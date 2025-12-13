Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

La Opinión

12/12/2025 - 10:41 pm

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Nueva combinación de fármacos sería capaz de vencer la resistencia a cáncer de ovario

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

La zoliflodacina muestra eficacia comparable al tratamiento estándar para gonorrea urogenital no complicada, con tasas de curación microbiológica alrededor del 90-91 por ciento. 

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 12 de diciembre (LaOpinión).- Un nuevo estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser igual de eficaz que el tratamiento estándar en el tratamiento de la gonorrea urogenital sin complicaciones. Este antibiótico representa una potencial solución en un campo donde las opciones son limitadas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) fijó el 15 de diciembre como la fecha para decidir sobre la aprobación de la zoliflodacina. La decisión impactará significativamente en la lucha contra la "Neisseria gonorrhoeae", el patógeno causante de la infección.

Los desarrolladores del fármaco son Innoviva Specialty Therapeutics y la Asociación Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos (GARDP), lo cual destaca la importancia de la cooperación entre sectores público y privado para enfrentar desafíos en el área de salud.

“En nuestro entorno, donde la ceftriaxona continúa siendo eficaz, concibo la zoliflodacina como una opción de segunda línea, especialmente en situaciones en las que el tratamiento habitual no resulte eficaz”, expresó a Science Media Centre el doctor Oriol Mitjà, jefe de sección de enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Barcelona, España) y presidente electo de la Sociedad Internacional para la Investigación en Enfermedades de Transmisión Sexual.

Comparación con otros tratamientos

La zoliflodacina muestra eficacia comparable al tratamiento estándar para gonorrea urogenital no complicada, con tasas de curación microbiológica alrededor del 90-91 por ciento frente al 96 por ciento de la combinación ceftriaxona más azitromicina.

Su mecanismo único inhibe la topoisomerasa tipo II bacteriana, activo contra cepas resistentes a ceftriaxona y azitromicina sin resistencia cruzada. Este estudio en fase tres confirma no inferioridad estadística en sitios urogenitales.

Su ventaja radica en la administración oral única (3 gramos), evitando inyecciones dolorosas como la ceftriaxona.

Presenta un perfil tolerable, con cefaleas algo más frecuentes (9.9 por ciento vs. 4.5 por ciento), pero menos náuseas y diarrea que el estándar (2.4 por ciento vs. 7.1 por ciento). La neutropenia fue comparable entre grupos. Se considera bien tolerada en general.

Potenciales beneficiados

Los más beneficiados de este avance serían pacientes con gonorrea no complicada, incluyendo formas urogenitales y rectales, especialmente aquellos con cepas resistentes a ceftriaxona y azitromicina, donde ha mostrado tasas de curación superiores al 90 por ciento.

  • Mujeres embarazadas de alto riesgo, que podrían evitar tratamientos inyectables más complejos.
  • Adolescentes y adultos jóvenes en regiones de alta prevalencia, como Sudáfrica, Tailandia y Estados Unidos.
  • Personas con VIH coinfectadas, incluidas en ensayos fase tres.

Su administración en una sola dosis oral facilita el acceso global, beneficiando poblaciones en áreas con bajos recursos médicos o alta carga de ITS bacterianas. Esto apoya metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir la incidencia de gonorrea en un 90 por ciento para 2030.

Licencia de Blujeba para gonorrea

En un contexto paralelo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también aprobó una extensión de la licencia del antibiótico Blujeba (gepotidacina) para su uso en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Este paso refleja un incremento en las alternativas disponibles para tratar esta infección común.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

La Opinión

La Opinión

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Alejandro De la Garza

La desigualdad es política y provocada

"Tres dinámicas interrelacionadas son claves para entender la desigualdad, reporta el Informe: la concentración de la riqueza...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La wokismo morenista

"O acaso ¿echando del partido a personajes como Evelyn Salgado o Adán Augusto López vendría la redefinición...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

