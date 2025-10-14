The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz y Los Fabulosos Cadillacs en el Vive Latino 2026

Otras bandas confirmadas para la edición 2026 son Enjambre, Banda Machos, Fobia, Los Amigos Invisibles, Esteman & Daniela Spalla, entre otros.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, presentado por Amazon, reveló el cartel de su vigésimo sexta edición que se realizará los próximos 14 y 15 de marzo del 2026 en el Estadio GNP Seguros.

"La música es el código secreto que define nuestra realidad. La historia sonora de México es vasta, increíble e internacional, y su significado más profundo se descifra en los festivales que transforman nuestras ciudades. La música lo codifica todo: es el software de nuestra cultura, el script de nuestros mejores momentos y el algoritmo de nuestro día a día", se lee en un comunicado.

¿Quiénes estarán en el Vive Latino 2026?

Airbag

Alcalá Norte

Allison

Avatar

Banda Machos

Beta

Carlos Sadness

Chetes

Conociendo Rusia

Cuco

Cypress Hill

Dread Mar I

Dubioza Kolektiv

El Gran Combo De Puerto Rico

Enanitos Verdes

Enjambre

Erin Memento

Esteman & Daniela Spalla

Filtro

Fobia

Hello Seahorse!

Hermanos Gutiérrez

Illya Kuryaky And The Valderramas

John Fogerty

Juanes

Ke Personajes

Ladrones

Lenny Kravitz

Liran' Roll

Los Amigos Invisibles

Los Fabulosos Cadillacs

Los Látigos

Los Pream

Los Viejos

Love Of Lesbian

Mdre Perla

Malcriada

Maldita Vecindad

Marco Mares

Margaritas Podridas

Meridian Brothers

Mc Davo

Moby (Dj Set)

Moenia

Monobloc

Músca Pa' Mandar A Volar Vol. 2

Nache Vegas

Nafta

Orqueska

Percance

Planta Industrial

Reyna Tropical

Rich Mafia

Rigiberta Bandini

Rusowsky

Santa Sabina

The Smashing Pumpkings

The Mars Volta

Tom Morello

Triciclo Circus Banda

Truneo

White Lies

Llama la atención la presencia de nombres como Tom Morello, Moby, Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings, Avatar, al hablar de música en inglés y que probablemente no sonarían en un Vive Latino, pero desde hace años este festival ha ampliado sus opciones para presentar propuestas que gusten a sus seguidores. Además, hay bandas latinas que ya han estado en otras ediciones y se suman para hacer cantar a lo asistentes como Los Amigos Invisibles, Fobia, Carlos Sadness y los consentidos del público, Los Fabulosos Cadillacs.

¿Cuándo es la venta de boletos?

La preventa Banamex se realizará el 17 de octubre a partir de las 14 horas, aún no se sabe el precio de los boletos.