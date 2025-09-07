La banda Inmigrantes regresa a la Ciudad de México con su música y letras cautivantes

Carlos y Pablo Silberberg vuelven con un par de temas que dejan ver algo de lo que será el nuevo disco.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El dúo argentino Inmigrantes regresa a la Ciudad de México para presentar sus nuevos temas "Avellaneda" y "Tranqui" -que formarán parte del álbum que verá la luz este año- en un show íntimo y especial en Casa Cent'anni Music Hall, de Polanco.

Inmigrantes nació en el 2004 en Avellaneda, Buenos Aires, el dúo formado por Carlos Silberberg y Pablo Silberberg se caracteriza por la profundidad de sus letras y melodías que conectan con el público.

Nuevo material y una gran dupla

Pasaron 4 años del lanzamiento de su disco "América" para tener nuevos temas de los hermanos Silberberg, estos son aun más especiales ya que para la producción del nuevo disco unieron a dos importantes figuras: su productor de cabecera, Ettore Grenci y a Scoop DeVille, reconocido por trabajar con artistas como Kendrick Lamar, Jay-Z y Eminem.

"Ettore Grenci nacido en Nápoles, él es nuestro productor del primer disco. Es una historia que tiene más de 20 años. Nuestra relación con él es una historia realmente muy muy especial, muy linda, muy personal, absolutamente. Siempre decimos nosotros que la música en nuestra vida fue una excusa para encontrarnos porque la verdad es que vivimos tantas cosas en este marco musical que que te digo, la música es una mera excusa", contó Pablo Silberberg en entrevista a SinEmbargo.

La participación de Scoop DeVille enriquece la propuesta de Inmigrantes. "Él [Scoop DeVille] quería hacer el disco nuestro, porque ya había escuchado nuestras canciones y para él era un gran desafío salir del mundo hip-hop y a la vez aportar su bagaje musical a un proyecto como el nuestro", señaló el musico argentino.

El disco, que verá la luz próximamente, se creó en una atmosfera muy personal e íntima, en la que, de acuerdo con Pablo, se despertaban temprano y entraban al estudio desde las 7 para terminar hasta las 10 de la noche, hablaban, tocaban y cantaban.

"Encima este disco también tiene muchos viajes, grabamos un poco en Los Ángeles, un poco en Texas y también, por elección, decidimos que todos esos traslados sean análogos, o sea, por decirlo de alguna manera, camioneta, manejando muchos kilómetros, tratando de estar en una convivencia, como generar una burbuja así muy íntima", apuntó Pablo.

Letras profundas

Las canciones de Inmigrantes cuentan con letras profundas. "Nosotros apuntamos a tratar de rescatar algo que esté adentro nuestro. Vamos a buscar adentro nuestro las canciones, vamos en lo más profundo que podemos para sacarlas. No lo hacemos desde el lugar superficial. Eso es una decisión artística, una decisión personal que hemos tomado con mi hermano cuando estábamos preparando el primer disco".

Silberberg compartió que en otros momentos han hecho discos que se sienten más encriptados e introspectivos pero en esta ocasión la sensación fue diferente.

"Para este disco nosotros quisimos hacer ese túnel de introspección pero con el objetivo de ver esa luz al final y creo que este disco tiene eso. Hay una frase que me encanta de una canción de un artista argentino que dice: 'Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón'. Y es un poco el espíritu de este disco, vamos a atravesar esa noche porque vamos a llegar al día".

Justamente "Tranqui", uno de los temas que forma parte del disco es algo que Carlos y Pablo necesitaban escribir, el cantante confesó que desde el 2020 hasta ahora había pasado por momentos un poco difíciles y "Tranqui" es un tema que lleva a sentirse vivo y seguir creyendo.

"Yo creo la la la tranquilidad es lo más parecido a la paz", dijo.

Todos somos iguales

Pablo es claro al señalar que para ellos no hay limites o fronteras que marquen diferencias entre las personas. "Yo creo que las personas estamos por encima de de nuestros pasaportes, inclusive de nuestras culturas que son, bueno, en este caso México, una cultura, desde mi punto de vista increíblemente poderosa, trascendental y muy fuerte, yo lo veo con ojos de admiración; pero en el fondo creo que todos somos iguales no importa donde hayas nacido, hay algo que nos une que es la esencia de de las personas".

El 11 de septiembre se presentarán en Casa Cent'anni Music Hall, de Polanco con un show que Pablo definió como espectacular. "Tenemos un show súper, pasamos por todos los discos, muy energético, muy arriba, muy lindo y estamos en un momento muy muy especial", destacó. Los boletos se pueden comprar en Passline.