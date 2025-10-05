Zoé suma una fecha más a sus exitosas presentaciones en el Estadio GNP

La banda mexicana ha ofrecido hasta el momento cuatro presentaciones en el Estadio GNP Seguros con gran éxito. Ahora, suman una nueva fecha en el mes de noviembre con la que sumarán 6 conciertos en el recinto.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Zoé lleva 4 noches exitosas de 5 conciertos agotados en el Estadio GNP, más de 300 mil asistentes han coreado, gritado y vivido la emoción de sus presentaciones que confirma el lugar destacado de la banda en el gusto del público mexicano. Ahora, se suma una más para quienes no han formado parte y quieren repetir la velada: el 12 de noviembre la capital sonará nuevamente a Zoé.

Noches para soñar

La banda mexicana inició sus presentaciones el pasado 27 de septiembre con un show que encantó por su producción y enfatizó el cariño de sus seguidores, le siguió el 28 de septiembre, con el mismo gran resultado. Los conciertos continuaron el 1 y 2 de octubre, esta última fue la primera fecha original, que se convirtió en la última de octubre. Aún falta la del 13 de noviembre que ya está agotada.

Durante su presentación del 2 de octubre, León Larregui agradeció al público por haber agotado en un corto tiempo los boletos de esa noche. "Estamos muy contentos de estar aquí y de estar con ustedes porque en realidad esta es la primera fecha de las 5, muchísimas gracias, porque con la rapidez que ustedes compraron esos boletos, se hicieron las demás", señaló el vocalista.

Canciones como "Miel", "Azul", "Hielo", "No me destruyas", "Vía láctea", "Labios rotos", "Veneno", "Triste sister", "Paula", "Memo Rex", "Campo de fuerza" y "Rexsexsex" formaron parte del setlist de 27 temas con el que hicieron un recorrido por sus discos y que cada noche emocionó e hizo soñar despiertos a los asistentes que durante años los han apoyado y han vivido momentos importantes con sus letras y melodías, además de cobijar a los nuevos que se van sumando.

Cabe mencionar que estas presentaciones iniciaron como un homenaje a los 20 años de "Memo Rex Commander y el Corazón Atómico de la Vía Láctea", álbum nominado al Grammy y considerado por Rolling Stone entre los 50 discos más importantes del rock latinoamericano.

¿Cuándo es la preventa de la nueva fecha?

En la recta final del concierto del 2 de octubre, Larregui hizo un anuncio importante: "Ciudad de México, tengo una nueva noticia y es todo gracias a ustedes que hay una nueva fecha, el 12 de noviembre". Esta fecha se convierte en la sexta presentación de Zoé en el Estadio GNP y ocurrirá un día antes de la última, 13 de noviembre, que ya tienen agotada.

Los boletos para el concierto del 12 de noviembre se pueden adquirir a través de Ticketmaster en preventa Banamex el 6 de octubre a las 11 de la mañana, y un día después también en las taquillas del Estadio GNP.