Iztapalapa: defender la memoria viva

“El nombramiento de la Pasión de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO,...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Sindicalismo y crimen organizado

"La facilidad con la que el crimen organizado ha penetrado los sindicatos en México tiene que ver...
Por Diego Petersen Farah
+ Sección

Opinión en Video

El obradorismo en las calles
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo en las calles

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena
Por Pedro Mellado Rodríguez

Sheinbaum obligada a tomar el control de Morena

La batalla cultural
Por Fabrizio Mejía Madrid

La batalla cultural

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz
Por Juan Carlos Monedero

Si quieres la guerra, dale el Nobel de la Paz

Primavera laboral
Por Mario Campa

Primavera laboral

¿Acaso somos libres?
Por Óscar de la Borbolla

¿Acaso somos libres?

Peña Nieto, el corrupto, también regresa
Por Álvaro Delgado Gómez

Peña Nieto, el corrupto, también regresa

El socio del panista Ávila Lizárraga
Por Ana Lilia Pérez

El socio del panista Ávila Lizárraga

¿Es de izquierda la 4T?
Por Alejandro Páez Varela

¿Es de izquierda la 4T?

Deshonestidad colaborativa
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad colaborativa

+ Sección

Galileo

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Homínidos dominaron el fuego mucho antes de lo que creía

La humanidad dominó el fuego mucho antes de lo que se creía, revela un nuevo estudio

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

La foto de una telaraña a nivel microscópico conquista el concurso de Royal Society

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco, reveló un estudio realizado en EU.

Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un estudio identificó un conjunto de factores genéticos que influyen simultáneamente en riesgo de desarrollar trastorno adictivo y en nivel de éxito educativo.

Los trastornos adictivos y el éxito educativo cuentan con factores genéticos en común

Los médicos advierten que las bebidas energéticas, populares entre jóvenes y adultos, pueden ser un riesgo silencioso para el corazón y el cerebro.

Estos son los riesgos de tomar muchas bebidas energéticas, según especialistas

Investigadores identificaron una enzima bacteriana que podría ser la causa de que algunas personas presenten complicaciones cardíacas a causa de la neumonía.

Investigadores descubren enzima culpable de que algunas neumonías dañen el corazón

La Universidad de Nueva York encontró que los niños expuestos a un calor de más de 30 grados tienen dificultades en temas de alfabetización y aritmética.

El calor extremo por el cambio climático tiene impactos en el desarrollo de los niños

Pirámide

El INAH reabre el ascenso a la pirámide de Nohoch Mul en la Zona Arqueológica de Cobá

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

La Jornada dice que FGR acusó a María Amparo Casar de “uso ilícito de atribuciones”

China tiene la red eléctrica más grande del mundo. Entre 2010 y 2024, su producción de energía aumentó más que la del resto del mundo en conjunto.
2

China domina ahora la producción global de electricidad. EU quedó muy atrás, dormido

México es el número 11 en la lista de países más endeudados de América Latina (AL), lejos de los primeros lugares, con 47.7% de deuda como proporción del PIB.
3

La deuda de México, 47% como proporción del PIB, baja al lugar 11 entre países de AL

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama continuó este jueves con las labores de alimentación, limpieza y atención médica para cientos de perros y gatos en el predio recuperado en la Carretera México–Toluca.
4

Fundación asume cuidado de perros y gatos del albergue recuperado; llegan cuadrillas

Un tribunal rechazó otorgar un amparo a Emilio Lozoya y ordenó que siga el proceso en su contra por presunto lavado de dinero relacionado con Agronitrogenados.
5

Un tribunal niega amparo a Lozoya por caso Agronitrogenados; debe seguir su proceso

La Secretaría de Salud federal confirmó este viernes el primer caso de la variante K del virus de influenza A H3N2, popularmente conocida como" supergripa".
6

México detecta un primer caso del virus llamado “súper gripe”, el A H3N2 subclado K

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
7

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

El Gobierno federal confirmó este miércoles la detención de Edgar "N", alias "El Limones", señalado como presunto integrante del grupo delictivo "Los Cabrera".
8

