Salud instala un Mega Centro de Vacunación en CU: ¿Cuáles vacunas te puedes poner?

La Secretaría de Salud indicó que la campaña de vacunación se desarrolla bajo el lema “Protégete del frío y de las enfermedades”, y busca reforzar la protección de la población ante los padecimientos respiratorios más comunes de la temporada invernal.

Ciudad de México, 6 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud anunció este jueves la instalación de un Mega Centro de Vacunación en la Ciudad de México, con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades durante esta temporada invernal.

¿Cuándo y a dónde acudir a vacunarse?

La dependencia informó que la jornada de vacunación se llevará a cabo del 10 al 14 de noviembre en el estacionamiento 3, acceso G del Estadio Olímpico Universitario, frente a la Tienda Pumas, en Ciudad Universitaria, Alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México.

El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas. La jornada forma parte de la Campaña Nacional de Vacunación Invernal 2025-2026, implementada para prevenir infecciones respiratorias durante los meses más fríos del año y reducir complicaciones graves entre los grupos más vulnerables.

¿Qué vacunas se aplicarán en el Mega Centro de Vacunación?

De acuerdo con las autoridades, en esta jornada se aplicarán vacunas contra:

​​Influenza.

​COVID-19.

Neumococo.

Sarampión.

"Las vacunas son seguras, gratuitas, efectivas y necesarias, y estarán disponibles para todo público", indicó la Secretaría de Salud. Además, recomendó a las y los asistentes llevar su Cartilla Nacional de Salud, pero en caso de no contar con ella, el personal de salud orientará sobre las vacunas que correspondan a cada persona.

La dependencia también recordó que las dosis se aplicarán con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones del sector salud.

¿Quiénes podrán vacunarse?

Las vacunas estarán disponibles para toda la población, no tendrán costo y podrán aplicarse a cualquier persona que acuda al mega Centro de Vacunación. Entre los grupos prioritarios se encuentran niñas y niños menores de cinco años, personas mayores de 60, mujeres embarazadas y personal médico.

Además, se atenderá a quienes padezcan enfermedades crónicas como obesidad, diabetes o hipertensión, así como a quienes tengan afectaciones en el sistema inmunológico.

El Secretario de Salud recordó que la meta nacional de esta campaña es aplicar más de 50 millones de dosis, de las cuales 35.4 millones serán contra la influenza, 10.9 millones contra la COVID-19 y 4.2 millones contra el neumococo.

Respecto a las vacunas contra la COVID-19, la dependencia detalló que se utilizarán dosis de “Spikevax” LP.8.1 del fabricante Moderna y “Comirnaty” LP.8.1 de Pfizer/BioNTech, ambas monovalentes y desarrolladas con tecnología de ARN mensajero (mRNA).

La institución reiteró que la aplicación de estas vacunas no sólo protege a quien recibe la dosis, sino también a su entorno, al reducir el riesgo de transmisión y las complicaciones derivadas de las enfermedades respiratorias.