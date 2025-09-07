Películas y series de mundos fantásticos que inspiran a la comunidad cosplayer

Redacción/SinEmbargo

07/09/2025 - 6:31 am

El cosplay es un lenguaje de autenticidad que permite a los fanáticos vivir su creatividad sin límites. Muchas películas y series se convierten en fuente de inspiración para que cada vez más personas exploren este mundo.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).-  El cosplay es mucho más que disfraces: se convirtió en una forma de autoexpresión, conexión y hasta de sanación personal para quienes encuentran en esta práctica un espacio de aceptación y comunidad. Hace unos días, el 27 de agosto  se celebró el Día del Cosplay, una fecha que nació para homenajear la creatividad y la pasión de miles de fans alrededor del mundo que se animan a dar vida a sus personajes favoritos.

El cosplay no sólo permite que las personas exploren su creatividad a través de trajes y performances, sino que también abre la puerta a nuevas formas de identidad. Para muchos, vestirse como su héroe favorito es un medio para animarse a ser ellos mismos, superar inseguridades y conectar con otros desde un lugar auténtico y sin prejuicios.

De hecho, diversos estudios han demostrado que la práctica del cosplay promueve la salud mental positiva ya que impulsa alegría, confianza, habilidades sociales y la construcción de redes de apoyo seguras entre sus participantes.

Según un artículo publicado en el Journal of Experimental Social Psychology (2012), la vestimenta influye directamente en cómo pensamos, sentimos y nos comportamos, fenómeno conocido como enclothed cognition. En este sentido, el cosplay permite a las personas encarnar atributos de sus personajes favoritos y trasladarlos a su día a día.

Mercado Play, la plataforma gratuita de streaming de Mercado Libre, compartió una selección de películas y series que exploran mundos fantásticos, personajes memorables y universos llenos de inspiración para la comunidad cosplayer.

Naruto / Naruto Shippuden / Boruto

El viaje de Naruto desde la marginación hasta convertirse en héroe es una historia de perseverancia, comunidad y superación. Ideal para fans que se inspiran en historias de crecimiento y solidaridad.

Los Caballeros del Zodiaco: El lienzo perdido

Mitología, heroísmo y camaradería. Personajes que triunfan en comunidad superando grandes desafíos.

Hunter x Hunter

Una saga centrada en crecimiento personal, amistad y tenacidad. Muchos cosplayers se inspiran en su múltiple abanico de personajes y universos detallados.

Pulp Fiction

Una mezcla de personajes icónicos y una estética única, explora cómo la autenticidad y la actitud desafiante pueden convertirse en símbolos culturales que trascienden la pantalla.

Death Note

Si bien más oscuro, explora identidad, poder y moralidad, ofreciendo una fascinación narrativa que cautiva a fans con intereses más intensos.

El joven manos de tijera

Una historia sobre la transformación personal, la sensibilidad y la belleza de la diferencia. Muy inspiradora para explorar la creatividad y autenticidad.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

1

El PAN clama por un “PJ independiente” y apenas puede, se adueña de los tribunales

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
2

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Sheinbaum emprende la depuración
3

Sheinbaum emprende la depuración

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
4

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
5

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

6

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

7

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

8

VIDEO ¬ Periodista de Sinaloa narra en vivo las carencias del IMSS… antes de morir

9

Fuerzas federales capturan vicealmirante, funcionarios y civiles por robo a la Nación

El OAJ aprueba reducción de salarios para el Poder Judicial; Ministros ganarán menos.
10

El Poder Judicial oficializa cambios: se reduce los salarios y se integra al ISSSTE

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
11

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

Prueba piloto arranca para el registro de usuarios de telefonía; esto debes saber
12

Registro de usuarios de telefonía será obligatoria; esto es todo lo que debes saber

29° Tour de Cine Francés
13

¿Cuándo inicia el 29° Tour de Cine Francés y qué películas lo componen?

Banda argentina Inmigrantes
14

La banda Inmigrantes regresa a la Ciudad de México con su música y letras cautivantes

15

VIDEO ¬ Una mujer extranjera golpea a cantante en Guadalajara y causa indignación

29° Tour de Cine Francés
1

¿Cuándo inicia el 29° Tour de Cine Francés y qué películas lo componen?

Gertz en la banalidad; los excomunistas, autocensurados.
2

Los priistas tienen un Fiscal de oro: Gertz no toca a “Alito”, Peña, Robles, Lozoya

Sheinbaum adelanta que construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo comienzan el 9 de septiembre
3

Construcción del tren Saltillo-Nuevo Laredo inicia el 9 de septiembre, adelanta CSP

El Consulado General de México en Atlanta presta sus servicios consulares para asistir a 23 connacionales que fueron detenidos en Ellabell, Georgia.
4

Consulado en Atlanta asiste a 23 mexicanos detenidos tras redada en planta de Hyundai

La Ministra Loretta Ortiz se queja de disminución en su sueldo
5

VIDEO ¬ Loretta Ortiz critica que sólo ganará 137 mil pesos mensuales como Ministra

Las presas del Sistema Cutzamala alcanzaron un elevado nivel de almacenamiento de agua que no se había registrado en años con un 74.88 por ciento de llenado.
6

El Sistema Cutzamala alcanza el 74.88% de su nivel; es la cifra más alta desde 2019

7

CLOSE UP ¬ Karina Milei: la hermana, mística y cadenera con el poder en Argentina

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó del cierre temporal de las puertas de acceso número uno y dos por obras de remodelación.
8

El AICM cierra 2 accesos de la Terminal 1. ¿Cuáles siguen abiertos? Aquí los detalles

El logo de la organización "Somos México", la cual busca en convertirse en un partido político.
9

#PuntosYComas ¬ Restos de la Marea Rosa y el nuevo PES avanzan con su nuevo partido

10

Trump amaga a Chicago con guerra y ésta, y más ciudades marchan contra su "fascismo"

Un entrenador de futbol que fue sorprendido abusando de una menor dentro de un carro en la colonia Progreso fue detenido por elementos de la Policía Municipal.
11

Un entrenador de futbol es detenido en San Luis Potosí cuando abusaba de una niña

La Ssa inauguró el día de hoy la Semana Nacional de Salud Pública (SNSP) 2025 que desplegará por todo el país más de 30 mil acciones preventivas de salud.
12

La Semana Nacional de Salud Pública arranca con meta de 30 mil acciones preventivas