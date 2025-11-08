¿Cuándo se estrena Wicked: por siempre y qué veremos en la película?

Redacción/SinEmbargo

08/11/2025 - 6:35 am

Wicked: Por Siempre

La banda sonora destaca con las voces de Ariana Grande y Cynthia Erivo, además incluye dos nuevas canciones originales.

Ciudad de México, 8 de noviembre (SinEmbargo).- Hace un año vimos a Elphaba y Glinda convertirse en amigas a pesar de sus diferencias y darnos momentos icónicos, pero dejaron la historia inconclusa, ahora es momento de darle un cierre con Wicked: por siempre que muy pronto llegará a las salas de cine mexicanas.

Ariana Grande y Cynthia Erivo regresan en sus papeles de Elphaba y Glinda respectivamente para hacer de este otro éxito mundial.

¿Cuándo se estrena y de qué trata?

En la segunda parte veremos a Elphaba, ya como la Bruja Malvada del Oeste que se refugia en el bosque de Oz, donde buscará liberar a los animales. Por otra parte, Glinda es conocida como la buena y la defensora, bajo la mentoría de Madame Morrible, mantiene la idea de que la situación está bajo control. La amistad de estas brujas se pondrá a prueba, deberán tomar decisiones que impactarán en su destino.

La película llega a las salas de cine el 20 de noviembre.

Una banda sonora espectacular

Las canciones interpretadas por Ariana Grande y Cynthia Erivo son espectaculares, y es que es claro que la música juega un papel esencial en esta historia. La buena noticia es que Universal lanzará la banda sonora oficial bajo el nombre "Wicked: For Good - The Soundtrack", para deleitar a todos los fans con las grandes voces de las protagonistas.

La banda sonora incluye dos nuevas canciones originales que aparecen en la película: "No Place Like Home" interpretada por Cynthia Erivo como Elphaba, y "The Girl In The Bubble" interpretada por Ariana Grande. Además, "The Wicked Witch of the East" aparece en la banda sonora, anteriormente no incluida en Broadway Cast Recordings. La banda sonora también presenta los favoritos de los fanáticos "Thank Goodness", "As Long As You're Mine", "No Good Deed" y la canción principal "For Good". Para conseguir el soundtrack hay que visitar la página udiscover.mx ,  Spotify o dar clic aquí.

¿Quieres ver Wicked: por siempre antes del estreno?

Universal dejó dos pases dobles para una función especial que se realizará el 11 de noviembre al sur de la ciudad, si quieres ganarte uno debes responder las siguientes preguntas:

  • ¿Cuál es el nombre de las actrices que interpretan a Elphaba y Glinda?
  • Menciona las dos nuevas canciones originales que forman parte del soindtrack.

Envía las respuestas correctas y tu nombre completo a [email protected] con el asunto Wicked. Los dos primeros mails que tengan las respuestas correctas y su nombre completo, se llevarán un pase doble y se les brindará la información completa.

