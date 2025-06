Plastilina Mosh se presentará en la CdMx para cantar sus éxitos y un nuevo tema

La banda lanzó "Ilegal", una nueva canción en la que experimente un nuevo sonido y que sonará en el Pepsi Center durante su concierto en este mes de junio.

Ciudad de México, 5 de junio (SinEmbargo).- El grupo mexicano Plastilina Mosh se presentará en el Pepsi Center, en la Ciudad de México, el próximo 21 de junio, para tocar sus éxitos como "Mr. P-Mosh", "Peligroso Pop" y "Nalguita", entre otros, mismos que marcaron a los millennial y que ahora llegan a nuevas generaciones.

En conferencia de prensa virtual, Plastilina Mosh platicó acerca de lo que se puede esperar en su próximo concierto, además de las redes sociales y el impacto que han tenido en las nuevas generaciones.

"Ilegal"

Este año, Jonás González y Alejandro Rosso, quienes integran Plastilina Mosh, lanzaron el tema "Ilegal", una canción con tintes políticos muy marcados que crearon en colaboración con Al Jourgensen, de la banda de metal Ministry. El tema tiene un sonido y un video al más puro estilo de la banda, que explora y experimenta.

En la canción se escucha "Hablan de revoluciones, de tiranos y ladrones, que la vida es culera que no hay devoluciones, no me presiones, no me hagas hablar; tal vez no te guste saber la verdad jamás" mientras que las imágenes creadas con Inteligencia Artificial aparecen en el video. Respecto al tema de la IA, Alejandro compartió que es una gran herramienta para una banda como la suya.

Memes y redes sociales

Jonás compartió que los memes van muy acorde a su propuesta musical y que para él tienen el mimo sentido del humor que muchas bandas, lo que los conecta.

"Yo creo que los que los memes tienen mucho de artístico y humorístico, siento que pues es muy compatible con la ocurrencia musical, que también existe en nosotros y en mucha gente, hay muchas bandas que tienen como ese mismo sentido del humor y de repente oyes letras, escuchas ritmos y progresiones que te sacan esas mismas sonrisas como un buen meme", explicó.

Y agregó: "Reflejan lo que lo que pasa actualmente, entonces está padre y lo refleja con un tono muchas veces sarcástico, irónico, irreverente, siento que es un modo de expresión muy chingón, muy genuino, muy padre".

Una Plastilina Mosh para las nuevas generaciones

A pesar de pasar un largo tiempo alejados de los escenarios, su regreso ha estado marcado por un positivo recibimiento no sólo de sus fans , si no de jóvenes que disfrutan de su música.

"Yo me siento como sorprendido, me siento agradecido y sí fue muy chido ver cómo la banda, lejos de ser olvidada o entrar realmente en un descanso público, seguía ganando adeptos y generaciones nuevas la empezaban a escuchar. Yo honestamente sí me sorprendía y ahora que empezamos a tocar otra vez, de repente ver en el público un montón de gente joven me da mucho gusto, es como un una señal de que estábamos haciendo las cosas bien", explicó Rosso.

Para Plastilina Mosh es importante seguir haciendo las cosas con honestidad. "Sí fue muy raro, que de repente dejábamos dejamos de tocar, cuando dejamos de tocar la primera vez, Spotify todavía no estaba ni siquiera como siendo una plataforma importante, de repente ver con los años que sin estar presentes, sin estar haciendo labor de comunicación, de repente ver que Spotify ha empezado a tener números bien interesantes".

Alejandro agregó que fue "muy chido" ver que la gente no los olvidó y que se sumó gente nueva para empezarlos a escuchar.

Plastilina Mosh se presentará en el Pepsi Center el 21 de junio. Los boletos están a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del recinto.

Nancy Chávez https://www.sinembargo.mx/author/nancy-chavez/ Periodista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editora del suplemento Magazine enfocado en cultura, entretenimiento, gastronomía, viajes y temas de actualidad.