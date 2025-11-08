Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM terminará semestre en línea tras amenazas

La Facultad entró en paro indefinido el pasado 9 de octubre, después de una falsa amenaza de bomba, lo cual llevó a las y los estudiantes a exigir mejores condiciones de seguridad en las instalaciones.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó el viernes que el Consejo Técnico de la institución ordenó continuar con clases en línea el resto del semestre, luego de que la institución permaneciera un mes en paro de labores en exigencia de garantías de seguridad.

"El H. Consejo Técnico ha tomado la decisión por unanimidad de continuar las clases en línea el resto del semestre, con la finalidad de preservar el interés superior del derecho a la educación y de garantizar la seguridad e integridad de nuestra comunidad", explico en un comunicado.

La FCPyS entró en paro indefinido el pasado 9 de octubre, después de una falsa amenaza de bomba, lo cual llevó a las y los estudiantes a exigir mejores condiciones de seguridad en las instalaciones.

"Es importante precisar que la impartición de clases es obligatoria y que se deberán llevar a cabo las evaluaciones previstas en los programas de trabajo del profesorado, manteniendo en todo momento el nivel académico de excelencia que nos caracteriza", sostuvo la Facultad.

Respecto a la comunicación con el profesorado y el estudiantado, el Consejo Técnico dijo que los Centros de Estudio seguirán atendiendo todos los servicios escolares y administrativos: titulación, servicio social y prácticas profesionales, entre otros. La Administración indicó que informará al Consejo Técnico sobre la evolución de las condiciones para un regreso seguro al campus.

En la Universidad Nacional, el semestre 2025-1 concluirá el viernes 28 de noviembre de 2025, mientras que el siguiente periodo escolar (2025-2) dará inicio el martes 3 de febrero de 2026.

Tras diversas amenazas de artefactos explosivos en distintos planteles de la UNAM reportadas el mes pasado, las facultades de Odontología, de Medicina, Arquitectura y de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Química y Economía permanecen en suspensión de actividades.

Rector pide a facultades volver a las clases

La decisión de las autoridades de la FCPyS se da a conocer luego de que el pasado 30 de octubre, el Rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, hiciera un llamado para retomar las clases presenciales en todos los planteles de la universidad y no permitir que amenazas virtuales siembren el temor en la comunidad universitaria.

"No permitamos que amenazas virtuales siembren el temor en nuestras facultades y escuelas. Atendamos con responsabilidad los riesgos, revisemos nuestros protocolos de actuación y sistemas de seguridad, y regresemos a las actividades presenciales en donde todavía están suspendidas, con la convicción de que la comunidad universitaria, unida y mediante el diálogo, puede resolver sus problemas”, expresó.

En un discurso emitido en el marco de la ceremonia del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025, realizada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, Lomelí aseguró que la Universidad Nacional "no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas, y sobre todo, no se detiene".

Las amenazas de bomba comenzaron luego de que el 22 de septiembre, Lex Ashton, un joven de 19 años estudiante del Colegio de Ciencia y Humanidades (CCH), plantel sur, atacara a dos estudiantes.