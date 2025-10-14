The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz y Los Fabulosos Cadillacs en el Vive Latino 2026

Redacción/SinEmbargo

14/10/2025 - 7:00 am

Vive Latino 2026

Otras bandas confirmadas para la edición 2026 son Enjambre, Banda Machos, Fobia, Los Amigos Invisibles, Esteman & Daniela Spalla, entre otros.

Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, presentado por Amazon, reveló el cartel de su vigésimo sexta edición que se realizará los próximos 14 y 15 de marzo del 2026 en el Estadio GNP Seguros.

"La música es el código secreto que define nuestra realidad. La historia sonora de México es vasta, increíble e internacional, y su significado más profundo se descifra en los festivales que transforman nuestras ciudades. La música lo codifica todo: es el software de nuestra cultura, el script de nuestros mejores momentos y el algoritmo de nuestro día a día", se lee en un comunicado.

Vive Latino 2026
Bandas que se presentarán en el Vive Latino 2026. Foto: Cortesía

¿Quiénes estarán en el Vive Latino 2026?

  • Airbag
  • Alcalá Norte
  • Allison
  • Avatar
  • Banda Machos
  • Beta
  • Carlos Sadness
  • Chetes
  • Conociendo Rusia
  • Cuco
  • Cypress Hill
  • Dread Mar I
  • Dubioza Kolektiv
  • El Gran Combo De Puerto Rico
  • Enanitos Verdes
  • Enjambre
  • Erin Memento
  • Esteman & Daniela Spalla
  • Filtro
  • Fobia
  • Hello Seahorse!
  • Hermanos Gutiérrez
  • Illya Kuryaky And The Valderramas
  • John Fogerty
  • Juanes
  • Ke Personajes
  • Ladrones
  • Lenny Kravitz
  • Liran' Roll
  • Los Amigos Invisibles
  • Los Fabulosos Cadillacs
  • Los Látigos
  • Los Pream
  • Los Viejos
  • Love Of Lesbian
  • Mdre Perla
  • Malcriada
  • Maldita Vecindad
  • Marco Mares
  • Margaritas Podridas
  • Meridian Brothers
  • Mc Davo
  • Moby (Dj Set)
  • Moenia
  • Monobloc
  • Músca Pa' Mandar A Volar Vol. 2
  • Nache Vegas
  • Nafta
  • Orqueska
  • Percance
  • Planta Industrial
  • Reyna Tropical
  • Rich Mafia
  • Rigiberta Bandini
  • Rusowsky
  • Santa Sabina
  • The Smashing Pumpkings
  • The Mars Volta
  • Tom Morello
  • Triciclo Circus Banda
  • Truneo
  • White Lies

Llama la atención la presencia de nombres como Tom Morello, Moby, Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings, Avatar, al hablar de música en inglés y que probablemente no sonarían en un Vive Latino, pero desde hace años este festival ha ampliado sus opciones para presentar propuestas que gusten a sus seguidores. Además, hay bandas latinas que ya han estado en otras ediciones y se suman para hacer cantar a lo asistentes como Los Amigos Invisibles, Fobia, Carlos Sadness y los consentidos del público, Los Fabulosos Cadillacs.

¿Cuándo es la venta de boletos?

La preventa Banamex se realizará el 17 de octubre a partir de las 14 horas, aún no se sabe el precio de los boletos.

