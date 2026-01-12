Globos de Oro 2026: Aquí la lista de ganadores de los premios a lo mejor de cine y TV

La edición 2026 de los Globos de Oro dejó grandes emociones y sorpresas. ¿Quieres saber quiénes se llevaron un premio a casa? Aquí te compartimos la lista completa de ganadores.

Por Eili Córdova

Los Ángeles, 11 de enero (La Opinión).- La temporada de premios de 2026 inició oficialmente, y la 83.ª ceremonia anual de los Globos de Oro, presentada por segundo año consecutivo por la comediante Nikki Glaser se convirtió en un éxito.

Este año, una de las películas favoritas fue One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, ya que llegó a los Globos de Oro con nueve nominaciones.

Chalamet llegó siendo un fuerte contendiente, tras ganar el premio Critics Choice, e hizo su entrada como el favorito por su comedia dramática de ping-pong Marty Supreme.

En la carrera televisiva, el drama de HBO ambientado en un hotel de lujo, White Lotus, lideró la lista de nominados con seis, incluyendo nominaciones a las mejores actuaciones de Carrie Coon, Parker Posey, Aimee Lou Wood, Walton Goggins y Jason Isaacs.

La miniserie de Netflix, Adolescence, que narra un caso de asesinato en una toma larga y continua, le sigue de cerca con cinco nominaciones. El joven Owen Cooper se llevó el Globo de Oro por su interpretación, después de haberse quedado con el Critics Choice Awards.

¡Conoce a los ganadores de la noche!

Tune and and see who will go home with one of these TONIGHT! Watch the #GoldenGlobes LIVE at 8 ET | 5 PT on @CBS and @paramountplus 📺✨ pic.twitter.com/GbFgLgZ21j — Golden Globes (@goldenglobes) January 11, 2026

Ganadores en categorías de cine

Mejor película de habla no inglesa: The Secret Agent

Mejor película animada: KPop Demon Hunters

Logro cinematográfico y de taquilla: Sinners

Mejor director: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Mejor guion: Paul Thomas Anderson, One Battle After Another

Congrats to Paul Thomas Anderson on winning the 83rd Annual #GoldenGlobes award for Best Director Motion Picture for One Battle After Another! 🥂 pic.twitter.com/UgafAt3tDy — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor actor en una película musical o comedia: Timothée Chalamet, Marty Supreme

Mejor actriz en una película musical o comedia: Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You

Mejor actor secundario: Stellan Skarsgard, Sentimental Value

Mejor actriz secundaria: Teyana Taylor, One Battle After Another

Mejor banda sonora original: Ludwig Göransson, Sinners

Mejor canción original: “Golden,” KPop Demon Hunters

...and the winner for Best Animated Motion Picture is KPop Demon Hunters! 🥳 #GoldenGlobes pic.twitter.com/KuDZFoZUSH — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Ganadores en categorías de TV

Mejor actor en una serie de drama: Noah Wyle, The Pitt

Mejor actor en una serie musical o comedia: Seth Rogen, The Studio

Mejor actriz en una serie musical o comedia: Jean Smart, Hacks

Mejor actor de reparto: Owen Cooper, Adolescence

Mejor actriz de reparto: Erin Doherty, Adolescence

Let's hear it for our Best Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture winner 👏 Congratulations, Adolescence! #GoldenGlobes pic.twitter.com/NXvaV2cvKa — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Mejor actor en una miniserie o película para televisión: Stephen Graham, Adolescence

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión: Michelle Williams, Dying for Sex

Mejor podcast: "Good Hang With Amy Poehler"

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.