An Evening with Dua Lipa, el espectáculo musical llega streaming

Redacción/SinEmbargo

05/11/2025 - 7:00 am

Dua Lipa

Dua Lipa está por aterrizar con su más reciente gira en Latinoamérica y para irse preparando para las esperadas fechas, el espectáculo musical que grabó en Londres ya se encuentra en streaming.

Ciudad de México, 5 de noviembre (SinEmbargo).- El especial An Evening with Dua Lipa ya se encuentra disponible en Universal+, un espectáculo musical que brindó la artista británica en la sala de conciertos de Londres, Royal Albert Hal.

An Evening with Dua Lipa contó con la dirección de Paul Dugdale, ganador del Emmy y el BAFTA; en este concierto -realizado el el 17 de octubre de 2024-, Dua Lipa interpretó las canciones de su tercer álbum de estudio, "Radical Optimism", además, cuenta con grandes momentos, desde un dueto con la leyenda de la música Elton John, con quien la artista interpretó el éxito que grabaron juntos, “Cold Heart”, hasta nuevas versiones de sus hits pop como “Levitating” y “Love Again”.

La artista realizó un recorrido por 20 canciones como “Dance the Night”, su hit incluido en la película Barbie, y “Houdini”, uno de sus grandes éxitos de su último álbum de estudio, acompañada por una orquesta de 53 músicos dirigidos por Ben Foster. El especial muestra momentos emotivos, como el homenaje que le rindió a su profesor de música, Ray, y la transmisión de imágenes de su vida en las que ya se perfilaba como una de las grandes estrellas de la música pop y dance.

Algunos datos imperdibles 

Un tour que llega a Latinoamérica.

A partir del 7 de noviembre, la intérprete de “One Kiss” presentará su “radical optimism tour” por la región, comenzando en Buenos Aires, Argentina, para luego seguir su camino a Chile, Brasil, Perú, Colombia. El final de esta gira será el 5 de diciembre en la Ciudad de México.

De YouTube al estrellato mundial.

La artista dio sus primeros pasos en la música en su adolescencia, cuando pasaba horas publicando videos en YouTube de covers de sus canciones favoritas, desde "If I Ain't Got You" de Alicia Keys a "Beautiful" de Christina Aguilera. Lo que empezó como un deseo de cantar para sí misma fue atrayendo numerosas views que la ayudaron en sus inicios a ser reconocida por su gran caudal de voz.

El rock corre por sus venas: su padre fue su primer manager e inspiración.

La intérprete tiene como manager a su padre, Dukagjin Lipa. El ahora empresario fue toda una estrella de rock en los 80, cuando en Kosovo brillaba con su banda. Al instalarse en Londres, continuó en la música con el grupo ODA. “Mi padre fue mi inspiración, crecí escuchando canciones de los grandes”, le contó Dua Lipa a la revista Glamour.

Más allá de la música: la fundación humanitaria con la que transforma vidas.

Además de su talento para la música, la artista no olvida su labor humanitaria. En 2016 creó junto a su padre Sunny Hill, una fundación benéfica que brinda apoyo a Kosovo, especialmente en las áreas de arte, cultura y desarrollo comunitario, y financia proyectos que desarrollan el potencial de jóvenes a quienes se les ofrecen becas para que tengan la posibilidad de un futuro brillante en las artes.

