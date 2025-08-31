Despertares brindó una gran noche llena de talento de la mano de Isaac Hernández

Nancy Chávez

31/08/2025 - 6:34 am

Despertares 2025 en el Auditorio Nacional

El destacado bailarín mexicano acercó lo mejor de la danza del mundo al publico mexicano con Despertares en una exitosa noche en la que los asistentes ovacionaron cada número.

Ciudad de México, 31 de agosto (SinEmbargo).- El bailarín mexicano Isaac Hernández regresó al Auditorio Nacional con el espectáculo Despertares que reunió a grandes figuras de la danza en el recinto de la Ciudad de México,  frente a un público cálido que aplaudió y celebró cada número presentado.

La gala inició cerca de las 8:25 de la noche, con un Auditorio Nacional que se llenó de aplausos al ver a Isaac Hernández en el escenario. La gran figura del ballet inició con una pieza de Giselle junto a Jasmine Jimison de San Francisco Ballet. Este número formó parte de su debut en el Metropolitan Opera House hace un par de meses. Isaac decidió traerlo a la capital mexicana para todos aquellos que no tuvieron la oportunidad o la posibilidad de viajar a la ciudad de los rascacielos y el publico se entregó en un gran aplauso.

Isaac Hernández y Jasmine Jimison
Isaac Hernández y Jasmine Jimison abrieron la gala con Giselle, pieza con la que Hernández debutó en el Metropolitan Opera House de Nueva York en junio pasado. Foto: Nath Martin

Después siguió Ghetto Funk Collective, quienes regresaron a Despertares tras su grata experiencia. Los bailarines Joshua Markiet, Ruben Chi, Jinko Adams, Joao Balde Arias, Roché Apinsa, Imaury Dos Santos Moreno Horta,Rowley Hughne & Ibrah Kakande, Juan M. Balde de mostraron felices y agradecidos.

Llegó el número de Tiler Peck y Roman Mejia del New York City Ballet con Tarantella; después Sae Eun Park y Germain Louvet de Paris Opera Ballet tomaron el escenario con mucha sensibilidad y en colorido vestuario para interpretar Rhapsody pas de Deux. Marion Barbeau del International Guest Artist y Simon Le Borgne del Paris Opera Ballet llegaron con Body and Soul, una propuesta contemporánea.

El bailarín Lil Buck realizó un homenaje a Michael Jackson; mientras que Ivana Bueno y Gabriele Frola del del English National Ballet, junto a Esteban Hernández del San Francisco Ballet provocaron un gran aplauso.

Tras un intermedio, el público estaba listo para la segunda parte que comenzó con una gran interpretación llena de seducción y complicidad de Sae Eun Park (Paris OperaBallet) y Roberto Bolle (Etoile at La ScalaTheatre) con "Le Parc PDD".

Sae Eun Park y Roberto Bolle
Sae Eun Park y Roberto Bolle. Foto: Nath Martin

Uno de los momentos destacados fue la presentación de Chey Jurado quien apareció en el escenario junto al pianista y Francesco Tristano, en una obra creada especialmente para Despertares, esta mezcla de danza contemporánea con un pianista de música clásica llevó a Chey fuera de su zona de confort y el resultado fue una pieza hipnótica que atrapó la atención de todos.

Catherine Hurlin y Aran Bell del American Ballet Theatre realizaron una bella interpretación de Cascanueces. Posteriormente Kayla Mak de la la compañía de jóvenes bailarines del American Ballet Theatre tomó el escenario para conmover con "Ave María".

Isaac regresó al escenario para bailar junto a Nikisha Fogo y recibir el fuerte aplauso de los asistentes que en cuanto veían al el bailarín principal del American Ballet Theatre se hacían escuchar con estruendosos aplausos y gritos. Por su parte, Esteban Hernández bailó "Five tangos"; le siguieron Tiler Peck y Roman Mejia del New York City Ballet.

Lil Buck apareció acompañado del musico Miguel Ángel Villeda, quien con su chelo en vivo erizó la piel de todos; posteriormente Alina Cojocaru del Hamburg Ballet y Gabriele Frola del English National Ballet bailaron y cautivaron al a los asistentes con "Voices of Spring".

Isaac y Esteban Hernández
Isaac y Esteban Hernández bailaron My way. Foto: Nath Martin

Un video con imágenes de Isaac y Esteban Hernández desde niños, señalaba que el evento estaba llegando a su final; como ya es tradición, los hermanos bailaron "My way", una presentación que muestra el amor entre hermanos. El Auditorio Nacional estalló en aplausos para los hermanos Hernández, en especial para Isaac quien tiene una conexión especial con el público mexicano.

Para cerrar, el elenco completo de "Despertares 2025" bailó de manera libre "Impossible" de Jax Jones Remix, una autentica fiesta en la que los asistentes despidieron a los bailarines de pie y entre aplausos. Con este espectáculo Isaac Hernández continuó acercando la danza y en especial el ballet a los mexicanos.

Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.

