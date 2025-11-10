¡La UNAM alista semana de vacunación! ¿Cuándo y a dónde ir? Aquí todos los detalles

El Mega Centro de Vacunación habilitado por la UNAM tiene el objetivo de aplicar cerca de 100 mil dosis de vacunas.

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrirá un Mega Centro de Vacunación dentro de Ciudad Universitaria, con el objetivo de que la población pueda acudir a vacunarse contra algunas enfermedades comunes durante la temporada invernal.

El titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) de la Máxima Casa de Estudios, Gustavo Adolfo Olaiz Fernández, recalcó que la meta es aplicar cerca de 100 mil vacunas para prevenir padecimientos comunes en la época de frío.

"Ante la llegada de la temporada de frío -especialmente enero y febrero-, los cambios de temperatura favorecen el desarrollo de infecciones respiratorias y las vacunas protegen de la forma severa de la enfermedad, evitando consecuencias graves", recalcó el especialista.

¿Cuándo abrirá el Mega Centro de Vacunación de la UNAM y cuál es su horario?

El Mega Centro de Vacunación de la UNAM se instalará en el estacionamiento 3 del Estadio Olímpico Universitario, ubicado sobre la Avenida de los Insurgentes, y brindará servicio a partir del lunes 10 de noviembre hasta el viernes 14 de noviembre.

Este centro operará en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, además de que se atenderá a toda la sociedad en general, no sólo a estudiantes universitarios.

Cabe mencionar que el único requisito para aplicarse alguna de las vacunas disponibles es que las personas muestren una identificación oficial vigente o la cartilla nacional de vacunación; en el caso de menores de edad es obligatorio presentar el último documento mencionado.

Por su parte, el titular de la DGAS recalcó que las personas que presenten alguna infección respiratoria o fiebre deben abstenerse de ac udir al Mega Centro de Vacunación, ya que no les será aplicado el biológico.

El Megacentro de vacunación 💉, estará abierto a toda la población, del 10 al 14 de noviembre en el #EOU, con vacunas contra influenza, COVID-19, neumococo y sarampión. Para más detalles, escucha #Hipócrates2punto0 de @UNAMPUIREE y @RadioUNAM > https://t.co/oEAH3mkTMc pic.twitter.com/xNxsajcBBO — UNAM (@UNAM_MX) November 10, 2025

¿Qué vacunas se aplicarán?

El Mega Centro de Vacunación instalado por la UNAM aplicará cuatro distintas vacunas para enfermedades que son comunes durante la temporada invernal: