RESEÑA ¬ Drácula de Luc Besson, el vampiro más enamorado de todos

Lejos del horror, Besson busca mostrar una historia de amor, la del ser que espera 400 años para reencontrarse con su amada.

Ciudad de México, 14 de agosto (SinEmbargo).- El vampiro más famoso sigue inspirando historias para la pantalla grande, ahora es el turno del director Luc Besson -conocido por El Quinto Elemento, El perfecto Asesino o Lucy- quien presenta a Caleb Landry Jones como Drácula.

¿Cuál es la historia?

En siglo XV, un príncipe enamorado debe dejar a su esposa para ir a la guerra, por lo que pide a Dios que la cuide hasta que regrese, sin embargo, la mujer muere por lo que el príncipe lleno de irá renuncia a Dios, quien lo condena a la vida eterna como Drácula. El legendario vampiro viajará y esperará hasta reencontrarse con su amada.

El Drácula más enamorado

En esta cinta Besson muestra el lado humano del Drácula, antes de convertirse en ese ser condenado a vivir eternamente, el dolor que siente al perder a su amada, la tragedia de vivir sin ella. Caleb Landry Jones interpreta a un Drácula muy enamorado, uno que pondría al mundo de cabeza sólo por su amada, algo que se nota desde los primeros minutos de la película.

Queda muy claro que la idea de Luc Besson está lejos de mostrar al monstruo de la oscuridad que se alimenta de sangre, en cambio, lo que hace es romantizar al personaje, destacar que durante 400 años esperó encontrar a su amada.

La historia se inspira en la obra de Bram Stoker, con varios cambios hechos por Besson, el más notorio es que se desarrolla en París y no en Londres, además de que se enfoca en la historia de amor.

Lo bueno y lo malo

La película tiene puntos positivos como lo son las actuaciones: Caleb Landry Jones sigue demostrando la capacidad que tiene para dar vida a personajes complejos, Christoph Waltz como el padre tiene los diálogos de más peso, y Zoë Bleu quien tiene una gran química con Caleb.

Otro punto favorable es que la cinta cuenta con momentos que quedarán grabados en el público (como una escena con las monjas); además de una bella fotografía y vestuario que llama mucho la atención, se nota el cuidado a los detalles. La música es un elemento que influye en la atmosfera, y la de Drácula resulta clave, el encargado de este aspecto fue el reconocido Danny Elfman, lo que es una garantía.

En los puntos que no son tan positivos están; la película empieza muy bien y mantiene la atención del público, no obstante, parece que de repente todo se resuelve muy rápido, Mina recuerda su amor sin mostrar un antecedente de esto, el asedio y las peleas... para el final Drácula toma una decisión que podría contraponerse a lo que nos mostró desde el inicio.

La forma en la que se muestra Drácula podría sentirse como una parodia, además hay un elemento que recuerda mucho a la historia de Perfume: la historia de un asesino.

¿Qué estoy viendo?

Drácula de Luc Besson es una propuesta audaz, se nota el sello del director con cada minuto que pasa, pero deja la sensación de tener muchos elementos en pantalla que no coinciden; Drácula pasa a ser un elemento más que da voz a la historia de amor que es la protagonista.

Lo cierto es que es una cinta entretenida que dará de qué hablar al terminar la función, además, puede ser la puerta de entrada para nuevas generaciones de conocer a Drácula. Si quieres ver a un Drácula diferente, profundamente enamorado y en escenas de peleas (y con gárgolas), es para ti; eso sí, no esperes nada de horror porque no es el género y probablemente más de una vez mientras estés en la sala de cine te preguntes ¿Qué estoy viendo?