una interdependencia que no estaba escrita en...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Leopoldo Maldonado

Periodistas en el banquillo: terrorismo y lavado de dinero como nueva arma de control

"La criminalización de la prensa tiene efectos devastadores. No sólo vulnera derechos individuales; erosiona el derecho colectivo...
Por Leopoldo Maldonado
María Rivera

Partida

"A donde iba, Eduardo Hurtado emprendía siempre alguna empresa: creía en la poesía como una religión y...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Sin elección del pueblo, designan jueces

"En lugar de esperar en Baja California al 2027 para elegir jueces civiles y laborales en la...
Por Adela Navarro Bello
+ Sección

Opinión en Video

Un deseo decembrino
Por Héctor Alejandro Quintanar

Un deseo decembrino

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030
Por Pedro Mellado Rodríguez

“Alito” debe ser candidato presidencial del PRI en 2030

Cinco figuras tristes de 2025
Por Fabrizio Mejía Madrid

Cinco figuras tristes de 2025

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?
Por Juan Carlos Monedero

¿Noche de paz? ¿Noche de amor?

Los riesgos de la economía global en 2026
Por Mario Campa

Los riesgos de la economía global en 2026

El color de nuestro tiempo
Por Óscar de la Borbolla

El color de nuestro tiempo

Regina y Ernestina
Por Ana Lilia Pérez

Regina y Ernestina

Los conspiradores
Por Alejandro Páez Varela

Los conspiradores

Umbral de corrupción
Por Muna D. Buchahin

Umbral de corrupción

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción
Por Héctor Alejandro Quintanar

María Amparo Casar representa al foxismo, no a la lucha anticorrupción

+ Sección

Galileo

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Volcán Popocatépetl

Científicos de la UNAM revelan a detalle el interior del Popocatépetl con ayuda de IA

Beneficios del agua de coco para la salud

¿Sabías que el agua de coco tiene muchos beneficios para la salud? Descubre cuáles

Especialmente durante la Navidad un perro suele sufrir estrés por los ruidos, el barullo de tener a extraños en su hogar o los cambios en su ambiente con luces.

¿Tienes un perro nervioso? Aquí unos trucos para calmarlo y evitar estrés en Navidad

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

¿Piensas regalar juguetes? Expertos dan tips para saber si tienen tóxicos peligrosos

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

La ingesta de alcohol y comidas pesadas durante las fiestas decembrinas incrementa el riesgo de ataques cardíacos

Fiestas decembrinas elevan riesgo de ataques cardíacos por comida y alcohol: expertos

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) recordó cómo actuar para salvar una vida ante el aumento de los casos de personas que se atragantan durante la Navidad.

¿Qué hacer si alguien se atraganta en la cena de Navidad? Así puedes salvarle la vida

Investigadores hallan especímenes del ajolote del Altiplano tras 15 años sin registro

Una investigación arrojó que los compuestos dialil sulfurados -moléculas ricas en azufre presentes en el ajo- tienen la capacidad de alargar la vida en ratones.

Investigadores demuestran que compuestos del ajo aumentan esperanza y calidad de vida

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El lago de Texcoco aún es amenazado por intereses inmobiliarios y la contaminación.
1

El proyecto de justicia ambiental de Texcoco cosecha juncos, aves y moscos ¬ PARTE 2

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
2

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira

Sentencian a hermana de Xóchitl Gálvez por secuestro
3

Malinali, hermana de Xóchitl Gálvez, pasará el resto de su vida presa por secuestro

Regina Orozco. Foto: Regina Orozco, Facebook
4

ENTREVISTA ¬ “¿Hay censura en México? Yo digo: dime dónde, dime quién”: Regina Orozco

Un hombre que huía de la Policía por una denuncia de robo en el municipio de Juárez, en NL, se electrocutó al subir a un poste; está grave en el hospital.
5

VIDEO FUERTE ¬ Huye de la Policía, sube a un poste y se electrocuta en NL; está grave

En su dualidad de política y empresaria, Catalina Monreal, hija del Diputado federal Ricardo Monreal Ávila, es una mujer acaudalada que, con sus negocios y su cargo de directora general del Instituto Nacional de la Economía Social (INES), tiene ingresos netos de más 660 mil pesos al mes.
6

“Caty” Monreal reporta ingresos de más de 600 mil al mes. 129 mil vienen de Gobierno

China sanciona a empresas de EU.
7

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

8

Norberto Rivera desembolsó 20 millones por dos depas, pero se niega a pagar impuestos

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
9

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

10

El periodista Rafael León Segovia es detenido por terrorismo; ONG condena hecho

Candidatos que fueron un fiasco
11

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

“El Menchito”, hijo del fundador del CJNG, presentó una apelación ante una Corte federal de EU para intentar revertir la sentencia de cadena perpetua.
12

"El Menchito" apela la sentencia de cadena perpetua en su contra ante una Corte de EU

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
13

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

14

EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

Minatitlán
15

Minatitlán, un lugar encantador en Colima con riqueza natural, artesanal y agrícola

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Ucrania bajo ataque masivo de misiles y drones rusos; sacuden Kiev y otras ciudades

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, presenta la supercomputadora "Coatlicue" en la conferencia mañanera de la Presidenta Sheinbaum.
2

ENTREVISTA ¬ Soberanía: de eso se trata la supercomputadora Coatlicue, explica Merino

El Ilustre Colegio Oficial de Podología de la Comunidad Valenciana (ICOPCV) advirtió que existen cinco patologías que pueden "esconderse" bajo el síntoma de tener los pies fríos.
3

¿Pies fríos? Descubre qué enfermedades se esconden detrás y cuáles son las alertas

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo
4

Alcalde de Tepeapulco fallece tras percance automovilístico en carretera de Hidalgo

Cae Jesús “N”, operador de García Luna, por desvío de recursos.
5

Exoperador de García Luna cae en Cuernavaca por peculado y delincuencia organizada

6

EU confirma tirador activo en Idaho; autoridades reportan dos heridos por disparos

China sanciona a empresas de EU.
7

China anuncia sanciones contra empresas y ejecutivos de EU por vender armas a Taiwán

Sheinbaum hace un llamado a visitar Acapulco.
8

“Acapulco está de pie gracias a su gente”: la Presidenta invita a visitar el puerto

Candidatos que fueron un fiasco
9

#Anuario2025 ¬ Candidatxs presidenciales para olvidar: de Xóchitl a Margarita, Quadri

El corrido entra a Springfield: Los Tigres del Norte llega a Los Simpson
10

De Sinaloa a Springfield: Los Tigres del Norte cantarán un corrido en Los Simpson

Una Jueza rechazó darle una suspensión a Hernán Bermúdez Requena para desbloquear sus cuentas.
11

Las cuentas de Hernán Bermúdez Requena seguirán congeladas: Jueza rechaza suspensión

“No vivo de privilegios”: José Ramón López Beltrán a Salinas Pliego.
12

"Vive del Cártel", dice Salinas Pliego a José Ramón. Trabajo y pago impuestos, revira