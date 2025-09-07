¿Cuándo inicia el 29° Tour de Cine Francés y qué películas lo componen?

El tour se compone de 7 películas que se presentarán por primera vez en México y recorrerán el país de forma simultánea explorando temas como la justicia y los vínculos afectivos. Además, se incluye la cinta debut como director del reconocido actor Daniel Auteuil.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El Tour de Cine Francés está de vuelta con su edición número 29 y una propuesta destacada de 7 películas francesas contemporáneas que brindan una programación diversa que continua construyendo el vínculo entre la cinematografía del país galo y el público mexicano.

¿Cuándo se realizará el Tour de Cine Francés?

La edición de este año se llevará a cabo del 11 de septiembre al 15 de octubre y recorrerá más de 70 ciudades mexicanas, es importante mencionar que es el único festival de cine que visita todos los estados de la República.

El 29º Tour de Cine Francés cuenta con un doble circuito de exhibición, es decir, en las salas de Cinépolis y en sedes culturales como la Cineteca Nacional o el Cineforo FICG, en Guadalajara, lo que permite llegar a más personas amantes de la cine francés o que buscan opciones cinematográficas diferentes en cartelera con funciones subtituladas y a precios accesibles.

Un vínculo con el público mexicano

Este Tour es uno de los más esperados, el vínculo que ha generado con los entusiastas del cine en el país se ha construido edición tras edición y genera expectativas frente a los títulos que formarán parte cada año.

"Es el festival de cine francés con el mayor número de espectadores fuera de Francia. Ya definitivamente podemos decir y afirmar que al público mexicano le gusta el cine francés y justo creo que el Tour ha hecho un gran gran trabajo para lograr eso, ha sido punta de lanza en crear este tipo de oferta cultural cinematográfica", dijo Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés, en entrevista a SinEmbargo.

Sofía compartió que es uno de los festivales con más años, además de el de Guadalajara, "pero específicamente de cine extranjero en México, el tour es pionero y sí, creo que justo ha cumplido su misión de que el cine francés tenga un lugar en el corazón del público mexicano".

Alcance nacional

El Tour de Cine Francés llega a todos los estados de la República Mexicana de la mano de Cinépolis, socio fundador del festival. "Eso nos da este alcance nacional que creo que pocos o ningún festival en México tiene, llegamos a los 32 estados de la República de manera simultánea y eso no es fácil de hacer", agregó Sofía.

La importancia de un aliado como el que tiene el tour, les permite llegar a 70 ciudades y más de 200 salas de cine.

"El tour hace justo eso, que podamos descentralizar la cultura y que podamos llegar a otras partes, a todas partes del país.[...] Va a haber una sala cerca de ti, no hay pretexto, aparte es un espacio que no te intimida, donde sientes que perteneces porque vas cotidianamente y ahora vas a acercarte a ver justo películas francesas que son distintas, pero también creo que es un incentivo para que la gente le pierda un poquito pues el miedo", agregó Llorente.

Cine accesible

Respecto a la selección de las cintas, Sofía compartió a este medio que es la parte más dura del proceso en la que hay que tomar decisiones difíciles que significa dejar fuera a muchas cintas, ya que ellos ven cerca de 100 o 150 y de ahí hacen el corte para elegir sólo 7.

Los criterios se encuentran bien establecidos: que sea cine a accesible, cine dirigido a todo el público, "buscamos que haya variedad de temas, de directores, de actores como para no encasillarnos en una sólo tipo de película, sino que haya variedad que la gente pueda escoger y también pues que sea cine contemporáneo. La verdad es que sean películas que estén sucediendo o más bien pasando en el cine ahorita en Francia, más o menos estamos teniendo un poco paralelo a lo que están viendo los franceses en el cine o lo que vieron este año".

¿Qué películas integran la selección de este año?

Este año el tour trae a figuras reconocidas y nuevos actores, además del debut en la dirección de Daniel Auteuil. Las películas presenta temas como la justicia, el deseo, los vínculos afectivos, la memoria y el paso del tiempo. Estas son las películas que se podrán disfrutar en esta edición:

Cuando llega el otoño (Quand Vient L’Automne)

Dirigida por François Ozon, con las actuaciones de Hélène Vincent, Josiane Balasko y Ludivine Sagnier (Drama, Francia, 2024).

Michelle vive retirada en la campiña de Borgoña, entre caminatas solitarias, libros de cocina y visitas frecuentes de su amiga Marie-Claude. Con motivo del Día de Todos los Santos, su hija Valérie llega con su nieto Lucas, a quien deja al cuidado de Michelle durante las vacaciones. Para

darles la bienvenida, Michelle prepara una sopa con hongos silvestres que resultan ser tóxicos. ¿Accidente, negligencia o gesto deliberado?

