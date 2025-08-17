Quebranto, la nueva serie que marca el regreso de Tini Stoessel a la actuación

Nancy Chávez

17/08/2025 - 6:34 am

La serie Quebranto

Artículos relacionados

En la serie, ya disponible en streaming, Miranda (Tini Stoessel) entenderá que la búsqueda de la verdad tiene un costo muy alto y deberá elegir entre la luz y la oscuridad.

Ciudad de México, 17 de agosto (SinEmbargo).- La serie Quebranto, protagonizada por Tini Stoessel, Jorge López y el mexicano Martín Barba, cuenta la historia de una joven argentina que llega a México decidida a descubrir la verdad sobre su familia biológica, lo que la lleva a involucrarse en situaciones y secretos peligrosos.

Quebranto, que ya está disponible en la plataforma de streaming Disney+, se lanzó en la Ciudad de México con la presencia de los actores protagonistas. Mercado Libre nos invitó al evento especial realizado en el Museo Soumaya para ver el primer capítulo y conocer las impresiones de los actores.

Tini vuelve a una serie

La cantante y actriz argentina Tini Stoessel que protagoniza la historia en el papel de Miranda, regresa tras un largo tiempo fuera de los sets de grabación, lo último que hizo fue Violeta.

"Me encontré en un momento personal en donde se juntaron muchísimas cosas para tomar esa decisión, para volver a animarme. También lo sentí como un proyecto que a mí me desafiaba, en lo personal encontrarme con gente tan increíble como ustedes dos que los amo [...] y nada, bueno, espero que la gente que disfrute mucho", dijo la actriz originaria de Buenos Aires.

Stoessel recordó que Quebranto la acompañó en un momento personal importante. "Realmente fue algo muy lindo de vivir, me acompañó en un proceso personal también esta serie".

El personaje de Miranda batalla con su salud mental, algo que llevó a Tini a grabar escenas fuertes. "Esas escenas no son para nada fáciles, más que nada porque después en el corte te quedás al final como temblando, con la respiración mal, te toca bajar, a veces te agarra angustia y necesitas llorar, pero en ese sentido la producción, el director, ayudaron mucho".

Tini Stoessel
Tini Stoessel regresa a la actuación. Foto: Disney

Escenas de acción para Martín

El mexicano Martín Barba interpreta a Leo, un joven que ayuda a Miranda en México para continuar su búsqueda; él explicó que el gran reto de su personaje fue la violencia.

"Como que abordar esos niveles tan altos de violencia representó un reto para mí; las escenas de acción que tampoco nunca las había hecho y por otro lado, creo que como actor siempre ha sido un gran recurso para mí el sonreír y en la vida pues sonrío mucho, aunque a veces no soy tan feliz, pero el personaje [no sonríe] nada, entonces los primeros días de rodaje era un tenerlo muy en mente hasta que ya después el personaje se adueña de ti y ya salieron esas escenas de Leo", refirió.

El mexicano Martín Barba
Martín Barba en Quebranto. Foto: Disney

Un desafío para Jorge

El actor chileno, Jorge López, señaló que su personaje es complejo y cuenta con muchas capas. "Es un desafío, un nuevo reto con un repartazo, un ramillete de puro talento mexicano, Argentina, Chile aquí representando, así que feliz, feliz [...] Ojalá la disfruten tanto como nosotros hacerla", apuntó.

El actor se dijo orgulloso de formar parte de sete proyecto, del que destacó el trabajo en equipo, el talento, la producción y el amor por el oficio "es lo que hace la diferencia y es lo que traspasa la pantalla, así que me siento muy honrado de estar aquí".

Protagonistas serie Quebranto
Jorge López, Tini y Martín Barba en la presentación de Quebranto. Foto: SinEmbargo

Nancy Chávez

Nancy Chávez

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

Lo dice el reportero

Por devs
Por devs
Por devs
Por Blanca Juárez
Por Montserrat Antúnez
Por Bianka Estrada
Por Bianka Estrada
Por Dulce Olvera
Por Perla Velázquez
Por Sugeyry Romina Gándara
+ Sección

Opinión

Rubén Martín

Desde Israel, cuestionan el genocidio en Gaza

"Cada vez son más las voces, y acciones, de ciudadanos de Israel que no están de acuerdo...
Por Rubén Martín
Sandra Lorenzano

Un carozo de infancia

"El carozo, el 'hueso' de la fruta, es el núcleo que encierra lo que fue y lo...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Variedad de libros

"Más allá del romanticismo y del asunto de la pertenencia de los libros, del desprendimiento de R...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Huarache affaire

"Con estas iniciativas se pretende que quede lejos aquella Oaxaca que sufrió tanto abuso, la que provocó...
Por Susan Crowley
+ Sección

Opinión en Video

HeladioN protegido
Por Muna D. Buchahin

HeladioN protegido

La bomba del Dr. Keesler
Por Alejandro Calvillo

La bomba del Dr. Keesler

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene
Por Héctor Alejandro Quintanar

