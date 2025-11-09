Arc Raiders, la mejor experiencia multijugador de los últimos años

Oswaldo Rodríguez

09/11/2025 - 6:34 am

Arc Raiders

Arc Raiders se desarrolla en un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad vive bajo tierra, en una ciudad que conoceremos como "Esperanza".

Ciudad de México, 9 de noviembre (SinEmbargo).- Apenas ha pasado una semana desde el lanzamiento de Arc Raiders, un título que, desde su anuncio y revelación en 2021, nos mantuvo con grandes expectativas y mucha curiosidad, pero no fue hasta octubre de 2024 que vimos el primer gameplay del juego y fue bastante prometedor, convirtiendo las expectativas y curiosidad en ganas de jugar,se mostró como una promesa más dentro del género.

Desde lo incompleto que salió The División 2 en su momento, la cortina de humo que fue The Day Before o la falta de PVP en Once Human, títulos cuyos anuncios, videos y gameplay prometían demasiado pero no terminaron de ser lo que mostraban, sin embargo, Arc Raiders es diferente, y mucho más, no sólo es exactamente como lo mostraron, es mejor.

Arc Raiders
Arc Raiders ofrece mucha exploración. Foto: Arc Raiders

Historia

Existe una historia, el universo de Arc Raiders se desarrolla en un mundo post-apocalíptico, donde la humanidad vive bajo tierra, en una ciudad que conoceremos como “Esperanza”, tras la caída de la superficie, en un evento denominado el “colapso” que se vio invadida por maquinas llamadas ARC, y la humanidad se dividió en dos grupos: aquellos que lograron escapar en naves al espacio y quienes fueron abandonados en un planeta al borde de la muerte.

La tierra comenzó a recuperarse y ahora los sobrevivientes se embarcan en misiones en la superficie en búsqueda de recursos, además de enfrentar las amenazas enemigas de los ARC así como de otros Raiders, donde solo sobrevivirán los más aptos.

Cada partida tiene una duración de 30 min exactamente, en un inicio contarás con diferentes puntos de extracción para regresar a “Esperanza” y conforme avance el tiempo, se irán reduciendo esos puntos hasta quedar sólo 1 y de no lograr escapar, tu personaje morirá automáticamente al caer un misil.

Exploración

El mapa está dividido en 4 puntos, Space Port, Buried City, Dam Battlegrounds y Blue Gate, por ahora. Cada uno de estos lugares son muy diferentes entre sí y nos dan un gran territorio por explorar, cada ocasión en la que vayamos a estas misiones, siempre apareceremos en un punto diferente y siempre estaremos en una partida con 15 o 22 jugadores más, partidas que podremos hacer solos o en equipo, también de esto dependerá el número de jugadores que nos encontremos.

A nivel exploración el juego es increíble, los diferentes tipos de entornos, destruidos, llenos de amenazas y una constante incertidumbre de sobrevivir, no sabes si subiendo unas escaleras encontrarás a un jugador, si tendrás que luchar o si todo será pacífico, para esto, el juego cuenta con chat de proximidad y podrás elegir si estableces una conversación con alguien que veas y si es que responde o sigues el camino de la violencia.

No hay buenos o malos en el juego, solo jugadores buscando sobrevivir y es parte de la experiencia. Han existido otros juegos en el género desde hace mucho tiempo, pero nadie lo hace como Arc Raiders, desde la cantidad que tenemos de equipo para llevar, los objetos que podremos encontrar y las recompensas que podemos obtener, todo puede ser o mucho o nada y eso transforma el juego.

Si es que mueres en una partida o no logras escapar, regresarás a “Esperanza” sin nada, ni el equipo que llevaste, ni los objetos que recolectaste y puede ser una mecánica complicada de experimentar, perder todo o regresar victorioso, pero es el propósito.

Arc Raiders
Arc Raiders es una experiencia multijugador diferente. Foto: Arc Raiders

Habilidades

Contamos con un árbol de habilidades, que está dividido en tres ramas; movilidad, supervivencia y condición, cada una de ellas enfocada en un aspecto básico para la jugabilidad, donde podremos mejorar desde que tanto corremos, que tanto nos cansamos, si recuperamos vida más rápido, si al agacharnos hacemos algo más, si podemos crear objetos en la partida, si podremos abrir ciertos contenedores, etc. Cada rama tiene un gran cantidad de cosas a desbloquear y dependerá del estilo de cada jugador el cómo hace su propio camino.

Por el lado del equipo, no hay una opción específica, tenemos tier de armas y armamento del 1 al 3 donde cada opción es diferente, mochilas con más espacio, enfocadas en el combate o lo táctico, armas muy débiles o más fuertes, además de mesas para mejora todo nuestro equipo, crear municiones, vendajes, equipo y mucho más, aunque claro, siempre puedes encontrarte a jugadores que estén muy bien equipados o no, por lo que cada ronda es diferente y puede ser muy buena o muy mala.

Arc Raiders es una experiencia multijugador diferente, que ofrece mucha exploración, mucha acción PVE y mucha acción PVP, tiene un gran balance entre lootear y combatir, además de que, cada partida es diferente, no solo por donde apareces sino por el camino que decides tomar y las acciones que eliges hacer. Probablemente es el mejor juego en su género y un gran golpe de frescura a lo que son los juegos de disparos.

