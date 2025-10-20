BITS | Ghost of Yōtei, un juego majestuoso e imperdible

Oswaldo Rodríguez

20/10/2025 - 7:00 am

Ghost of Yōtei

Artículos relacionados

Artículos relacionados

BITS | Battlefield 6, una de las mejores experiencias multijugador

BITS | Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2, un mágico regreso

BITS | EA Sports FC 26, una experiencia refinada y renovada

El juego luce simplemente impecable, el trabajo hecho por el estudio para esta segunda entrega es impresionante.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Por increíble que parezca, han pasado 5 años desde que vimos por primera vez Ghost of Tsushima, el primer título de la franquicia que llegó de la mano de Sucker Puncha -el estudio detrás de franquicias como Sly Cooper o inFAMOUS. Si bien Ghost of Yōtei no es una secuela directa de Ghost of Tsushima-. Sí es una evolución de la franquicia en todos los aspectos, no sólo a nivel narrativo, sino también en jugabilidad, mejorando todo lo aprendido en su antecesor.

Historia

Al igual que Ghost of Tsushima, el título está ambientado en el antiguo Japón, específicamente en 1603 en la isla de Ezo, hoy en día conocida como Hokkaido, Japón. La historia de Ghost of Yōtei toma lugar 300 años después de los acontecimientos de Gnost of Tsushima, y toma como principal tema la familia y la venganza, un tanto similar a su antecesor, sin embargo, con una narrativa diferente.

Tomaremos el papel de Atsu, la protagonista del juego y que nos cómo, desde muy pequeña perdió a su familia a manos de un grupo de bandidos conocidos como los seis Yōtei, liderados por Lord Nariaki Saito, antiguo amigo de la familia de Atsu y líder del clan Saito, quien ha llevado una vida de corrupción y opresión aterrorizando a la isla de Ezo y sus habitantes. Tras haber sobrevivido el ataque de los seis Yōtei, sobrevivió fuera de la isla de Ezo y tras varios años ha regresado para vengar a su familia.

Ghost of Yōtei
Ghost of Yōtei es mejor que su antecesor. Foto: Ghost of Yōtei

El título es un viaje por presente y pasado no sólo de lo que conocemos al inicio como conflicto principal, sino de cómo se fue forjando la relación de su familia, sus tradiciones y el talento en la herrería de su padre, así como del pasado del Lord Nariaki Saito y la relación que tuvo con su familia, el título nos deja explorar diferentes zonas llenas de recuerdos que nos dan un contexto más grande a la infancia de Atsu.

Y claro, si eso no fuera poco, como misión principal, el juego también nos ofrece diferente misiones secundarias que podremos ir explorando a lo largo del juego, desde algún personaje que nos encontremos en el camino pidiendo auxilio o que requiera algún favor, hasta todos los pueblos que podemos explorar que nos ayudarán en nuestra travesía intercambiando favores por recompensas.

Podremos derrotar a bandidos que sean buscados en la zona, salvar a personas que estén siendo atacados en el camino o simplemente derrotar a los seis Yōtei, como nuestra misión principal para consumar la venganza de nuestra familia.

Jugabilidad y nivel gráfico

A nivel jugabilidad, el título mantiene las bases de su primera entrega con una jugabilidad mejorada, manteniendo las posturas de combate dependiendo de qué tipo de enemigo esté atacado, pero ahora se siente mucho más fluido, preciso y con un gran cantidad de armas que podemos utilizar a corta, mediana o larga distancia. Además, tenemos de regreso nuestro árbol de habilidades, que nos deja aprender muchas más técnicas, mejorar nuestros combos y los diferentes estilos de combate que tenemos.

Ghost of Yōtei
El juego también nos ofrece diferente misiones. Foto: Ghost of Yōtei

Tenemos una exploración increíble que nos lleva a ver un paisaje detallado en cada rincón que visitamos, y es que, de verdad podemos explorar hasta los lugares más impensables del juego, meternos entre arbustos, montañas y descubrir una gran cantidad de secretos que ayudarán a nuestra progresión.

A nivel gráfico el juego luce simplemente impecable, el trabajo hecho por el estudio para esta segunda entrega es impresionante y los paisajes que nos entrega el juego están a la altura de un título de nueva generación, aprovechando todo el potencial del PlayStation 5.

Ghost of Yōtei es más y mejor que su antecesor -el cual dejó la vara muy alta-, esta nueva aventura a nivel visual, narrativo y de jugabilidad toma lo hecho con su antecesor y lo mejora a gran escala.

