La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

Redacción/SinEmbargo

15/11/2025 - 10:18 am

La UNAM cancela jornada de vacunación tras irrupción de provocadores

La UNAM reprobó la expresión de violencia ocurrida en sus instalaciones y destacó durante la jornada atendió a 30 mil 862 personas a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas. 

Ciudad de México, 15 noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que la mañana de este sábado 15 de noviembre no habrá aplicación de vacunas de COVID-19, ya que canceló la jornada de vacunación del Megacentro ubicado en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, esto luego de que ayer un grupo irrumpiera en las instalaciones a exigir ser vacunados y agredieran a trabajadores de la institución.

"El doctor Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) y responsable del centro, informó que la tarde de hoy viernes un grupo de personas, que arribó tras la conclusión de las operaciones de este día, exigió a gritos ser vacunado. Cuando el personal universitario les aclaraba que podrían asistir al día siguiente, algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios", indicó en un comunicado.

La UNAM destacó que hasta ayer viernes 14, se atendió a 30 mil 862 personas a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas; de ellas, 27 mil 009 fueron de influenza, 11 mil 380 de neumococo, 26 mil 274 de COVID-19, y nueve mil 008 de vacuna triple viral.

Asimismo, la institución reprobó categóricamente cualquier forma de violencia y lamentó que estas expresiones hayan afectado la operación del Megacentro de Vacunación.

"Las personas rezagadas que no pudieron ser inmunizadas el viernes 14 serán contactadas a partir del martes 18 por la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM para vacunarlas en grupos pequeños", añadió.

La UNAM agradeció a las miles de personas que asistieron a aplicarse sus inmunizaciones, así como al IMSS, al ISSSTE, a PEMEX y a las secretarías de Salud Federal y de la Ciudad de México, y expresó su reconocimiento a los voluntarios de la comunidad universitaria que en jornadas de más de 12 horas hicieron posible esta campaña.

UNAM jornada de vacunación
La UNAM tendió a 30 mil 862 personas a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas y reprobó la expresión de violencia ocurrida en sus instalaciones. Foto: Andrea Murcia Cuartoscuro

La UNAM se ha visto envuelta en diversas agresiones, las cuales comenzaron luego de que el pasado 22 de septiembre, Alex Ashton, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, agrediera a un alumno, privándolo de la vida, y lesionara a otra persona. Tras esta situación, diversas escuelas de la Universidad han entrado en paro luego de presentar amenazas de bomba en sus instalaciones.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Alejandro De la Garza

Deporte profesional, estructuras de apuestas ilícitas y corrupción

“La locura colectiva del dinero domina el deporte profesional".
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

La movilización de la Generación Z

"Nuestra Generación Z es política en el sentido cultural y moral, menos institucional, pues se moviliza frente...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¡Aguas con el agua!

"El problema del agua en el Valle de México no se ha resuelto. Simplemente se ha aplazado....
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Vivienda, la demanda que moviliza

"Los jóvenes de izquierda le han dado la vuelta al discurso y hoy tienen claro que el...
Por Diego Petersen Farah
Opinión en Video

El Santa Claus de la DrogaCola
Por Alejandro Calvillo

El Santa Claus de la DrogaCola

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”
Por Héctor Alejandro Quintanar

Decálogo de instrucciones para no ser “ni de derecha ni de izquierda”

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia
Por Pedro Mellado Rodríguez

No pudieron con AMLO, tampoco podrán con Claudia

Carlos Manzo con el PRIAN
Por Fabrizio Mejía Madrid

Carlos Manzo con el PRIAN

Los Trump y Calderón quieren guerras
Por Juan Carlos Monedero

Los Trump y Calderón quieren guerras

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z
Por Mario Campa

La libertad según Salinas Pliego y la Generación Z

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?
Por Óscar de la Borbolla

¿Deveras quieren Pensamiento Crítico?

Salinas Pliego en bancarrota
Por Álvaro Delgado Gómez

Salinas Pliego en bancarrota

Extorsión, el cáncer de Michoacán
Por Ana Lilia Pérez

Extorsión, el cáncer de Michoacán

¿La derechización de México?
Por Alejandro Páez Varela

¿La derechización de México?

Galileo

Paciente con diabetes

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

El 97% confunde canciones de IA con humanas, según encuesta internacional

Exploración de cáncer de mama

Universidad de Salamanca en España revela posible estrategia contra el cáncer de mama

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Investigadores desarrollaron una nueva herramienta que permite estimar el riesgo de desarrollar problemas asociados con Alzheimer años antes de los síntomas.

Una nueva herramienta predice el riesgo de Alzheimer antes de los primeros síntomas

El día de ayer se registró un fenómeno poco usual para nuestras latitudes: las auroras boreales se manifestaron intensamente en el norte de México.

FOTOS ¬ Así se vieron las auroras boreales que provocó la tormenta solar en México

Una investigación analizó cómo tener mascotas en los primeros años de vida puede relacionarse con aspectos del bienestar emocional y conductual en la infancia.

¿Cómo influyen las mascotas en el desarrollo emocional de niños? Un estudio lo revela

Un estudio de realizado por investigadores de BCBL llevado a cabo en 27 países de Europa concluyó que el multilingüismo ayuda a mantenerse joven.