La FGR asegura las oficinas de CATEM en Durango tras detención de "El limones"

Mina Aranzazú
9

El daño de las minas de Larrea y los Baillères alcanza a bebés y mujeres embarazadas

La música favorita de las personas revela el estado de ánimo de una sociedad.
10

¿Cuál es la música favorita de la gente? Un estudio de 50 años concluyó lo siguiente

Una de las fotos desclasificadas hoy del archivo de Epstein muestra a Trump con varias mujeres.
11

NUEVAS FOTOS desclasificadas hoy amarran el vínculo de Trump con el pederasta Epstein

"Nuestra Madre Peregrina", una interpretación tridimensional de la Virgen de Guadalupe, del artista multidisciplinar zacatecano Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, es una obra de arte con profundas raíces de fe y cultura mexicana que ha iniciado un periplo por Estados Unidos, convirtiéndose en un punto de convergencia y esperanza para la asediada comunidad migrante.
12

La "Virgen peregrina", esculpida en México, se vuelve símbolo de resistencia en EU

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
13

México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

Gloria Trevi demanda a televisora de Salinas.
14

Gloria Trevi exige a TV Azteca 180 millones de dólares. “Nos vemos en la corte de EU”

Un estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser eficacia en el tratamiento de la gonorrea urogenital.
15

Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

Destacadas

Ver sección
Destacadas
1

Corrupción e ineficacia de la DEA atrapan al mundo en una sangrienta guerra sin fin

Claudia Sheinbaum visitó la Base Aérea Militar, el Centro Nacional de Adiestramiento y el criadero de ganado en el Campo Militar de Santa Gertrudis, Chihuahua.
2

CSP visita Base de Santa Gertrudis, en Chihuahua; reconoce compromiso del Ejército

México y EU llegaron a un acuerdo respecto a la gestión y entrega de agua según lo establecido en el Tratado de Aguas de 1944, anunció a SRE.
3

México calma a Trump: promete el envío de millones de metros cúbicos de agua a EU

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, permanecerá en prisión mientras se lleva a cabo la investigación en su contra por corrupción.
4

Juez de Bolivia ordena prisión preventiva para Luis Arce, investigado por corrupción

Sheinbaum afirmó que no buscarán el desafuero de Lilly Téllez.
5

#PuntosyComas ¬ Gobierno afina iniciativa de Reforma Electoral tras fin de consulta

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el pasado 10 de diciembre una "tarjeta dorada", un programa de compra de permisos de residencia en el país.
6

¿Quieres residir en EU? Ya puedes adquirir la "tarjeta dorada" de Trump por 1 mdd

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker
7

Con Trump siempre habrá incertidumbre y aún con TMEC impondrá aranceles: New Yorker

Cuatro hombres fueron asesinados y tres personas resultaron heridas luego de un ataque armado en la colonia Morelos de Irapuato, en Guanajuato.
8

Ataque armado en Irapuato, Guanajuato, deja 4 muertos y 3 heridos; FGE ya investiga

Elementos de la Dirección de Seguridad y Tránsito de Ecatepec, localizaron el día de ayer con vida a la adolescente de 17 años, Yareth Alexandra.
9

Yareth Alexandra, joven secuestrada en el Edomex, es rescatada; hay 3 detenidos

La SICT reiteró que el Tren México-Toluca operará completamente hasta la terminal de Observatorio, en la CdMx, a finales de enero del 2026.
10

Tren "El Insurgente" llegará hasta Observatorio en enero de 2026, reitera la SICT

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestaron en la Dirección General de Administración de Personal y Desarrollo Administrativo y quemaron basura.
11

Trabajadores de limpieza de la CdMx protestan y queman basura; buscan sindicalización

México publicó en el DOF las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor relacionadas con suscripciones a plataformas de streaming.
12

Gobierno publica medidas para regular cobros automáticos en plataformas de streaming