El acusado (Le Fil)

Dirigida por Daniel Auteuil con las actuaciones de Grégory Gadebois, Daniel Auteuil y Sidse Babett Knudsen (Thriller, Francia, 2024).

Jean Monier, abogado penalista retirado desde hace quince años tras haber conseguido la absolución de un asesino reincidente, acepta de forma inesperada un nuevo caso: defender a Nicolas Milik, un hombre acusado de asesinar a su esposa. Convencido de su inocencia, Monier se involucra a fondo en una causa que lo enfrenta con su pasado y lo obliga a revisar sus principios más íntimos.

La maestra Violet (Louise Violet)

Dirigida por Eric Besnard con las actuaciones de Alexandra Lamy, Grégory Gadebois y Jérôme Kircher (Comedia dramática, Francia, 2024).

Inspirada en hechos históricos. Francia, 1889. Louise Violet, maestra parisina, es enviada a un pueblo rural para poner en marcha el nuevo sistema de educación laica, obligatoria y gratuita impulsado por la Tercera República. Entre la desconfianza de los habitantes y la resistencia del propio alcalde, la tarea se revela más compleja de lo esperado.

Los colores del tiempo (La Venue De L'Avenir)

Dirigida por Cédric Klapisch con las actuaciones de Suzanne Lindon, Abraham Wapler, y Vincent Macaigne (Comedia dramática, Francia, 2025).

Dirigida por uno de los directores consentidos del Tour —el que más películas ha tenido en su historia—, llega esta película que narra la historia de cuatro primos que, al heredar una antigua casa en Normandía, descubren un vínculo inesperado con su pasado familiar.

Los lazos que nos unen (L'Attachement)

Dirigida por Carine Tardieu con las actuaciones de Valeria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï y Vimala Pons (Drama, Francia, 2025).

La película explora el modo en que personas que han sufrido en la vida se reúnen y vuelven a aprender a avanzar juntas, a pesar de su dolor y de sus incertidumbres. Los lazos que nos unen es una crónica sensible del duelo, la soledad y la redefinición de los lazos familiares.

Rodrigo Enamorado (Avignon)

Dirigida por Johann Dionnet con las actuaciones de Baptiste Lecaplain, Alison Wheeler y Lyes Salem (Comedia romántica, Francia, 2025).

Stéphane llega con su compañía al Festival de Teatro Aviñón para presentar una comedia ligera. Tras un malentendido, lo confunden con el actor principal de la obra clásica de Corneille, El Cid. En lugar de desmentirlo decide sostener la farsa para impresionar a Fanny, una joven y prometedora actriz que desprecia la comedia. Lo que empieza como una pequeña mentira pronto se transforma en un enredo más grande de lo que imaginaba.

Un toque de amor (Une Pointe D'Amour)

Dirigida por Maël Piriou, con las actuaciones de Julia Piaton, Grégory Gadebois y Quenrn Dolmaire (Comedia romántica, Road movie, Francia, 2025).

Mélanie, una abogada diagnosticada con una enfermedad terminal, decide cumplir un deseo postergado antes de que sea demasiado tarde. Convence a Benjamin, su mejor amigo, de emprender un viaje a España a bordo de un viejo auto conducido por Lucas, un hombre de pocas palabras que acaba de salir de prisión. Lo que comienza como una escapada impulsiva se transforma, poco a poco, en una experiencia que confronta a los tres con sus propios límites, deseos y contradicciones.

¿Dónde ver el Tour de cine Francés?

Una opción es la Sala de Arte Cinépolis que además brindan la opción del cinebono con un costo de 240 pesos, que incluye cuatro boletos para salas

tradicionales o dos boletos para salas VIP. Este cinebono puede adquirirse en taquillas de los Cinépolis que tengan sala de Arte.

En la Ciudad de México participan Parque Tepeyac, Plaza Aeropuerto, Viaducto, Fórum Buenavista, Galerías Atizapán, Gran Terraza Coapa, Magno Centro Interlomas, Miramontes, Mítikah, Multiplaza Arboledas, Paseo Interlomas, Patio Tlalpan, Patio Universidad, Perinorte, Plaza Aragón, Plaza Carso, Portal Churubusco, Portal San Ángel, Puerta Tlatelolco, Torres Lindavista, Town Center El Rosario, Encuentro Fortuna, VIP Oasis Coyoacán, VIP Paseo Acoxpa, VIP Perisur, VIP Portal San Ángel, VIP Samara VIP Universidad, VIP Vía Vallejo, entre otros.

La segunda opción es el Circuito Cultural que incluye recintos como la Cineteca Nacional, el Cineforo FICG y la Cineteca FICG Guadalajara. Después,

recorrerá más de 30 salas de cine en 17 ciudades. Además, desde el 2022, el Tour de Cine Francés también llega a Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Panamá.