Zoé tiene nuevo sencillo y anuncia invitados especiales para sus próximos conciertos

Redacción/SinEmbargo

14/09/2025 - 6:34 am

Zoé lanzó nuevo sencillo llamado “Rexsexex”

Una de las bandas especiales invitadas para las presentaciones de Zoé en Estadio GNP Seguros es Hello Seahorse!; además, habrá una función especial de uno de sus conciertos, unos días antes de las 5 fechas agotadas. 

Ciudad de México, 14 de septiembre (SinEmbargo).- La banda mexicana Zoé, la primera agrupación mexicana que ofrecerá cinco presentaciones en el
Estadio GNP Seguros, lanzó su nuevo sencillo "Rexsexex", tema que muestra la madurez y dominio artístico que la banda ha alcanzado en dos décadas de trayectoria.

Después de 4 años sin publicar material musical, hace un mes la banda presentó “Campo De Fuerza”, una canción que conectó con sus seguidores y contó con un gran recibimiento. Ahora, Zoé vuelve a sorprender con "Rexsexex" que llega con el inconfundible sonido que los ha convertido en una de las bandas más importantes del rock latinoamericano. "Rexsexex" habla de sanar, del amor y la importancia en este en el momento tan complejo que se vive.

¿Quiénes serán los invitados para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros?

Zoé se presentará en el Estadio GNP Seguros con 5 fechas agotadas: 27 y 28 de septiembre, 1 y 2 de octubre, y 13 de noviembre, para lo que preparan un concierto especial para todos sus seguidores.

"Fue una sorpresa para nosotros. Cuando lanzamos la primera fecha, pensamos que se tardaría algunos días en llenarse, pero ocurrió en cuestión de minutos, estamos muy agradecidos con la respuesta, así que estamos preparando un espectáculo a la altura de la expectativa, señaló en un comunicado Rodrigo Guardiola, baterista de la banda.

Estos conciertos son una celebración por los 20 años del lanzamiento del álbum Memo Rex Commander y el Atómico Corazón de la Vía Láctea, por lo que la banda interpretará varios temas icónicos del disco, que estuvo nominado al Grammy en la categoría a Mejor Álbum Rock Alternativo Latino.

Como parte de estas presentaciones Zoé compartió en sus redes los nombres de los invitados que tendrán en cada fecha:

  • 27 de septiembre: Hello Seahorse!
  • 28 de septiembre: Porter
  • 1 de octubre: Rey Pila
  • 2 de octubre: Usted Señálemelo
  • 13 de noviembre: Macario Martínez

Proyección al aire libre del concierto 281107

Zoé se unió a la Cineteca Nacional México para proyectar el 19 de septiembre al aire libre el concierto 281107, una celebración previa a sus cinco presentaciones.

El concierto 281107 es emblemático ya que fue grabado durante su presentación en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México, el 28 de noviembre de 2007 y se editó posteriormente como el primer álbum en vivo de Zoé. En ese concierto la banda celebró su primera década de vida, Zoé estaba en uno de los puntos más altos de su carrera con temas como “Vía Láctea”, “No Me Destruyas”, “Love” y “Soñé”, que ahora son clásicos del rock nacional.

¿Dónde y cuándo? El 19 de septiembre en punto de las 7:30pm en el Foro al Aire Libre de la Cineteca Nacional México (Av. México Coyoacán #389 Col. Xoco Alcaldía Benito Juárez. Cd. de México C.P. 03330).

El concierto 281107 de Zoé se proyectará en la Cineteca Nacional
El público capitalino podrá disfrutar de la proyección al aire libre en la Cineteca Nacional México de 281107. Foto: Cortesía

