Investigadores descubren cómo células del cerebro ayudarían a reparar médula espinal

Europa Press

24/12/2025 - 9:15 am

Investigadores descubrieron un mecanismo de curación que podría tratar lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas.

Las lesiones de la médula espinal dañan las fibras nerviosas, paralizando partes del cuerpo e interrumpiendo la información sensorial, como el tacto y la temperatura.

MADRID, 24 Dic. (EUROPA PRESS).- Investigadores del Cedars-Sinai (Estados Unidos) descubrieron un mecanismo de curación que podría aprovecharse en el futuro para tratar a pacientes con lesiones de médula espinal, accidentes cerebrovasculares y afecciones neurológicas como la esclerosis múltiple.

Su estudio, publicado en Nature, describe una función previamente desconocida de los astrocitos, un tipo de célula del sistema nervioso central.

Astrocitos: células que trabajan desde lejos

"Los astrocitos son mecanismos de respuesta cruciales ante enfermedades y trastornos del sistema nervioso central (el cerebro y la médula espinal)", contextualiza el neurocientífico Joshua Burda, profesor adjunto de Ciencias Biomédicas y Neurología en Cedars-Sinai y autor principal del estudio.

"Descubrimos que los astrocitos alejados del lugar de la lesión contribuyen a la reparación de la médula espinal. Nuestra investigación también reveló un mecanismo que utilizan estos astrocitos únicos para indicar al sistema inmunitario que limpie los restos resultantes de la lesión, un paso crucial en el proceso de curación de los tejidos", señala.

Los investigadores denominaron a estos astrocitos "astrocitos de lesión remota" o ALR, e identificaron varios subtipos distintos de ALR. Su estudio describe por primera vez cómo un subtipo de ALR detecta y responde remotamente a la lesión tisular.

La médula espinal es un haz de tejido nervioso que se extiende desde el cerebro hasta la espalda. En su centro se encuentra la materia gris, que contiene los cuerpos de las células nerviosas y las células de soporte llamadas astrocitos. A su alrededor se encuentra la materia blanca, compuesta por astrocitos y largas fibras nerviosas que se extienden a lo largo de la médula para enviar señales entre el cerebro y el resto del cuerpo. Los astrocitos ayudan a mantener el sistema nervioso sano y garantizan que estas señales fluyan sin problemas.

Las lesiones de la médula espinal dañan las fibras nerviosas, paralizando partes del cuerpo e interrumpiendo la información sensorial, como el tacto y la temperatura. Las fibras dañadas mueren y se convierten en desechos. En la mayoría de los demás tejidos del cuerpo, la inflamación se produce sólo en el lugar de la lesión. Sin embargo, debido a la longitud de las fibras nerviosas en la médula espinal, el daño y la inflamación, se extienden mucho más allá del lugar de la lesión.

Los investigadores analizaron ratones de laboratorio con lesión medular y descubrieron que los ALR desempeñan un papel importante en la reparación del sistema nervioso. Observaron evidencia sólida del mismo mecanismo en muestras de tejido de pacientes humanos con lesión medular.

CCN1: la proteína que organiza la reparación

De esta forma, el Laboratorio Burda identificó un subtipo de ALR que envía una proteína llamada CCN1 para enviar señales a las células inmunes llamadas microglia. "Una función de la microglía es servir como principal recolector de basura en el sistema nervioso central", comenta Burda. "Tras un daño tisular, se alimentan de restos de fibras nerviosas, que son muy grasosos y pueden causarles una especie de indigestión. Nuestros experimentos demostraron que el astrocito CCN1 envía señales a la microglía para que modifique su metabolismo y pueda digerir mejor toda esa grasa".

Burda informa que esta eficiente limpieza de residuos podría contribuir a la recuperación espontánea observada en muchos pacientes con lesión medular. En ausencia de la proteína CCN1 derivada de los astrocitos, los investigadores observaron que la recuperación se ve drásticamente afectada.

"Si eliminamos el astrocito CCN1, la microglía come, pero no digiere. Llama a más microglía, que también come, pero no digiere", explica Burda. "Se forman grandes grupos de microglía llenos de residuos, lo que aumenta la inflamación a lo largo de la médula espinal. Y cuando esto sucede, el tejido no se repara tan bien".

Implicaciones para la medicina

Cuando los investigadores analizaron el tejido de la médula espinal de pacientes humanos con esclerosis múltiple, descubrieron que funcionaba el mismo mecanismo. Los investigadores plantean que estos principios fundamentales de la reparación tisular probablemente se apliquen a cualquier tipo de lesión cerebral o de la médula espinal.

"El papel de los astrocitos en la recuperación del sistema nervioso central ha sido notablemente poco estudiado", apunta el doctor David Underhill, director del Departamento de Ciencias Biomédicas.

"Este trabajo sugiere firmemente que los astrocitos alejados de las lesiones ofrecen una vía viable para limitar la inflamación crónica, mejorar la regeneración funcionalmente significativa y promover la recuperación neurológica tras lesiones cerebrales y medulares, así como en enfermedades", afirma.

Burda ahora lidera los esfuerzos para aprovechar este mecanismo CCN1 en la curación de la médula espinal y para investigar más a fondo el papel del CCN1 de los astrocitos en las enfermedades neurodegenerativas inflamatorias y en el envejecimiento.

