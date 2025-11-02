DATOS ¬ ¿De qué morimos los mexicanos? De enfermedades... originadas por el mal comer

Obed Rosas

02/11/2025 - 12:05 am

¿DE QUÉ MUEREN LOS MEXICANOS? DIABETES Y ENFERMEDADES DEL CORAZÓN SON LAS PRINCIPALES CAUSAS

Las tres principales causas de muerte de los mexicanos están relacionadas con los malos hábitos alimenticios que tienen al país sumido en una epidemia de obesidad y sobrepeso, afecciones que deterioran la salud de hombres y mujeres y que derivan en enfermedades cardiacas, en diabetes e incluso en tumores malignos. 

Ciudad de México, 2 de noviembre (SinEmbargo).–  “De golosos y tragones están llenos los panteones", versa un refrán mexicano. Hoy como nunca esta frase desentraña una realidad de los mexicanos: las tres principales causas de muerte en el país están vinculadas con los malos hábitos alimenticios y la nula actividad física que se manifiestan en sobrepeso y obesidad que son la causa de enfermedades crónicas. 

Una manera de entender la prevalencia del sobrepeso entre los mexicanos que lleva a este tipo de enfermedades es el cambio alimenticio que se originó en el país desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1994. Desde ese momento se introdujeron productos industrializados altamente procesados, de poco valor nutrimental y altos azúcares, grasas saturadas y sal. 

A raíz de la firma del Tratado Libre Comercio se dispara enormemente el consumo de ultraprocesados. Entonces, coincide perfectamente la la curva de de elevación de cómo se va elevando los las tasas de obesidad y estas enfermedades y cómo se va disparando también el consumo de bebidas azucaradas y ultraprocesados, entonces van de la mano en esa concepción de los alimentos como mercancía”, indicó en entrevista el periodista especializado Guillermo Bermúdez.

“Eso fue como por los 80s, ¿no? El auge, empezaron ahí los no alimentos comestibles porque de alimentos no tiene nada. Comestibles ultraprocesados y bebidas azucaradas y nos tienen así, como estamos actualmente con una distorsión en nuestra dieta terrible y dejando de consumir alimentos tan fundamentales como el frijol”, completó en ese sentido Martha Elena Garcia, con quien ha escrito una serie de libros e investigaciones sobre la alimentación.

Las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestran que las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos fueron las tres principales causas de muerte de los mexicanos durante 2024 tanto en mujeres como en hombres. Detrás de ellas el sobrepeso, la obesidad, los malos hábitos alimenticio y el tabaquismo son factores de riesgo.

A nivel general las defunciones por enfermedades y problemas relacionados con la salud sumaron 733 mil 354 casos en 2024. De éstas, el 47.13 por ciento correspondió a mujeres y 52.85  por ciento, a hombres. Sólo en el 0.02 por ciento de los casos no se especificó el sexo de la persona.

Los mismos datos muestran que en general la mayor parte de estas defunciones se concentraron en personas de 65 años y más, con 63.22 por ciento. De las muertes registradas, 46.2 por ciento tuvo lugar en el hogar y 41.9  por ciento, en hospitales y unidades médicas tanto públicas como privadas. Las restantes sucedieron en la vía pública, en un lugar diferente, o en uno no especificado.

Detrás de las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus y los tumores malignos hay una constante: la mala alimentación y la falta de actividad física. 

Por ejemplo, en las enfermedades del corazón, la principal causa de defunción entre los mexicanos. destacaron las isquémicas (la reducción del flujo sanguíneo al corazón por bloqueo parcial o total de las arterias), que presentaron una incidencia alta entre la población que falleció a partir de los 45 años. Esta afección se complica por la acumulación de colesterol, por la presión arterial y por adicciones como el tabaquismo.

