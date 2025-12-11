Expertos descubren por qué vacunas contra COVID basadas en ARNm causarían miocarditis

Un riesgo poco común de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco. Los síntomas (dolor torácico, dificultad para respirar, fiebre y palpitaciones) aparecen en ausencia de infección viral, reveló un nuevo estudio realizado por investigadores de Estados Unidos.

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS).- Investigadores de Stanford Medicine (Estados Unidos) han descubierto el proceso biológico por el cual las vacunas basadas en ARNm contra la COVID-19 pueden causar daño cardíaco en algunos hombres jóvenes y adolescentes, y han mostrado una posible ruta para reducir su probabilidad. El trabajo se recoge en Science Translational Medicine.

Utilizando tecnologías de laboratorio avanzadas, pero ya comunes, junto con datos publicados de personas vacunadas, los investigadores identificaron una secuencia de dos pasos en la que estas vacunas activan un tipo específico de célula inmunitaria, lo que a su vez estimula otro tipo de célula inmunitaria. La actividad inflamatoria resultante daña directamente las células del músculo cardíaco, a la vez que desencadena un mayor daño inflamatorio.

Las vacunas de ARNm contra la COVID-19, que ya se han administrado miles de millones de veces, han sido examinadas minuciosamente en cuanto a seguridad y han demostrado ser extremadamente seguras, comentó Joseph Wu, director del Instituto Cardiovascular de Stanford.

"Las vacunas de ARNm han sido fundamentales para mitigar la pandemia de COVID", apuntó Wu. "Sin estas vacunas, más personas habrían enfermado, más personas habrían sufrido efectos graves y más personas habrían fallecido". Las vacunas de ARNm se consideran un gran avance porque se pueden producir con la suficiente rapidez para adaptarse a los cambios repentinos de cepas microbianas y se pueden adaptar rápidamente para combatir tipos muy diversos de patógenos. Sin embargo, como ocurre con todas las vacunas, no todas las personas que reciben la inyección experimentan una reacción completamente benigna.

Un riesgo poco común, pero real, de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm es la miocarditis, o inflamación del tejido cardíaco. Los síntomas (dolor torácico, dificultad para respirar, fiebre y palpitaciones) aparecen en ausencia de infección viral. Y ocurren rápidamente: entre uno y tres días después de la inyección. La mayoría de los afectados presenta niveles elevados en sangre de una sustancia llamada troponina cardíaca, un indicador clínico bien establecido de lesión del músculo cardíaco. (La troponina cardíaca normalmente se encuentra exclusivamente en el músculo cardíaco. Cuando circula en la sangre, indica daño a las células del músculo cardíaco).

La miocarditis asociada a la vacuna se presenta en aproximadamente uno de cada 140 mil vacunados tras la primera dosis y aumenta a uno de cada 32 mil tras la segunda. Por razones desconocidas, la incidencia alcanza su punto máximo entre los varones vacunados de 30 años o menos, con uno de cada 16 mil 750 vacunados. Afortunadamente, la mayoría de estos casos tienen una buena evolución, recordó Wu, con la función cardíaca completamente conservada o restaurada. La recuperación suele ser rápida.

"No se trata de un infarto en el sentido tradicional", incidió. "No hay obstrucción de los vasos sanguíneos como ocurre en la mayoría de los infartos comunes. Cuando los síntomas son leves y la inflamación no ha causado daño estructural al corazón, simplemente observamos a estos pacientes para asegurarnos de que se recuperen".

Sin embargo, señaló Wu, si la inflamación es grave, la lesión cardíaca resultante puede ser bastante debilitante y dar lugar a hospitalizaciones, admisiones en UCI para pacientes gravemente enfermos y muertes, aunque en raras ocasiones. "Pero la COVID es peor", advirtió. Un caso de COVID-19 tiene aproximadamente 10 veces más probabilidades de inducir miocarditis que una vacuna contra la COVID-19 basada en ARNm. Esto se suma a todos los demás problemas que causa.

En este trabajo, los investigadores analizaron primero datos de extracciones de sangre de personas vacunadas contra la COVID-19, algunas de las cuales desarrollaron miocarditis. Al comparar a quienes la desarrollaron con quienes no, observaron niveles elevados de un par de proteínas en la sangre de los vacunados que desarrollaron miocarditis.

"Aparecieron dos proteínas, llamadas CXCL10 e IFN-gamma. Creemos que estas dos son las principales impulsoras de la miocarditis", expuso Wu.

Tanto CXCL10 como IFN-gamma pertenecen a una clase de proteínas llamadas citocinas: sustancias de señalización que las células inmunes secretan para mantener conversaciones químicas entre sí. Con la esperanza de escuchar estas comunicaciones, los científicos generaron células inmunes humanas llamadas macrófagos (células de primera respuesta del sistema inmunológico) en un plato y las incubaron con vacunas de ARNm.

