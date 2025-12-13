Especialistas desarrollan antibiótico eficaz de dosis única para tratar la gonorrea

La zoliflodacina muestra eficacia comparable al tratamiento estándar para gonorrea urogenital no complicada, con tasas de curación microbiológica alrededor del 90-91 por ciento.

Por Franklin Delgado

Los Ángeles, 12 de diciembre (LaOpinión).- Un nuevo estudio publicado en The Lancet indica que la zoliflodacina, un antibiótico de dosis única, mostró ser igual de eficaz que el tratamiento estándar en el tratamiento de la gonorrea urogenital sin complicaciones. Este antibiótico representa una potencial solución en un campo donde las opciones son limitadas.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) fijó el 15 de diciembre como la fecha para decidir sobre la aprobación de la zoliflodacina. La decisión impactará significativamente en la lucha contra la "Neisseria gonorrhoeae", el patógeno causante de la infección.

Los desarrolladores del fármaco son Innoviva Specialty Therapeutics y la Asociación Mundial para la Investigación y el Desarrollo de Antibióticos (GARDP), lo cual destaca la importancia de la cooperación entre sectores público y privado para enfrentar desafíos en el área de salud.

Un nuevo medicamento podría cambiar para siempre el tratamiento de la gonorrea resistentehttps://t.co/F3lvcl9426 — Infosalus (@infosalus_com) December 12, 2025

“En nuestro entorno, donde la ceftriaxona continúa siendo eficaz, concibo la zoliflodacina como una opción de segunda línea, especialmente en situaciones en las que el tratamiento habitual no resulte eficaz”, expresó a Science Media Centre el doctor Oriol Mitjà, jefe de sección de enfermedades infecciosas del Hospital Germans Trias i Pujol (Barcelona, España) y presidente electo de la Sociedad Internacional para la Investigación en Enfermedades de Transmisión Sexual.

Comparación con otros tratamientos

La zoliflodacina muestra eficacia comparable al tratamiento estándar para gonorrea urogenital no complicada, con tasas de curación microbiológica alrededor del 90-91 por ciento frente al 96 por ciento de la combinación ceftriaxona más azitromicina.

Su mecanismo único inhibe la topoisomerasa tipo II bacteriana, activo contra cepas resistentes a ceftriaxona y azitromicina sin resistencia cruzada. Este estudio en fase tres confirma no inferioridad estadística en sitios urogenitales.

Poco se habla de ella, pero la gonorrea es la segunda causa de infección de transmisión sexual en el mundo. #MásSalud de la @FacMedicinaUNAM te informa sobre la enfermedad > https://t.co/ehO4LQAnIU pic.twitter.com/M6gnmOWMSt — UNAM (@UNAM_MX) September 21, 2022

Su ventaja radica en la administración oral única (3 gramos), evitando inyecciones dolorosas como la ceftriaxona.

Presenta un perfil tolerable, con cefaleas algo más frecuentes (9.9 por ciento vs. 4.5 por ciento), pero menos náuseas y diarrea que el estándar (2.4 por ciento vs. 7.1 por ciento). La neutropenia fue comparable entre grupos. Se considera bien tolerada en general.

Potenciales beneficiados

Los más beneficiados de este avance serían pacientes con gonorrea no complicada, incluyendo formas urogenitales y rectales, especialmente aquellos con cepas resistentes a ceftriaxona y azitromicina, donde ha mostrado tasas de curación superiores al 90 por ciento.

Mujeres embarazadas de alto riesgo, que podrían evitar tratamientos inyectables más complejos.

Adolescentes y adultos jóvenes en regiones de alta prevalencia, como Sudáfrica, Tailandia y Estados Unidos.

Personas con VIH coinfectadas, incluidas en ensayos fase tres.

Today, FDA approved two new treatment options for gonorrhea for certain patients 12 years and older. Gonorrhea is a sexually transmitted infection (STI) caused by the bacterium Neisseria gonorrhoeae. https://t.co/IdnXgef2lp pic.twitter.com/x0DQdFhRi9 — FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) December 12, 2025

Su administración en una sola dosis oral facilita el acceso global, beneficiando poblaciones en áreas con bajos recursos médicos o alta carga de ITS bacterianas. Esto apoya metas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para reducir la incidencia de gonorrea en un 90 por ciento para 2030.

Licencia de Blujeba para gonorrea

En un contexto paralelo, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) también aprobó una extensión de la licencia del antibiótico Blujeba (gepotidacina) para su uso en el tratamiento de la gonorrea urogenital.

Este paso refleja un incremento en las alternativas disponibles para tratar esta infección común.

With strong phase 3 findings, a new antibiotic for gonorrhea is on the horizon Study findings show that a single oral dose of zoliflodacin is noninferior to the standard treatment regimen for uncomplicated gonorrheahttps://t.co/2Wpo18KOEr pic.twitter.com/sbDpbQbmWm — CIDRAP (@CIDRAP) December 12, 2025

