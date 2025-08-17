Quebranto, la nueva serie que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación

En la serie, ya disponible en streaming, Miranda (Tini Stoessel) entenderá que la búsqueda de la verdad tiene un costo muy alto y deberá elegir entre la luz y la oscuridad.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La serie Quebranto, protagonizada por Tini Stoessel, Jorge López y el mexicano Martín Barba, cuenta la historia de una joven argentina que llega a México decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, lo que la lleva a involucrarse en situaciones y secretos peligrosos.

Quebranto, que ya está disponible en la plataforma de streaming Disney+, se lanzó en la Ciudad de México con la presencia de los actores protagonistas. Mercado Libre nos invitó al evento especial realizado en el Museo Soumaya para ver el primer capítulo y conocer las impresiones de los actores.

Tini vuelve a una serie

La cantante y actriz argentina Tini Stoessel que protagoniza la historia en el papel de Miranda, regresa tras un largo tiempo fuera de los sets de grabación, lo último que hizo fue Violeta.

"Me encontré en un momento personal en donde se juntaron muchísimas cosas para tomar esa decisión, para volver a animarme. También lo sentí como un proyecto que a mí me desafiaba, en lo personal encontrarme con gente tan increíble como ustedes dos que los amo [...] y nada, bueno, espero que la gente que disfrute mucho", dijo la actriz originaria de Buenos Aires.

Stoessel recordó que Quebranto la acompañó en un momento personal importante. "Realmente fue algo muy lindo de vivir, me acompañó en un proceso personal también esta serie".

El personaje de Miranda batalla con su salud mental, algo que llevó a Tini a grabar escenas fuertes. "Esas escenas no son para nada fáciles, más que nada porque después en el corte te quedás al final como temblando, con la respiración mal, te toca bajar, a veces te agarra angustia y necesitas llorar, pero en ese sentido la producción, el director, ayudaron mucho".

Escenas de acción para Martín

El mexicano Martín Barba interpreta a Leo, un joven que ayuda a Miranda en México para continuar su búsqueda; él explicó que el gran reto de su personaje fue la violencia.

"Como que abordar esos niveles tan altos de violencia representó un reto para mí; las escenas de acción que tampoco nunca las había hecho y por otro lado, creo que como actor siempre ha sido un gran recurso para mí el sonreír y en la vida pues sonrío mucho, aunque a veces no soy tan feliz, pero el personaje [no sonríe] nada, entonces los primeros días de rodaje era un tenerlo muy en mente hasta que ya después el personaje se adueña de ti y ya salieron esas escenas de Leo", refirió.

Un desafío para Jorge

El actor chileno, Jorge López, señaló que su personaje es complejo y cuenta con muchas capas. "Es un desafío, un nuevo reto con un repartazo, un ramillete de puro talento mexicano, Argentina, Chile aquí representando, así que feliz, feliz [...] Ojalá la disfruten tanto como nosotros hacerla", apuntó.

El actor se dijo orgulloso de formar parte de sete proyecto, del que destacó el trabajo en equipo, el talento, la producción y el amor por el oficio "es lo que hace la diferencia y es lo que traspasa la pantalla, así que me siento muy honrado de estar aquí".