RESEÑA | Wicked: grandes voces y un mensaje importante de aceptación

En Wicked, Cynthia Erivo brilla con una gran actuación en una historia que habla de lo difícil que puede resultar ser diferente a los demás y el proceso que implica aceptar esto como algo a favor.

Ciudad de México, 24 de noviembre (SinEmbargo).- La espera para todos los fans de Ariana Grande, Cynthia Erivo, de El mago de Oz y de los musicales en general ha terminado, ya que este fin de semana se estrenó Wicked, la cinta que nos hará ver que a veces el villano lo es en una historia mal contada.

¿De qué trata? Todo inicia cuando la Bruja Mala del Oeste es declarada muerta y es ahí cuando Glinda aparece y nos empieza a contar la historia detrás. Elphaba es una joven con una inusual piel verde que ha sufrido de burlas y rechazo por ser diferente, ella es inteligente, valiente y posee un don muy especial, sin embargo, aún no descubre su verdadero poder; Elphaba se encontrará en la Universidad de Shizcon con Glinda (o Galinda), una popular y encantadora joven con muchas ambiciones y privilegios que descubrirá el poder de su corazón. Las jóvenes forjarán una amistad profunda en la fantástica Tierra de Oz.

Wicked es uno de los musicales más importantes y esta adaptación a la pantalla grande tiene puntos positivos y otros no tanto, primero hablaremos de los buenos y es que resulta impresionante ver todos los elementos juntos de una gran producción como esta: el vestuario, la escenografía, la dirección, la música y por su puesto a Ariana Grande y Cynthia Erivo que dejan muy en claro su capacidad interpretativa y vocal con canciones que hacen vibrar a los asistentes y ponen -como se dice- "la piel de gallina".

Un dato importante a mencionar es que esta es la primera parte de la historia, la segunda parte se tiene planeada para estrenarse en noviembre del 2025; además de que todo esto ocurre antes del famoso relato de El Mago de Oz.

¿Qué es lo que no parece tan bueno? La película se siente larga y en algún momento algo pesada, pierde la atención en un punto de la historia, afortunadamente l final es espectacular y termina en lo alto. Otro aspecto que no resulta tan positivo es ver a Glinda en el estereotipo de rubia tonta -aunque esto realmente no es algo nuevo de la cinta- y que Ariana Grande parece encasillada en ese estilo de personaje inocente y divertido (sí, como el de aquella serie en la que salía con el cabello rojo), aunque en este aspecto aún falta esa vuelta de tuerca en su personaje que seguramente se verá más adelante.

Otro aspecto que le hubiera agregado un plus a la historia es el de hablar un poco más del contexto de Oz, el aspecto sociopolítico para brindar una perspectiva más completa y empatizar aún más, con algunos personajes.

La película en general y viéndola como un todo deja muy felices a sus seguidores, a quienes se dejan envolver por su magia. Sin duda, Ariana Grande y Cynthia Erivo son la clave para que esta ostentosa cinta siempre llena de colores y música funcione bien. Tras un epico final, sólo queda esperar un año para ver la culminación del relato.

Wicked es una película imperdible para los seguidores de los musicales, de Ariana Grande, de Cynthia Erivo y del Mago de Oz, elementos claves para encontrar el encanto de esta historia y poder disfrutarla, si no te gustan ninguno de estos, lo mejor será alejarte rapidamente de esta historia.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.