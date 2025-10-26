BITS | Ninja Gaiden 4, un regreso triunfal con una experiencia enriquecida

El juego luce espectacular en un Xbox Series X, además de que su desempeño es bastante estable; el título añade un poco más de peso a la exploración e integra elementos que nutren la experiencia clásica.

Ciudad de México, 26 de octubre (sin embargo).- Han pasado más de 13 años desde que vimos la última entrega canónica de la serie, Ninja Gaiden 3, un título que llegó al PlayStation 3 y Xbox 360 y que significaría la pausa momentánea de una de las entregas más emblemáticas de acción y hack and slash de los años 2000.

Ahora, llega la cuarta entrega de la serie, que combina la esencia original de Ninja Gaiden de la mano de Team Ninja, con la experiencia de Platinum Games, quienes han estado detrás de grandes éxitos recientes como NieR: Automata, Astral Chain o la saga de Bayonetta, haciendo el género de hack and slash una insignia de calidad para el estudio.

Un regreso de la mejor manera

Una franquicia con más de 35 años de tradición, está de regreso y de la mejor manera posible, si bien hace poco vimos el relanzamiento de Ninja Gaiden 2, con Ninja Gaiden 2 Black y con Ryu Hayabusa, como un personaje emblemático, en esta ocasión, Ninja Gaiden 4 -como secuela directa de Ninja Gaiden 3- también introduce a un nuevo personaje, Yakumo, miembro del Clan Raven, quienes son un rival directo del Clan Hayabusa, no obstante, nuestro protagonista está siguiendo los mismos pasos de Ryu Hayabusa para convertirse en un maestro ninja.

Esta nueva historia busca capturar a nuevos jugadores además de los más dedicados, pero no tienen por qué preocuparse, si bien, Ryu Hayabusa no es nuestro personaje principal, sí forma parte de la trama y es fundamental para ella.

Se retoman los eventos de Ninja Gaiden 3, donde Ryu Hayabusa buscaba derrotar al Dark Dragon, una entidad maligna que existía en la ciudad de Tokyo, sin embargo, no fue derrotada por completo, y está tratando de renacer en esta entrega, de la mano de una sacerdotisa conocida como Seori, sin embargo, Yakumo buscará consumar la profecía de derrotar de una vez por todas al Dark Dragon,

Un gran desafío

A nivel jugabilidad, tenemos diferentes aspectos que forman parte de la experiencia final, en un primer acercamiento, la dificultad y es que, ¿qué sería de un Ninja Gaiden si no nos hace arrojar el control al televisor de tantas veces que intentamos pasar una misión del juego?

Las diferentes opciones que nos pone el juego, desde la experiencia para quienes tienen más conocimiento de la saga hasta para los nuevos jugadores crean un gran desafío en todo el recorrido, hasta cada uno de los jefes finales, haciendo de estos combates un verdadero infierno para los jugadores, pero que una vez terminados, dan un gran nivel de satisfacción.

Tenemos los movimientos que conocemos: ataque ligero, ataque fuerte, bloquear, Parry y nuestro ataque cargado; siendo la precisión uno de nuestro mejores aliados, además de las diferentes combinaciones de ataques que podemos aprender para crear los movimientos más agresivos y gore que podamos imaginar, sumado a todos los movimientos y aspectos que podemos mejorar a lo largo del juego.

A todo esto, el título también añade un poco más de peso a la exploración, aunque se sigue manteniendo como un título lineal, el juego nos recompensa por explorar algunos espacios o desviarnos un poco de nuestro camino, pero la experiencia general, y la historia del juego nos brindan una experiencia a la altura de la franquicia.

Un juego que luce espectacular

Por la parte gráfica, el juego luce espectacular en un Xbox Series X, además de que su desempeño es bastante estable y nos ofrece diferentes experiencias de calidad que podremos elegir como más nos convenga, los nuevos escenarios, los personajes, movimientos y animaciones complementan un apartado que sabe perfectamente el tipo de saga que representan y no nos queda a deber en ningún momento.

Tenemos secuencias llenas de acción que podemos manipular o simplemente que podremos experimentar en una cinemática, pero sobre todo el combate y los destellos al momento de la batalla nos llenan de momentos frenéticos una y otra vez.

Ninja Gaiden 4 es un regreso triunfal de la franquicia más de una década después, si bien, no revoluciona sus bases y mantiene la misma esencia que conocemos, sí se adapta a una jugabilidad actual con elementos que nutren la experiencia clásica y que pueden dar pasa al inicio de una nueva serie de entregas.