Oswaldo Rodríguez

Oswaldo Rodríguez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Rubén Martín

La guerra de ICE en Chicago

"El Gobierno de Trump está convirtiendo los supuestos operativos contra migrantes irregulares (“lo peor de lo peor”,...
Por Rubén Martín
Jorge Alberto Gudiño Hernández

¿Impuestos a contenidos?

"El problema con algunos de estos impuestos (más allá de la posibilidad de orientar los recursos a...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

El arte conceptual es neoliberal

"El conceptualismo resultó el binomio perfecto para las tendencias neoliberales impuestas en los circuitos del arte. La...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Breve atlas de nuestra catástrofe turística

"Lo que sucede en Tulum no es una excepción, es el espejo roto de un modelo turístico...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Problemas en la derecha
Por Alejandro Páez Varela

Problemas en la derecha

Una vacuna contra el egoísmo
Por Jorge Zepeda Patterson

Una vacuna contra el egoísmo

Patente de Corso
Por Muna D. Buchahin

Patente de Corso

¿Salud con Coca?
Por Alejandro Calvillo

¿Salud con Coca?

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas
Por Héctor Alejandro Quintanar

Los fascistas argentinos y sus fans feminicidas

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T
Por Pedro Mellado Rodríguez

Igual que PRI, PAN y PRD, podría naufragar la 4T

La desastrosa historia del Fondo de Desastres
Por Fabrizio Mejía Madrid

La desastrosa historia del Fondo de Desastres

Bombas en Caracas y en McDonalds
Por Juan Carlos Monedero

Bombas en Caracas y en McDonalds

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex
Por Mario Campa

La historia es indulgente con el saqueo a Pemex

Instructivo para vivir
Por Óscar de la Borbolla

Instructivo para vivir

+ Sección

Galileo

Estudio revela que antepasados humanos estuvieron expuestos al plomo hace millones de años

¿La exposición al plomo influyó en la evolución humana? Estudio revela nuevas pistas

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Investigaciones sugieren que los alimentos ultraprocesados podrían influir en funciones cerebrales vinculadas con comportamientos de violencia.

Alimentos ultraprocesados pueden volver a una persona más violenta, revelan estudios

Cometa "de las nueve colas"

¿Cuándo y a qué hora se podrá ver el cometa C/2025 R2 SWAN desde México?

Científicos descubren en Argentina el esqueleto de uno de los dinosaurios más antiguos

Científicos descubren en Argentina el fósil de uno de los dinosaurios más antiguos

Las personas que se sienten apoyadas por familiares, amigos y colegas tienden a tener mejor salud mental, desempeñarse más eficazmente en áreas sociales.

Estudio revela cuál es la clave para la felicidad... y no, no es el dinero ni la fama

Investigaciones científicas sugieren que las mujeres no sólo duermen de forma diferente a los hombres, sino que también necesitan dormir más para recuperarse.

Las mujeres necesitan dormir más que los hombres y la ciencia las respalda

Uruguay se convirtió en el primer país de Latinoamérica en legislar la eutanasia, o "muerte digna".

Uruguay se convierte en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia

A veces nos olvidamos del correo electrónico porque estamos más pendientes de likes, seguidores y videos virales, pero el email marketing sigue siendo el rey.

Satélites agujereados: investigadores vulneran bases de datos “secretas” de México

Saber si un perro es zurdo o diestro puede parecer una simple curiosidad, pero conocerlo ayuda a entender mejor su comportamiento y su forma de relacionarse.

¿Tu perro es zurdo o diestro? Descúbrelo con 3 pruebas y cómo influye en su carácter

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
1

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

La guerra de ICE en Chicago
2

La guerra de ICE en Chicago

Durante su fiesta, Ricardo Salinas Pliego ofreció un discurso con declaraciones que apuntan a una nueva etapa en su vida pública: la búsqueda de la Presidencia.
3

Finísimo, Salinas Pliego: “Zurdos de mixrdx”, a “mandarlos a chxngxr a su madre”

La derecha mexicana estará conmovida. Su gran esperanza es Donald Trump y esas marchas no son buena señal.
4

Problemas en la derecha

Claudio X. González y Ana Lucía Medina encabezan la organización "Salvemos la democracia"
5

Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

Héctor "N", detenido por el asesinato de David Cohen
6

Héctor "N" aceptó matar a Cohen por falta de dinero: "mamá, no tenemos para comer"

Un avión de carga cayó al mar en Hong Kong tras derrapar en la pista de aterrizaje.
7

