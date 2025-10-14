The Smashing Pumpkins, Lenny Kravitz y Los Fabulosos Cadillacs en el Vive Latino 2026

Otras bandas confirmadas para la edición 2026 son Enjambre, Banda Machos, Fobia, Los Amigos Invisibles, Esteman & Daniela Spalla, entre otros.
Ciudad de México, 14 de octubre (SinEmbargo).- El Festival Iberoamericano de Cultura Musical, Vive Latino, presentado por Amazon, reveló el cartel de su vigésimo sexta edición que se realizará los próximos 14 y 15 de marzo del 2026 en el Estadio GNP Seguros.
"La música es el código secreto que define nuestra realidad. La historia sonora de México es vasta, increíble e internacional, y su significado más profundo se descifra en los festivales que transforman nuestras ciudades. La música lo codifica todo: es el software de nuestra cultura, el script de nuestros mejores momentos y el algoritmo de nuestro día a día", se lee en un comunicado.
¿Quiénes estarán en el Vive Latino 2026?
- Airbag
- Alcalá Norte
- Allison
- Avatar
- Banda Machos
- Beta
- Carlos Sadness
- Chetes
- Conociendo Rusia
- Cuco
- Cypress Hill
- Dread Mar I
- Dubioza Kolektiv
- El Gran Combo De Puerto Rico
- Enanitos Verdes
- Enjambre
- Erin Memento
- Esteman & Daniela Spalla
- Filtro
- Fobia
- Hello Seahorse!
- Hermanos Gutiérrez
- Illya Kuryaky And The Valderramas
- John Fogerty
- Juanes
- Ke Personajes
- Ladrones
- Lenny Kravitz
- Liran' Roll
- Los Amigos Invisibles
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Látigos
- Los Pream
- Los Viejos
- Love Of Lesbian
- Mdre Perla
- Malcriada
- Maldita Vecindad
- Marco Mares
- Margaritas Podridas
- Meridian Brothers
- Mc Davo
- Moby (Dj Set)
- Moenia
- Monobloc
- Músca Pa' Mandar A Volar Vol. 2
- Nache Vegas
- Nafta
- Orqueska
- Percance
- Planta Industrial
- Reyna Tropical
- Rich Mafia
- Rigiberta Bandini
- Rusowsky
- Santa Sabina
- The Smashing Pumpkings
- The Mars Volta
- Tom Morello
- Triciclo Circus Banda
- Truneo
- White Lies
Llama la atención la presencia de nombres como Tom Morello, Moby, Lenny Kravitz, The Smashing Pumpkings, Avatar, al hablar de música en inglés y que probablemente no sonarían en un Vive Latino, pero desde hace años este festival ha ampliado sus opciones para presentar propuestas que gusten a sus seguidores. Además, hay bandas latinas que ya han estado en otras ediciones y se suman para hacer cantar a lo asistentes como Los Amigos Invisibles, Fobia, Carlos Sadness y los consentidos del público, Los Fabulosos Cadillacs.
¿Cuándo es la venta de boletos?
La preventa Banamex se realizará el 17 de octubre a partir de las 14 horas, aún no se sabe el precio de los boletos.