"Stranger Things: The Experience" llegará a la CdMx, te contamos cuándo y los precios

Esta experiencia llevará a los asistentes a adentrarse en Hawkins y a sentirse en el mismo mundo que Once, Mike, Dustin, Nancy y compañía.

Ciudad de México, 10 de noviembre (SinEmbargo).- La nueva temporada de Stranger Things está muy cerca y para todos los seguidores de la serie llegará Stranger Things: The Experience a la Ciudad de México, para trasladar a los fans hasta Hawkins y enfrentar a Vecna. ¿Dónde estará y cuánto cuesta? Sigue leyendo que aquí te contamos.

Ciencia ficción, misterio y aventura

"Stranger Things: The Experience" ya ha estado en ciudades como Nueva York, Londres, Los Angeles, París y São Paulo, ahora es turno de la capital mexicana.

Durante una conferencia de prensa, Rodrigo Matías, CEO de DCSET, dijo que esta experiencia es increíble y totalmente inmersiva, destacó que cuenta con una tecnología que sólo se ve en los grandes parques temáticos. Agregó que la experiencia está hecha para los fans y se sienten muy orgullosos de formar parte.

"Nosotros estamos muy orgullosos de poder anunciar este regalo para México de tener la exposición en el mismo momento del lanzamiento de la última temporada de la serie", señaló Matías.

¿De qué trata la experiencia?

La experiencia está ambientada en 1986 y llevará a los asistentes en Hopkins -el mismo lugar de la serie-, todos los que llegan ahí sufren trastornos del sueño y pesadillas terribles, por lo que el laboratorio de Hopkins invita a los participantes a formar parte de un estudio, así, los voluntarios, que son en realidad los fans, formarán parte de esta experiencia. Todos se convierten en ciudadanos de Hopkins e iniciarán la aventura, serán puestos a prueba con desafíos. Los participantes descubrirán que tienen poderes especiales, al igual que Eleven, y tendrán que enfrentarse a Vecna.

También habrá una zona llamada Mix Tape con comida inspirada en la serie de Netflix, además de bebidas, mercancía de colección, y escenarios perfectos para tomar muchas fotos. La adaptación del guión se hizo para México, español mexicano.

¿Dónde, cuándo y cuánto?

"Stranger Things: The Experience" se realizará en Expo Reforma ( Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México), que contará con 2 mil 500 metros cuadrados transformados en Hopkins, sus laboratorios y el Upside Down.

La experiencia abrirá sus puertas el 13 de diciembre y estará así hasta mayo del 2026. Los boletos se podrán adquirir para el público general el 12 de noviembre a las 10:00 horas a través de Fever, ya hay una lista de espera (si te quieres anotar da clic aquí).

Aunque aún no se sabe el precio exacto de los boletos, durante la conferencia de prensa se mencionó que irá de los 600 pesos, la entrada normal, y 900 pesos la entrada premium (que da acceso a fila rápida para entrar o a la hora que quieras) más cargos por servicio. La experiencia dura una hora aproximadamente, cada 30 minutos entran las personas.

Los menores de 12 deberán estar acompañados por un padre o tutor legal y no se permite la entrada a menores de 5 años.

Si eres fan de la serie -que con la temporada que está próxima a salir llegará a su final- esta es la oportunidad para sentirse en el mismo mundo que Once, Mike, Steve, Max, Nancy, Dustin y el resto del grupo.