El obradorismo y la propuesta de reforma electoral que viene

Es bueno que los canallas sufran
Por Pedro Mellado Rodríguez

Es bueno que los canallas sufran

El insoportable peso del imperio
Por Lorenzo Meyer

El insoportable peso del imperio

La Suprema Corte contra los “chichimecas”
Por Fabrizio Mejía Madrid

La Suprema Corte contra los “chichimecas”

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios
Por Juan Carlos Monedero

¿Tiene la derecha un plan? Trump, Uribe y los incendios

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto
Por Mario Campa

La menor exportación de fentanilo causa un imprevisto

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)
Por Óscar de la Borbolla

El Más allá determina el Más acá (Parte 3 y última)

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN
Por Álvaro Delgado Gómez

Agoniza la Reforma Electoral Peña-PRIAN

+ Sección

Galileo

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

Felix Baumgartner fallece con 56 años tras un accidente de parapente en Italia.

Felix Baumgartner, el hombre que saltó desde la estratosfera, muere a los 56 años

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
1

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
2

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC

3

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

De eso se trata que el Gobernador no sepa.
4

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

La Fiscalía de Morelos inició una investigación por el homicidio del influencer Carlos Ochoa, conocido como "El Alucín", ocurrido en el municipio de Temixco.
5

Carlos Ochoa, "El Alucín", influencer ligado a "La Chapiza", es asesinado en Morelos

Trump en South Park
6

Cómo unos monos animados (South Park) enojaron a Trump y movilizaron a la Casa Blanca

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza
7

VIDEO ¬ Comando irrumpe en consultorio de doctora en Puebla y le propina golpiza

Los últimos días de Judas Iscariote
8

Los Últimos Días de Judas Iscariote, el juicio de Judas para dejar el infierno

Nanche, el fruto dorado
9

Nanche, el fruto dorado que conquista paladares en Nayarit

10

HeladioN protegido

Detienen a Miss Guerrero 2024.
11

Guardia Nacional detiene a Miss Guerrero 2024 con un arma exclusiva del Ejército

Gerardo Fernández Noroña aseguró que Norma Piña y la Suprema Corte de Justicia de Nación pueden rechazar las listas de candidatos, pero no esto no impedirá que la elección se realice.
12

ENTREVISTA ¬ A Morena le urge foro interno de debate para atajar la intriga: Noroña

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio
13

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio

Sentencian a Ángel del Villar por ligas al CJNG.
14

Ángel del Villar, productor musical, es sentenciado en EU por vínculos con el CJNG

México tendrá sus primeros mini vehículos eléctricos Olinia, desarrollados con ingeniería nacional, a mediados de 2026, informó la Presidenta Claudia Sheinbaum.
15

México estrena el logo de su auto eléctrico, Olinia. En 2026 rodarán los primeros

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Los últimos días de Judas Iscariote
1

Los Últimos Días de Judas Iscariote, el juicio de Judas para dejar el infierno

De eso se trata que el Gobernador no sepa.
2

Chiapas, como Tabasco, se tornó más violento. ¿El hilo de ambos estados? Adán Augusto

La Fiscalía de Morelos inició una investigación por el homicidio del influencer Carlos Ochoa, conocido como "El Alucín", ocurrido en el municipio de Temixco.
3

Carlos Ochoa, "El Alucín", influencer ligado a "La Chapiza", es asesinado en Morelos

4

Antonio María Calera Grobet, poeta, escritor, colaborador de SinEmbargo, ha muerto

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio
5

El ICE golpea a migrantes y daña ya a sectores económicos que los necesitan: estudio

El Comisario de Santa María Aznar, en el municipio de Uayma, Yucatán, fue destituido de su cargo luego de aparecer en un video golpeando brutalmente a una niña.
6

VIDEO FUERTE ¬ Comisario golpea y arrastra a niña en Yucatán; es despedido del cargo

El Congreso de la CdMx aprobó una iniciativa para prohibir cigarrillos electrónicos o vapeadores y sancionar a quienes vendan estos dispositivos.
7

El Congreso de la CdMx aprueba prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos

Putin estaría dispuesto a poner fin a la guerra a cambio del este de Ucrania
8

Putin está dispuesto a acabar la guerra a cambio del este de Ucrania, reportan medios

9

Gustavo Petro reconoce logro de AMLO en el combate a la pobreza; compara resultados

Autoridades detienen a cinco narcotraficantes en CdMx
10

La SSC-CdMx detiene a 5 por narcotráfico en Cuajimalpa; asegura 900 dosis de droga

Un agresor sexual que habría atacado a 5 mujeres en Tlajomulco de Zúñiga fue detenido gracias a un operativo especial implementado por la Fiscalía de Jalisco.
11

Agresor sexual que atacó 5 mujeres en Tlajomulco es detenido por Fiscalía de Jalisco

Según el diario monárquico, la razón por la que la historiadora poblana se trasladó a Madrid es porque su hijo, Jesús Ernesto ahora con 18 años de edad, estudiará la carrera de Derecho en la Universidad Complutense.
12

Gutiérrez Müller, “causante de la ruptura” México-España, vivirá en Madrid, dice ABC