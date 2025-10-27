BITS | Pokémon Legends: Z-A: mejor que nunca con horas de diversión

En Pokémon Legends: Z-A el combate ha evolucionado y es más divertido que nunca, ahora tanto nuestro Pokémon como nosotros podemos movernos por la zona de batalla y elegir los ataques.

Ciudad de México, 27 de octubre (SinEmbargo).- La saga de Pokémon Legends se empieza a convertir en uno de los mejores pilares que tiene la marca de Pokémon en videojuegos.

Tenemos los lanzamientos que van acorde a las generaciones de Pokémon que el anime nos presenta; además del concepto de Legends que va tomando mayor fuerza con cada entrega, teniendo como diferencias, principalmente, las mecánicas de batallas, así como los diferentes lugares que exploramos para capturar pokémones. A diferencia de Pokémon Legends: Arceus, el cual estaba centrado en el pasado de la franquicia, con Pokémon Legends: Z-A tenemos un título que está centrado en el presente.

Historia

Por la parte narrativa, regresaron las megaevoluciones, que fueron introducidas por primera vez en 2013 y que nos daban acceso a un nuevo poder para nuestros pokémones gracias a las megapiedras, se han ido añadiendo más y más pokémones con acceso a estos poderes.

Ahora, en Pokémon Legends: Z-A, la trama del juego se centra en ese aspecto, y nos llevará a explorar la Ciudad Luminalia -la ciudad principal de Kalos-, ubicada en el centro de la región y donde comienzan a haber brotes de pokémones con megaevolución descontroladas, y que gracias a los personajes que vamos conociendo, nos llevarán a ser parte de un equipo que pretende detener estos acontecimientos, además de estudiarlo y ayudar a los pokemones a librarse.

Torneo y zonas

No sería un juego de Pokémon sin un torneo de por medio, que en esta ocasión nos introduce diferentes rangos de Z-A, aunque con una pequeña ayuda para no hacerlo tan largo, nos pedirá juntar puntos de batalla para poder enfrentar a ciertos personajes. También contamos con muchas misiones secundarias que podremos hacer además de seguir la historia lineal del juego.

Un cambio, a diferencia de lo que hemos visto en otros juegos, son las zonas y es que, si bien podremos encontrar a algunos pokémones a lo largo de la ciudad, ya sea en el agua, en el suelo o en las azoteas, podremos tener acceso hasta a 20 zonas salvajes, donde podremos encontrar a diferentes pokémones de diferentes tipos, zonas que, como están en la ciudad pueden ser un simple bosque, una zona con un lago, tal vez una zona nevada, una zona de construcción, entre muchas otras, así la caza es hasta cierto punto más sencilla.

No siempre aparecerán todos los pokémones dentro de su zona cada que vayas, a veces deberás enfrentar a algunos pokémones conocidos como alfa, que serán más fuertes que los demás, y un poco más difíciles de capturar.

Por otro lado, al igual que las zonas salvajes, también tendremos una zona de combate que sólo se activa durante las noches, en esta zona podremos pelear contra otros entrenadores y conseguir puntos de combate; estos puntos irán incrementando cada que subamos de rango y dependiendo del tipo de entrenador que derrotemos nos darán una cantidad mayor o menor de puntos, hasta completar la cantidad necesaria para obtener un cupón de desafío que nos permitirá enfrentarnos a nuestro siguiente oponente para subir de rango.

El combate

El combate ha evolucionado y es más divertido que nunca con esta adición de los combates en tiempo real, donde tanto nuestro Pokémon como nosotros podemos movernos por la zona de batalla y elegir los ataques, además del combate normal entre entrenadores, también al momento de luchar con un Pokémon salvaje nosotros podremos recibir daño si es que estos deciden atacarnos y podremos perder la pelea si recibimos demasiado daño, por lo cual también tendremos que mantenernos en constante movimiento o esquivar ataques.

A nivel gráfico el juego luce espectacular en un Nintendo Switch 2. Probablemente nunca habíamos tenido un Pokémon tan vistoso, tan detallado y lleno de vida, la ciudad luce increíble en cada rincón que exploramos, desde las alcantarillas, la calle o el sin fin de azoteas que podemos recorrer buscando secretos, objetos o pokémones, además, en las batallas, las diferentes animaciones en el combate, los ataques y transformaciones están a la altura de algo tan increíble como el propio anime.

Pokémon Legends: Z-A es adictivo y está lleno de contenido que te dará horas de diversión. Sin duda es uno de los mejores juegos de la serie de los últimos años