El multilingüismo ayuda a mantenerse joven, según un estudio llevado a cabo en Europa

Una nueva investigación indica que las biopsias líquidas de rutina podrían reducir sustancialmente los diagnósticos de cáncer en etapas avanzadas.

Un análisis de sangre podría detectar cáncer en etapas tempranas, según investigación

La SCJN admitió un segundo recurso de Grupo Elektra, propiedad de Salinas Pliego, en apenas 14 días; ambos son casos donde el magnate busca evitar pagos al SAT.
1

ENTREVISTA ¬ Empleados de Elektra son presionados para la marcha de mañana, denuncian

Juez reprende a Salinas Pliego por espionaje.
2

Juez de Londres regaña a Salinas Pliego por tratar de ganar con trampas y espionaje

La SCJN rechazó analizar a fondo recursos legales con los que Oxxo todavía puede exhibir productos con nicotina.
3

La Corte rechaza analizar amparos que permiten a Oxxo exhibir productos de tabaco

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum
4

Se notifica; si paga, ahí queda. Si no paga, SHCP inicia procedimientos: Sheinbaum

La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la CdMx, por lo que se esperan cierres en algunas de las principales calles de la capital.
5

Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx

Salinas Pliego aún tiene pendientes por resolver otros juicios en otras instancias judiciales.
6

Esto comienza para Salinas Pliego. Necesita pagar YA 48 mil millones, y todavía debe

Observaciones realizadas con el Very Large Telescope del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) han revelado la muerte explosiva de una estrella justo cuando la explosión atravesaba su superficie.
7

Científicos logran captar por primera vez la explosión de la muerte de una supernova

Generación Z
8

#PuntosyComas ¬ La generación Z aprueba a la Presidenta Sheinbaum, según 5 encuestas

La UNAM cancela jornada de vacunación tras irrupción de provocadores
9

La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

Un Tribunal de Apelaciones de EU suspendió temporalmente una orden del Gobierno de Trump que obligaba a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su alianza.
10

Tribunal de EU suspende orden que obligaba a cancelar alianza de Aeroméxico y Delta

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”
11

Salinas Pliego amenaza a AMLO: “Le tengo un regalo [...] estoy seguro que le llegará”

La Embajada de Estados Unidos calificó como "noticias falsas" el supuesto informe en el que califica el caso contra Salinas Pliego como "persecución política".
12

La Embajada de EU niega persecución contra Grupo Salinas: "¡Esta noticia es falsa!"

13

El fallo en contra de Salinas Pliego fue importante para muy pocos impresos mexicanos

La Suprema Corte emitió los primeros fallos sobre siete litigios fiscales pendientes de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, propietario de Grupo Salinas.
14

Grupo Salinas llama “espuria” a la Corte y acusa “linchamiento” contra Salinas Pliego

SSPC operativo en Tonalá Jalisco
15

Fuerzas Armadas desmantelan red de narcotráfico en Tonalá, Jalisco; caen nueve

Marcha de la "Generación Z" inicia en Ciudad de México
1

La "Generación Z" sale a las calles de la Ciudad de México para exigir más seguridad

La UNAM cancela jornada de vacunación tras irrupción de provocadores
2

La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

SSPC operativo en Tonalá Jalisco
3

Fuerzas Armadas desmantelan red de narcotráfico en Tonalá, Jalisco; caen nueve

La marcha de la “Generación Z” se llevará a cabo este sábado en la CdMx, por lo que se esperan cierres en algunas de las principales calles de la capital.
4

Marcha Generación Z: a qué hora es, calles cerradas y alternativas viales en la CdMx

Medalla póstuma por la explosión de una pipa en Iztapalapa
5

Brugada anuncia medalla para Alicia Matías, abuela que salvó a su nieta en explosión

Paciente con diabetes
6

La diabetes multiplica el riesgo cardiovascular y aumenta casos de enfermedad renal

Michoacán es una de las entidades donde la extorsión se volvió una de las vías más rentables para la economía criminal.
7

DATOS ¬ Michoacán. El homicidio se elevó en 2016. Aflojó hasta 2022 y sigue muy alto

Confederación de Trabajadores de México (CTM)
8

Efrén Adame, líder sindical de la CTM, es asesinado a balazos en Marquelia, Guerrero

Las Fuerzas Armadas de EU dieron a conocer que llevaron a cabo otro ataque contra un buque que presuntamente transportaba drogas desde Venezuela.
9

VIDEO ¬ Nuevo ataque de EU a buque con drogas desde Venezuela deja cuatro muertos

Investigadores de la Universidad de Chicago (Estados Unidos) lograron recuperar información genética de muestras médicas de casi un siglo de antigüedad.
10

Científicos logran leer ADN de hace 100 años para estudiar cómo ha cambiado el cáncer

Donald Trump eximió el viernes de sus aranceles más altos a importaciones agrícolas clave como el café, el cacao, los plátanos y ciertos productos cárnicos.
11

Trump reduce aranceles a café, cacao, carnes y frutas para bajar precios de alimentos

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU.
12

La derecha mexicana se mueve en Discord como los supremacistas y neonazis en EU