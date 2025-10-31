Rector pide a la UNAM regresar a clases presenciales y responsabilidad ante amenazas

El pronunciamiento ocurre luego de semanas de tensión por los paros y amenazas que se han producido en diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, hizo un llamado ayer para retomar las clases presenciales en todos los planteles y no permitir que amenazas virtuales siembren el temor en la comunidad universitaria.

"No permitamos que amenazas virtuales siembren el temor en nuestras facultades y escuelas. Atendamos con responsabilidad los riesgos, revisemos nuestros protocolos de actuación y sistemas de seguridad, y regresemos a las actividades presenciales en donde todavía están suspendidas, con la convicción de que la comunidad universitaria, unida y mediante el diálogo, puede resolver sus problemas”, expresó.

En un discurso emitido en el marco de la ceremonia del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025, realizada en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, Lomelí aseguró que la Universidad Nacional "no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas, y sobre todo, no se detiene".

“Tanto el mundo como nuestro país enfrentan retos sin precedentes. En los entornos presenciales y virtuales, la violencia, la desinformación y la polarización ideológica desafían constantemente a los centros educativos y repercuten en la vida universitaria", sostuvo.

El pronunciamiento ocurre luego de semanas de tensión por los paros y amenazas que se han producido en diversos planteles de la institución, así como el reciente escándalo tras el homicidio de un aficionado del Club Cruz Azul presuntamente cometido por personal de Vigilancia UNAM el pasado sábado.

“A lo largo de su historia, la universidad ha enfrentado coyunturas difíciles de las que ha salido fortalecida mediante su capacidad de adaptación a los cambios y la reforma de sus estructuras y procedimientos para responder mejor a las necesidades de su comunidad y del país”, aseveró.

El rector también destacó que este año la UNAM premió a 33 universitarios por su labor en la investigación, generación y difusión de conocimiento. Afirmó que sus actos fueron enfocados en la edificación de un porvenir con menos injusticias y una mayor movilidad social.