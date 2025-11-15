La UNAM anuncia el cierre del Megacentro de Vacunación tras agresión a su personal

La UNAM reprobó la expresión de violencia ocurrida en sus instalaciones y destacó durante la jornada atendió a 30 mil 862 personas a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas.

Ciudad de México, 15 noviembre (SinEmbargo).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció que la mañana de este sábado 15 de noviembre no habrá aplicación de vacunas de COVID-19, ya que canceló la jornada de vacunación del Megacentro ubicado en el estacionamiento del Estadio Olímpico Universitario, esto luego de que ayer un grupo irrumpiera en las instalaciones a exigir ser vacunados y agredieran a trabajadores de la institución.

"El doctor Gustavo Olaiz Fernández, titular de la Dirección General de Atención a la Salud (DGAS) y responsable del centro, informó que la tarde de hoy viernes un grupo de personas, que arribó tras la conclusión de las operaciones de este día, exigió a gritos ser vacunado. Cuando el personal universitario les aclaraba que podrían asistir al día siguiente, algunos provocadores agredieron y golpearon a trabajadores universitarios", indicó en un comunicado.

La UNAM destacó que hasta ayer viernes 14, se atendió a 30 mil 862 personas a quienes se les aplicaron 73 mil 671 vacunas; de ellas, 27 mil 009 fueron de influenza, 11 mil 380 de neumococo, 26 mil 274 de COVID-19, y nueve mil 008 de vacuna triple viral.

Asimismo, la institución reprobó categóricamente cualquier forma de violencia y lamentó que estas expresiones hayan afectado la operación del Megacentro de Vacunación.

"Las personas rezagadas que no pudieron ser inmunizadas el viernes 14 serán contactadas a partir del martes 18 por la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM para vacunarlas en grupos pequeños", añadió.

La UNAM agradeció a las miles de personas que asistieron a aplicarse sus inmunizaciones, así como al IMSS, al ISSSTE, a PEMEX y a las secretarías de Salud Federal y de la Ciudad de México, y expresó su reconocimiento a los voluntarios de la comunidad universitaria que en jornadas de más de 12 horas hicieron posible esta campaña.

La UNAM se ha visto envuelta en diversas agresiones, las cuales comenzaron luego de que el pasado 22 de septiembre, Alex Ashton, un estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, agrediera a un alumno, privándolo de la vida, y lesionara a otra persona. Tras esta situación, diversas escuelas de la Universidad han entrado en paro luego de presentar amenazas de bomba en sus instalaciones.