Los macrófagos respondieron liberando diversas citocinas, pero sobre todo cantidades pronunciadas de CXCL10. Además, en general, imitaron las respuestas de macrófagos a la vacuna observadas en humanos, como lo demuestra la comparación con datos publicados de individuos vacunados.

Cuando los científicos agregaron a la placa un tipo adicional de célula inmunitaria (células T, centinelas móviles capaces de reconocer y organizar ataques inmunitarios contra patógenos específicos, pero que también pueden incitar la activación general del sistema inmunitario), o incluso cuando simplemente sumergieron las células T en la solución en la que se habían bañado los macrófagos vacunados, observaron un marcado aumento en la producción de IFN-gamma por parte de las células T. Sin embargo, las células T incubadas con la vacuna de ARNm en ausencia de macrófagos o del agua de la incubación sólo produjeron cantidades estándar de IFN-gamma. Estos resultados demostraron que los macrófagos son la principal fuente de CXCL10 y que las células T son la principal fuente de IFN-gamma en respuesta a la vacunación con ARNm.

La pregunta es si contribuyeron las dos citocinas, en conjunto, directamente a la lesión cardíaca. Para dar respuesta a esta cuestión, los investigadores vacunaron a ratones macho jóvenes y detectaron niveles elevados de troponina cardíaca, el marcador clínico ampliamente utilizado para el daño del músculo cardíaco.

Los investigadores también observaron infiltración de macrófagos y otro tipo de célula inmunitaria de primera línea, los neutrófilos (células de primera respuesta de corta duración que sobreviven para morir en una batalla gloriosa, generalmente contra patógenos bacterianos o fúngicos) y que son el principal componente del pus) en el tejido cardíaco de los ratones. Esto también ocurre en pacientes con miocarditis posvacunal.

Esta infiltración de macrófagos y neutrófilos en el corazón -que tiene un costo, ya que estas células inmunes guerreras que disparan primero y preguntan después a menudo descargan fuego amigo, causando daños colaterales al tejido sano, incluido el músculo cardíaco- podría minimizarse bloqueando la actividad de CXCL10 e IFN-gamma.

También se observó en los corazones de los ratones un aumento de las poblaciones de moléculas de la superficie celular que atrapan a los macrófagos, neutrófilos y otros tipos de glóbulos blancos, haciendo que se adhieran a las células endoteliales, que recubren todos los vasos sanguíneos, incluidos los del corazón.

Así pues, sí, CXCL10 e IFN-gamma contribuyeron directamente a la lesión cardíaca en estos ratones. Y su bloqueo preservó en gran medida la respuesta inmunitaria a la vacunación, a la vez que redujo los niveles de troponina cardíaca inducidos por la misma.

El laboratorio de Wu se destaca en una tecnología que implica la transformación de células de la piel o células sanguíneas humanas en células blancas que luego pueden guiarse para diferenciarse en cardiomiocitos, macrófagos y células endoteliales, y fusionarse en estructuras esféricas que imitan las contracciones rítmicas del corazón.

Los investigadores trataron estos "esferoides cardíacos" con agua de baño enriquecida con CXCL10 e IFN-gamma, procedente de macrófagos y linfocitos T estimulados por la vacuna, respectivamente. Observaron un aumento significativo de los marcadores de estrés cardíaco, recuperados por inhibidores de ambas citocinas.

La capacidad de compresión de los esferoides cardíacos, la frecuencia de los latidos y otras medidas de la función cardíaca saludable se vieron afectadas, pero nuevamente fueron parcialmente restauradas por los inhibidores de citocinas.

Por otra parte, el trabajo expuso que la señalización elevada de citocinas inflamatorias podría ser un efecto de clase de las vacunas de ARNm. Cabe destacar que la señalización de IFN-gamma es un mecanismo de defensa fundamental contra moléculas de ADN y ARN extrañas, incluidos los ácidos nucleicos virales, afirmó Wu.

El cuerpo necesita estas citocinas para protegerse de los virus. Son esenciales para la respuesta inmunitaria, pero pueden resultar tóxicas en grandes cantidades, explicó. El IFN-gamma secretado en grandes cantidades, por muy noble que sea su propósito, puede desencadenar síntomas similares a la miocarditis y la degradación de las proteínas estructurales del músculo cardíaco.

Ese riesgo probablemente se extiende más allá de las vacunas contra la COVID-19 basadas en ARNm. "Otras vacunas pueden causar miocarditis y problemas inflamatorios, pero los síntomas tienden a ser más difusos", planteó Wu. "Además, los riesgos de las vacunas contra la COVID- 9 basadas en ARNm han recibido un intenso escrutinio público y cobertura mediática. Si sientes dolor en el pecho por una vacuna contra la COVID-19, vas al hospital para que te revisen, y si la troponina sérica es positiva, te diagnostican miocarditis. Si sientes dolor muscular o articular por una vacuna contra la gripe, simplemente lo ignoras".