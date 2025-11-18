La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

Europa Press

17/11/2025 - 10:52 pm

Vacunarse frente a gripe o COVID también reduce el riesgo de ictus, infarto o complicaciones tromboembólicas.

Ciudad de México, 17 de noviembre (SinEmbargo).- La Asociación Española de Vacunología (AEV) destacó que las vacunas de la gripe y la COVID-19 tienen beneficios más allá de prevenir las enfermedades para las que fueron diseñadas, pues la de la gripe también reduce el riesgo de ictus e infarto, mientras que la de la COVID disminuye las complicaciones tromboembólicas.

De esta forma, la AEV busca concienciar a la población sobre la importancia de vacunarse contra las infecciones respiratorias, con el objetivo de aumentar las tasas de cobertura de cara al invierno, a través de una campaña divulgativa en redes sociales, que complementa a la iniciativa "El mejor plan para este invierno. Vacúnate".

En el caso de la vacuna de la gripe, una enfermedad que causa cada temporada 29 mil hospitalizaciones, dos mil 200 ingresos en UCI y mil 600 fallecimientos, el presidente de la AEV, Jaime Pérez, detalló que existe evidencia sobre sus beneficios frente a eventos cardiovasculares, llegando a disminuir el riesgo de estos en un 34 por ciento en los 12 meses posteriores a su administración.

La Asociación Española de Vacunología (AEV) destacó que las vacunas de la gripe y la COVID-19 tienen beneficios más allá de prevenir las enfermedades para las que fueron diseñadas. Foto: Crisanta Espinosa, Cuartoscuro

En esta línea, otros estudios apuntan que puede reducir entre un 12 y un 16 por ciento el riesgo de ictus isquémicos en mayores, así como disminuir el riesgo de infarto. "Vacunarse frente a la gripe puede ser tan beneficioso para nuestra salud cardiovascular como dejar de fumar", subrayó Pérez, haciendo referencia a una investigación presentada hace unos años en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología.

Respecto a la vacuna frente a la COVID-19, la Asociación Española de Vacunología señaló que también tiene otros beneficios asociados, como atenuar los eventos arteriales y venosos y reducir las complicaciones tromboembólicas.

Riesgos asociados a COVID y gripe

Desde la AEV advirtió que las infecciones respiratorias también disparan los eventos cardiovasculares y muertes. Así, la Covid-19 incrementa a corto plazo el riesgo de fallo cardiaco y trombos, mientras que el neumococo es una causa principal de neumonía mortal en mayores, y la gripe y la neumonía pueden aumentar los eventos cardiovasculares hasta un 30 por ciento.

Vacunarse frente a gripe o COVID también reduce el riesgo de ictus, infarto o complicaciones tromboembólicas. Foto: César Gómez, Cuartoscuro.

En lo relativo a la población infantil, los expertos han detallado que más del 80 por ciento de los niños que ingresaron por gripe en la temporada 2023-2024 eran niños previamente sanos. Por este motivo, hicieron hincapié en la recomendación de vacunar frente a la gripe a los menores de entre seis y 59 meses.

En cuanto a los mayores de 65 años, recordaron que el riesgo de muerte asociada a la gripe se multiplica por cinco si hay alguna cardiopatía crónica, por doce si hay alguna enfermedad pulmonar crónica, o por veinte si coexisten ambas.

La AEV recomendó la vacunación frente a la gripe a las personas mayores de 60 años y a quienes presenten factores de riesgo, además de instarles a revisar su estado de vacunación frente al neumococo, a la vez que ha aconsejado a los mayores de 70 la inmunización frente a la COVID-19.

También pidieron a los profesionales sanitarios que se vacunen para protegerse ellos y proteger a sus pacientes, y les recomienden hacer lo mismo.

La gripe y COVID elevan riesgo de problemas cardiovasculares; vacunarse lo disminuye