Un avión de carga cae al mar en Hong Kong tras derrapar en aterrizaje; hay un muerto

Lex Ashton "N" permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la CdMx luego de que un Juez de Control se negó a cambiar la medida cautelar que le fue impuesta.
8

Lex Ashton seguirá preso en Reclusorio Oriente; Juez rechaza cambiar medida cautelar

El excoordinador de campaña de Xóchitl Gálvez, Max Cortázar, se convirtió en el centro de atención durante el relanzamiento del PAN por la caída que sufrió.
9

VIDEO: Max Cortázar, excoordinador de campaña de Gálvez, cae al agua en evento de PAN

Elon Musk
10

Una vacuna contra el egoísmo

El programa Saturday Night Live (SNL) dedicó un sketch a Milei, en el que lo comparó con Austin Powers y se burló del apoyo económico que le ofreció Trump.
11

Saturday Night Live compara a Javier Milei con Austin Powers y critica la ayuda de EU

Mariana Rodríguez y Samuel García anuncian en redes sociales su segundo embarazo.
12

DATOS ¬ Diez millones en 3 meses: derroche de Mariana y Samuel en redes es incesante

Bolivia elige a Rodrigo Paz como nuevo Presidente
13

Bolivia confirma su viraje a la derecha: elige a Rodrigo Paz como su nuevo Presidente

Autoridades detuvieron en Chiapas a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes les aseguraron armas, miles de cartuchos útiles y equipo táctico.
14

Las autoridades detienen a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

La dirigencia nacional del PAN le pagó 562 mil 600 pesos a la “entrenadora de discurso, medios y debate” Paulina Amozurrutia Navarro, con el fin proporcionar una metodología de “formación y seguimiento de los voceros, con entrenamientos intensivos y un acompañamiento detallado”.
15

El PAN pagó miles de pesos a "entrenadora de discurso" de cara a su "relanzamiento"

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Luisa María Alcalde habló del caso de Andrés Manuel López Beltrán y pidió poner el ejemplo ante "campaña" de la derecha.
1

DATOS ¬ ¿Cuánto ganan Luisa, Andrés? ¿Hay dictámenes financieros? Denegado, denegado

Lex Ashton "N" permanecerá preso en el Reclusorio Oriente de la CdMx luego de que un Juez de Control se negó a cambiar la medida cautelar que le fue impuesta.
2

Lex Ashton seguirá preso en Reclusorio Oriente; Juez rechaza cambiar medida cautelar

Autoridades detuvieron en Chiapas a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa, a quienes les aseguraron armas, miles de cartuchos útiles y equipo táctico.
3

Las autoridades detienen a 6 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa en Chiapas

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"
4

Trump confirma que habrá aranceles para Colombia y ahora dice que Petro es "lunático"

Claudio X. González y Ana Lucía Medina encabezan la organización "Salvemos la democracia"
5

Fracasó en 2022. Chocó en 2024. No importa. La “sociedad civil” de Claudio X. regresa

La Presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, reveló una lista de asistentes al relanzamiento del PAN, a quienes calificó como "los impresentables de siempre".
6

"Fueron los mismos impresentables de siempre": Alcalde critica relanzamiento del PAN

Buenas noticias para beneficiarias y beneficiarios de la Beca Benito Juárez, ya que se anunció el calendario de pagos del primer bimestre del ciclo 2025-2026.
7

Beca Benito Juárez: ¿Cuándo se hará el primer depósito? Checa el calendario de pagos

Bolivia elige a Rodrigo Paz como nuevo Presidente
8

Bolivia confirma su viraje a la derecha: elige a Rodrigo Paz como su nuevo Presidente

Un avión de carga cayó al mar en Hong Kong tras derrapar en la pista de aterrizaje.
9

Un avión de carga cae al mar en Hong Kong tras derrapar en aterrizaje; hay un muerto

La SSPC informó que autoridades detuvieron en Guerrero y Morelos a 6 personas presuntamente involucradas en una agresión contra uniformados en Acapulco.
10

Elementos de la SSPC repelen ataque armado en Acapulco; detienen a 6 y abaten a uno

La especialista en Medicina Interna Daniela Silva llamó a visibilizar los signos menos conocidos del cáncer de mama, como los pequeños cambios en la piel.
11

¿Qué signos ayudan a detectar el cáncer de mama? Experta comparte los menos conocidos

Sheinbaum regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias
12

CSP regresa a Puebla y revisa afectaciones por lluvias; avanza envío de ayuda: Semar