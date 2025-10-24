Salud abre centros de vacunación en CdMx: ¿Cuándo y a dónde asistir para protegerte?

La Secretaría de Salud exhorta a la población a acudir a cualquier centro de vacunación que esté a su alcance, particularmente en esta temporada de frío invernal, época en la que suelen presentarse con mayor incidencia las enfermedades respiratorias.

Ciudad de México, 23 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Salud (Ssa) informó el día de hoy que se reforzará la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025-2026 con la instalación de cuatro módulos de vacunación en la Ciudad de México (CdMx).

La dependencia indicó en un comunicado que la campaña está dirigida a toda la población con el objetivo de prevenir enfermedades respiratorias y sus posibles complicaciones en esta época del año.

¿Qué vacunas aplicará la Secretaría de Salud?

El Secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz, anunció el pasado 14 de octubre el arranque de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026 con la finalidad de evitar la propagación de enfermedades respiratorias en el país.

#ComunicadoSalud Secretaría de Salud refuerza la vacunación invernal con apertura de 4 módulos en la Ciudad de México ➡️ https://t.co/kfLrVLL9U1 pic.twitter.com/TnFIJa6ma0 — SALUD México (@SSalud_mx) October 23, 2025

Kershenobich, señaló que las vacunas que el Gobierno aplicará para esta temporada invernal corresponden a las de la influenza estacional, la COVID-19 y el neumococo, mismas que se aplicarán en los cuatro módulos que se habilitarán en la CdMx.

¿Dónde y cuándo puedes acudir a vacunarte?

La Ssa compartió las ubicaciones de los centros en los que la población capitalina podrá acudir a inmunizarse contra enfermedades. Los centros de aplicación estarán en:

Marina Nacional 60, colonia Tacuba, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Avenida Homero 213, Polanco V Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Agrarismo 227, colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo.

Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, Alcaldía Álvaro Obregón.

La institución destacó que todas las vacunas se ofrecen de manera gratuita y sin necesidad de registro previo por lo que la ciudadanía podrá acudir a cualquiera de estos módulos en un horario de 9:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.

#ComunicadoSalud Secretaría de Salud informa el inicio de la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026 ➡️ https://t.co/cgxHb3XP95 pic.twitter.com/AuUUi0uRhv — SALUD México (@SSalud_mx) October 14, 2025

"Las vacunas contra influenza, neumococo y COVID-19 tienen como objetivo prioritario a niñas y niños menores de cinco años; personas de 60 años y más, personas con enfermedades de riesgo y personal de salud. También se incluye a personas embarazadas con excepción del biológico contra neumococo", refirió la dependencia.

"La vacunación es la medida más efectiva para prevenir enfermedades respiratorias. Las vacunas disponibles son seguras, eficaces y reducen el riesgo de complicaciones graves y protegen tanto a quienes se aplican la dosis como a su entorno", enfatizó.

La Secretaría de Salud destacó la cooperación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), IMSS Bienestar, Petróleos Mexicanos (Pemex), la Secretearía de Mariana (Semar) y Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).