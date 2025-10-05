BITS | EA Sports FC 26, una experiencia refinada y renovada

Oswaldo Rodríguez

05/10/2025 - 6:34 am

EA Sports FC 26

Tendremos una experiencia mucho más profunda y es que, nuestro desempeño en el club tendrá consecuencias, ya sean buenas o malas, nos podrá atraer un nuevo club o si nuestro desempeño es muy malo, nos quedaremos sin trabajo.

Ciudad de México, 5 de octubre (SinEmbargo).- Nuevamente es esa época del año, una nueva entrega del mejor simulador de fútbol está en nuestras manos, siendo la segunda bajo el nombre de EA Sports FC que busca refinar y renovar la experiencia en uno de los aspectos más importantes, la jugabilidad.

A nivel de modos juego, el título se mantiene con lo que ya conocemos, modo carrera como director técnico, como jugador, temporadas, torneos, clubs y Ultimate team, ningún cambio ha sucedido en este apartado, tenemos la misma experiencia que ya conocemos.

EA Sports FC 26
El juego tiene una mejora en su IA. Foto: EA Sports FC 26

El modo carrera

A nivel carrera, tenemos una nueva opción, donde además del juego tradicional que conocemos, ahora tenemos el "live Mode", donde la dinámica como entrenador cambia un poco y tendremos una experiencia mucho más profunda y es que, nuestro desempeño en el club tendrá consecuencias, ya sean buenas o malas, porque nos podremos salir, nos podrá atraer un nuevo club o si nuestro desempeño es muy malo nos quedaremos sin trabajo, el mercado siempre estará en constante evolución.

El juego nos ofrecerá desafíos especiales y únicos en este modo de juego, una variedad de escenarios del mundo real y diferentes historias por vivir, dependiendo del club que elijamos. Además, existe un nuevo sistema de eventos inesperados, donde tratan de aterrizar el realismo del mundo y la vida del fútbol con los jugadores, éstos sufren lesiones después de una cita internacional, no se adaptan a su nuevo club o también puede que tu club sea comprado por un nuevo dueño y todo cambie de la noche a la mañana. Si bien son pequeñas adiciones, son muy buenas adiciones y es que, mientras más realismo llegue a un modo como el de carrera, la experiencia se vuelve mucho más profunda.

Jugabilidad

Por la parte de jugabilidad el título introduce dos nuevos arquetipos de jugadores, competitivo o auténtico. El modo competitivo está diseñado a lo que ya conocemos, clubs y Ultimate team, el cual ofrece un control mucho más directo de los jugadores y no cambia a la experiencia que conocemos, sin embargo, la adición del arquetipo auténtico, le da un toque diferente al juego, especialmente para el modo carrera, donde tenemos características de una defensiva mucho más posicional, estadísticas al momento de realizar saques de esquina, un juego mucho más lento, más táctico, con una esencia mucho más apegada a lo que es un partido auténtico de fútbol.

EA Sports FC 26
El juego nos ofrecerá desafíos especiales. Foto: EA Sports FC 26

Dos estilos de juego diferentes, siendo esta nueva adición algo que cambia la experiencia que lleva más de una década siendo similar, sin embargo, es un cambio que brinda una experiencia más humana a lo que es el fútbol y no con jugadores cuyas estadísticas los hacen correr sin parar de un lado a otro.

Por otro lado, el juego también tiene una mejora en su IA, los comportamientos de los jugadores, al atacar, al defender, los porteros, cambian con la adición del arquetipo auténtico, teniendo este ritmo de juego mucho más lento y táctico que complementa la experiencia del juego y hace un gran trabajo representado lo que es el fútbol en el día a día.

Diferente y fresco

Ultimate team, también ha sufrido, pequeñas mejoras, sobre todo a nivel calidad de vida y es que, probablemente sea uno de los modos de juegos con más menús e información y lo hecho para esta entrega es mucho más claro, sencillo de navegar y las modalidades de Rival y Champions ofrecen un mayor número de recompensas que te darán desde puntos Rival, puntos de calificación, monedas, sobres, experiencia de temporada y más. Haciéndolo mucho más atractivo, va desde quién anota el primer gol, quién el último, ganar por cierta diferencia de goles, mantener tu portería a cero, entre otros.

EA Sports FC 26 se siente diferente y fresco, algo que no pasaba en muchos años y eso es de las mejores noticias que puede tener la franquicia, siendo apenas la segunda bajo el nombre de EA Sports FC, es una gran segunda entrega, posiblemente de las mejores que ha tenido la saga en los últimos años.

