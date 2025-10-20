BITS | Ghost of Yōtei, un juego majestuoso e imperdible

El juego luce simplemente impecable, el trabajo hecho por el estudio para esta segunda entrega es impresionante.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- Por increíble que parezca, han pasado 5 años desde que vimos por primera vez Ghost of Tsushima, el primer título de la franquicia que llegó de la mano de Sucker Puncha -el estudio detrás de franquicias como Sly Cooper o inFAMOUS. Si bien Ghost of Yōtei no es una secuela directa de Ghost of Tsushima-. Sí es una evolución de la franquicia en todos los aspectos, no sólo a nivel narrativo, sino también en jugabilidad, mejorando todo lo aprendido en su antecesor.

Historia

Al igual que Ghost of Tsushima, el título está ambientado en el antiguo Japón, específicamente en 1603 en la isla de Ezo, hoy en día conocida como Hokkaido, Japón. La historia de Ghost of Yōtei toma lugar 300 años después de los acontecimientos de Gnost of Tsushima, y toma como principal tema la familia y la venganza, un tanto similar a su antecesor, sin embargo, con una narrativa diferente.

Tomaremos el papel de Atsu, la protagonista del juego y que nos cómo, desde muy pequeña perdió a su familia a manos de un grupo de bandidos conocidos como los seis Yōtei, liderados por Lord Nariaki Saito, antiguo amigo de la familia de Atsu y líder del clan Saito, quien ha llevado una vida de corrupción y opresión aterrorizando a la isla de Ezo y sus habitantes. Tras haber sobrevivido el ataque de los seis Yōtei, sobrevivió fuera de la isla de Ezo y tras varios años ha regresado para vengar a su familia.

El título es un viaje por presente y pasado no sólo de lo que conocemos al inicio como conflicto principal, sino de cómo se fue forjando la relación de su familia, sus tradiciones y el talento en la herrería de su padre, así como del pasado del Lord Nariaki Saito y la relación que tuvo con su familia, el título nos deja explorar diferentes zonas llenas de recuerdos que nos dan un contexto más grande a la infancia de Atsu.

Y claro, si eso no fuera poco, como misión principal, el juego también nos ofrece diferente misiones secundarias que podremos ir explorando a lo largo del juego, desde algún personaje que nos encontremos en el camino pidiendo auxilio o que requiera algún favor, hasta todos los pueblos que podemos explorar que nos ayudarán en nuestra travesía intercambiando favores por recompensas.

Podremos derrotar a bandidos que sean buscados en la zona, salvar a personas que estén siendo atacados en el camino o simplemente derrotar a los seis Yōtei, como nuestra misión principal para consumar la venganza de nuestra familia.

Jugabilidad y nivel gráfico

A nivel jugabilidad, el título mantiene las bases de su primera entrega con una jugabilidad mejorada, manteniendo las posturas de combate dependiendo de qué tipo de enemigo esté atacado, pero ahora se siente mucho más fluido, preciso y con un gran cantidad de armas que podemos utilizar a corta, mediana o larga distancia. Además, tenemos de regreso nuestro árbol de habilidades, que nos deja aprender muchas más técnicas, mejorar nuestros combos y los diferentes estilos de combate que tenemos.

Tenemos una exploración increíble que nos lleva a ver un paisaje detallado en cada rincón que visitamos, y es que, de verdad podemos explorar hasta los lugares más impensables del juego, meternos entre arbustos, montañas y descubrir una gran cantidad de secretos que ayudarán a nuestra progresión.

A nivel gráfico el juego luce simplemente impecable, el trabajo hecho por el estudio para esta segunda entrega es impresionante y los paisajes que nos entrega el juego están a la altura de un título de nueva generación, aprovechando todo el potencial del PlayStation 5.

Ghost of Yōtei es más y mejor que su antecesor -el cual dejó la vara muy alta-, esta nueva aventura a nivel visual, narrativo y de jugabilidad toma lo hecho con su antecesor y lo mejora a gran escala.