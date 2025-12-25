¿Sabes cuáles son las escenas mas vistas de Stranger Things? La serie en cifras

Stranger Things en cifras

Si eres fan de Stranger Things, compartimos algunos datos que seguro llamarán tu atención, como que la canción favorita de Max Mayfield, “Running Up That Hill” (1985) de Kate Bush, entró en la lista Billboard Hot 100 por primera vez en 38 años desde su lanzamiento gracias a su uso en la serie y en lo icónica que se convirtió para sus seguidores.

Ciudad de México, 25 de diciembre (SinEmbargo).- Stranger Things vive su quinta y última temporada, la serie es una de las franquicias más queridas de Netflix, ha alcanzado una audiencia récord, su alcance es mundial y tiene un gran impacto cultural. Netflix compartió con los lectores de Magazine algunos datos curiosos y emocionantes en cifras.

Los momentos icónicos

A lo largo de 5 temporadas, 42 episodios y más de 2 mil 500 minutos, Stranger Things ha acumulado más de 1 mil 200 millones de reproducciones en Netflix hasta la fecha.

Con cada temporada, los fans se han obsesionado con innumerables momentos icónicos, pero hubo dos que se convirtieron en los más populares entre los miembros. Las escenas más vistas de todo Stranger Things son:

  1. Temporada 4: Cuando Nancy es poseída por Vecna (T4E7, 1:15:00)
  2. Temporada 3: Cuando Dustin y Suzie cantan el dueto de “Never Ending Story” (T3E8, 35:40)

La semana del estreno de la temporada 5, volumen 1, fue la más importante en la historia de Netflix, con 59.6 millones de visualizaciones. Alcanzando el primer lugar en 90 países.

momentos icónicos de Stranger Things
Suzie cantando “Never Ending Story”. Foto: Captura de pantalla Still Watching Netflix

La música juega un papel importante

La música es un personaje secundario en la serie y es la forma en que muchos espectadores descubrieron o redescubrieron cómo sonaban los años 80. Eso quedó más que claro con el estreno de la Temporada 5, Vol. 1, que devolvió varios clásicos de décadas pasadas al centro de la conversación, no sólo a nivel global, sino también entre la Generación Z.

Según Spotify, los jóvenes de la Generación Z se lanzaron a descubrir los hits del pasado, disparando las reproducciones de canciones legendarias como:

  • “Upside Down” (1980) de Diana Ross que alcanzó un aumento del 1 mil 250 por ciento en las reproducciones globales
  • “I Think We're Alone Now” (1987) de Tiffany logró un aumento del 880 por ciento alrededor del mundo
  • “Mr. Sandman” de The Chordettes (1954) tuvo un aumento del 625 por ciento en las reproducciones globales
  • “Fernando” de ABBA (1976) vio un aumento del 335 por ciento en las reproducciones globales y del 645 por ciento específicamente entre la Generación Z.

Spotify informa que, en todo el mundo, se han creado 205 mil listas de reproducción con temática de Stranger Things desde la primera temporada.

La temporada pasada, la canción favorita de Max Mayfield, “Running Up That Hill” (1985) de Kate Bush, entró en la lista Billboard Hot 100 por primera vez en 38 años desde su lanzamiento. Además, “Master of Puppets” (1986) de Metallica entró en el Top 10 del Reino Unido por primera vez y generó 17.5 millones de descargas de esta canción una semana después de aparecer en la temporada 4.

Waffles y juegos

No sólo se trata de música. Entre el estreno de la primera temporada en 2016 y la cuarta temporada en 2022, el universo de Dungeons & Dragons, favorito de Eddie Munson y del Hellfire Club, vivió un crecimiento explosivo del 673 por ciento; las ventas del juego aumentaron un 96 por ciento en 2017 y se dispararon otro 96 por ciento en 2018.

Según Kellogg's, el snack favorito de Once, los waffles Eggo, vieron un crecimiento promedio del 9.4 por ciento durante los primeros cuatro meses de 2018 y un aumento del 14 por ciento durante el último cuarto de 2017 tras el estreno de la segunda temporada, y la campaña de la quinta temporada con Chip's Ahoy! Alcanzó la sorprendente cifra de 11 mil millones de impresiones.

Premios y talento

En cuanto a premiaciones, Stranger Things ha ganado más de 70 premios de entre más de 230 nominaciones en todo el mundo, incluidos los Emmy al mejor reparto en una serie dramática y el premio del Sindicato de Actores al mejor elenco en una serie dramática. La obra teatral precuela, Stranger Things: The First Shadow, también obtuvo los máximos honores cuando se estrenó en Londres en 2023 y llegó a Broadway a principios de este año. Hasta la fecha, la obra ha ganado cuatro premios Tony, dos premios Olivier y dos premios del Círculo de Críticos Teatrales del Reino Unido.

Millie Bobby Brown lanzó su carrera con Stranger Things y desde entonces ha protagonizado múltiples proyectos de Netflix como The Electric State, Damsel, que es la décima película en inglés más popular de Netflix de todos los tiempos, y la franquicia Enola Holmes, que regresa con una tercera película el próximo año. Incluso estamos viendo cómo nuevos personajes de la quinta temporada, como Jake Connelly (Derek), han alcanzado un gran número de seguidores en las redes sociales, llegando casi al millón en Instagram.

Fans más allá de Hawkins  

El alcance de Stranger Things ha llegado mucho más allá de Hawkins y el Upside Down. En lo que va de la temporada 5, más de 300 mil fans asistieron a eventos en todos los rincones del mundo, abarcando 32 ciudades y 23 países hasta Año Nuevo.

Entre los momentos más destacados se encuentran la premiere mundial en Los Ángeles, con más de 100 talentos y creadores, y el evento de ciclismo “One Last Ride”, al que asistieron aproximadamente 50 mil fans. Los eventos globales deleitaron al público con un gran desfile en São Paulo (al que asistieron 13 mil fans), sets inmersivos y apariciones del cast en Tokio, una estación de transporte público convertida en un portal al Upside Down en Buenos Aires (20 mil fans), un espectáculo holográfico sobre el puerto de Sídney y un hangar de aeropuerto transformado en Berlín para que más de 2 mil invitados disfrutaran de un paseo en bicicleta a través de momentos icónicos.

Stranger Things
Fans de Stranger Things en el mundo. Foto: Cortesía Netflix

Y en México los fans rompieron el récord Guinness de crear el mensaje escrito con velas más grande del mundo. Con 2 mil 257 veladoras formaron la frase “Changuitos para nuestros héroes” como un gesto simbólico de protección. El evento se montó en 12 horas gracias a la dedicación de 75 personas. La activación fue registrada oficialmente por Guinness World Records.

Además, Stranger Things: The Experience ha logrado hasta ahora 2 mil millones de impresiones en redes sociales, con más de 850 mil entradas vendidas en ciudades como Los Ángeles, Nueva York, San Francisco, Atlanta, Londres, París, Brasil y Australia desde su lanzamiento en 2022.

¿Qué tal está Stranger Things: The Experience?
Stranger Things: The Experience llegó a México. Foto: Nancy Chávez, SinEmbargo

Stranger Things es un fenómeno marcado por la amistad, las aventuras y la nostalgia.

 