El jefe del Departamento de Rehabilitación Cardíaca y Medicina Física del Instituto Nacional de Cardiología “Ignacio Chávez”, Hermes Ilarraza Lomelí, explicó el pasado 15 de octubre que los padecimientos del corazón están determinados genéticamente y tienen una progresión muy lenta, por lo que es importante controlar el colesterol acumulado en las placas de las arterias, la presión arterial y la diabetes, así como eliminar o evitar el tabaquismo, factores que ocasionan complicaciones coronarias a cualquier edad con desenlaces fatales. 

En ese sentido insistió en la prevención a través del tratamiento para dejar de fumar, realizar actividad física, procurar una alimentación equilibrada y tener un estricto apego a los medicamentos para el control de enfermedades crónicas.

Del total de las muertes ocasionadas por enfermedades del corazón, que en 2024 ascendieron a 192 563 casos —3 mil 353 casos más que en 2023—, las isquémicas representaron 74.3 por ciento. Siguieron las hipertensivas, con 15.1 por ciento, y las relacionadas con la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, con 10.3 por ciento. 

De las causas de muerte mencionadas, 46.52 por ciento correspondió a mujeres y 53.47 por ciento, a hombres. En 0.01 por ciento de los casos no se especificó el sexo de la persona. El grupo de edad en el que se concentró el mayor número de fallecimientos por estos padecimientos fue el de 65 años y más, con 75.8 por ciento.

La segunda causa, las muertes por diabetes mellitus, ascendieron a 112 mil 641 casos. Esta cifra fue mayor a la de 2023 por 2 mil 582 casos. La tendencia de los últimos años muestra su mayor punto en 2020, año de la pandemia donde las comorbilidades fueron un factor letal en los fallecimientos de miles de mexicanos. 

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), detrás de la diabetes tipo 2, así como de la hipertensión arterial y dislipidemias se encuentra la obesidad, que además de su alto impacto sobre la salud y el bienestar, se estima que genera una carga económica al país de aproximadamente 6 por ciento del producto interno bruto.

La Unidad de Datos de SinEmbargo informó previamente que cada año mueren en México más de 100 mil personas por diabetes. En ese entonces, se informó que la atención de esa y otras enfermedades asociadas al consumo de refresco implican un gasto millonario para el sistema público de salud. Tan solo el IMSS y el ISSSTE destinan más de 44 mil millones de pesos al año para atender casos de diabetes.

La otra causa que más muertes causa entre los mexicanos son los tumores malignos cuya  tasa de defunciones por cada 100 mil habitantes aumentó 2.4 unidades respecto a 2023. Con excepción de los fallecimientos en personas menores de 1 año, esta causa se encuentra entre los primeros cinco lugares de las principales causas de defunción.

Las defunciones por tumores malignos sumaron 95 237 casos. Los tumores que más muertes causaron fueron los de órganos digestivos, con 33.4 por ciento. Siguieron los de órganos genitourinarios, con 24.4 por ciento, y los de huesos, cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de mama, con 13.7 por ciento. Del total de muertes por esta causa, 52.4 por ciento correspondió a mujeres y 47.6 por ciento, a hombres. El grupo de edad más afectado fue el de 65 años y más, con 55.4 por ciento.

Datos de la Secretaría de Salud sostienen que el 30 por ciento de los diferentes tipos de cáncer que presentan los mexicanos, se debe al estilo de vida como tabaquismo, alcohol, sedentarismo, consumo de alimentos calóricos, bebidas azucaradas y falta de ejercicio.

Obed Rosas es editor de la Unidad de Investigación y encargado de la sección de Libros de SinEmbargo, en donde también se ha desempeñado como Jefe de Mesa y Editor de Redes. Es conductor de Close UP y Co-conductor, junto a Álvaro Delgado, de Siete Días, programas de SinEmbargo Al Aire. Ha trabajado en otros medios como Expansión, Newsweek en Español y Revista Zócalo. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la FES Aragón de la UNAM y estudió, además, Lengua y Literatura Hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma casa de estudios.

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

