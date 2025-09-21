Amores perros regresará a las salas de cine para celebrar su 25 aniversario

El reestreno es cines viene acompañado de otras actividades como una exposición sensorial que estará en varias ciudades entre ellas la capital mexicana.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- La película Amores perros de Alejandro G. Iñárritu cumple 25 años y como parte de la celebración regresará a las salas de cine de Latinoamérica, se publicará un libro y se realizara una exposición.

Amores perros se considera una de las películas más importantes del cine del siglo XXI. La película se estrenó en el Festival de Cine de Cannes en el año 2000, donde ganó el Gran Premio de la Semana de la Crítica. Un retrato visceral y multinarrativo del amor, la pérdida y la supervivencia en la Ciudad de México, la película obtuvo una nominación al Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa y sigue siendo un referente del cine contemporáneo.

Una exhibición sensorial

La exposición titulada "Sueño Perro: Instalación Celuloide de Alejandro G. Iñárritu", una exhibición sensorial que, con el apoyo de diferentes instituciones culturales, llegará a tres ciudades confirmadas alrededor del mundo: del 18 de septiembre 2025 al 26 de febrero 2026 en Milán, Italia gracias a Fondazione Prada; del 5 de octubre 2025 al 4 de enero 2026 en Ciudad de México gracias a LagoAlgo y en primavera del 2026 en Los Ángeles, California gracias a Los Angeles County Museum of Art (LACMA).

El libro oficial

La editorial MACK Books prepara el lanzamiento internacional del libro oficial AMORES PERROS, una publicación homónima en la que el cineasta mexicano profundiza en detalles de producción nunca antes revelados. Material inédito como stills, storyboards, fotos detrás de cámaras y notas y descripciones de las escenas a puño y letra de Iñárritu, todo acompañado de textos especializados de los directores Denis Villeneuve y Walter Salles, los premiados novelistas Jorge Volpi y Wendy Guerra, el crítico de cine Elvis Mitchell y el artista de storyboard Fernando Llanos.

¿Cuándo regresa Amores perros al cine?

La celebración inició con su regreso al Festival de Cine de Cannes, con la primera proyección de la nueva versión restaurada de Amores Perros como parte de la selección “Clásicos de Cannes”, con la presencia de Alejandro G. y Gael García Bernal.

El reestreno en Latinoamérica contempla dos fechas y más de 10 países. La primera fecha es el 2 de octubre 2025 para Argentina con el apoyo de MACO; mientras que la segunda fecha está programada para el 9 de octubre para México, Brasil y Chile vía MUBI, en Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Centroamérica con Cineplex y en Uruguay bajo la subdistribución de MACO.

En México, Amores Perros estará disponible de nueva cuenta en cines de toda la República; Las audiencias tendrán la oportunidad de ver la ópera prima de Alejandro G. Iñárritu en su formato original en 35 mm en la Cineteca Nacional en Ciudad de México y en la Cineteca FICG en Guadalajara.

Además, la ópera prima del aclamado cineasta mexicano estará disponible en MUBI a partir del 24 de octubre.