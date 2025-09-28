Silent Hill f: oscuro, incómodo, brutal y maravilloso, terror en su máxima expresión

Silente Hill f destaca por salir del molde, su historia se desarrolla en un nuevo pueblo en Japón, además de que los personajes carecen de armas de fuego para defenderse.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Silent Hill f es la primera entrega original de la compañía desde -el ahora lejano- 2012, cuando vimos Silent Hill: Downpour, 13 años tuvieron que pasar para volver a vivir la esencia de una de las franquicias más emblemáticas de todos los tiempos.

Durante 2024 se relanzo Silent Hill 2 con nuevos gráficos, mecánicas y muchas mejoras para adaptarse a la nueva generación de consolas, sin embargo, era una historia que ya conocíamos y que podíamos considerar como el mejor juego de la saga, hasta ahora.

Novedades e historia

Silent Hill f no está nada cerca de lo que conocíamos de la franquicia, principalmente por salir del molde al hablar de los acontecimientos que sucedían, en su mayoría, en lugares ficticios basados en América, especialmente en Estados Unidos. Ahora, por primera vez, el juego toma las raíces orientales para desarrollar un nuevo pueblo en Japón que conoceremos como Ebisugaoka, ambientado en los años 60 nos presenta un concepto totalmente nuevo para la saga, además, tomaremos el papel de una nueva protagonista, Hinako Shimizu.

Adentrarse en la historia del juego es posiblemente el mayor spoiler posible, sin embargo, durante un día normal, una misteriosa niebla comienza a invadir este pequeño pueblo, parece que momentos antes del evento, la mayoría de sus habitantes se fueron o desaparecieron, la niebla comienza a llenar de flores rojas cada espacio y superficie posible, flores conocidas como Higanbana, que para la cultura asiática están asociadas con la vida y la muerte, no son casualidad.

Hinako se encuentra con algunos amigos, cada uno intenta escapar de alguna manera, algunos reencontrándose nuevamente después del evento de la niebla y embarcándose en la misión de escapar del pueblo lo antes posible, entre ellos está Shu Iwai, su amigo desde la infancia y Rinko Nishida, amiga de ambos, que siente una pequeña atracción por Shu.

La historia nos presenta este mundo infestado y nos obliga a recorrer elementos de la vida diaria de nuestra protagonista enfocándose en sus amistades y familia como pilares, pero también desde una perspectiva de varios sentimientos, como la tradición, el amor, y los diversos papeles que puede jugar la mente, todo esto nos ayuda a entender el contexto de lo que pasa a nuestro alrededor, las decisiones que tendremos que tomar y el camino que tendremos que recorrer.

Jugabilidad y combate

A nivel jugabilidad, el título es diferente a sus antecesores, principalmente porque carecemos de armas de fuego para defendernos; contamos con objetos que podemos encontrar tirados, como tuberías, cuchillos, hachas, bats, entre otros, no obstante, cada uno tiene una durabilidad, lo cual hace más desafiante el combate y su uso.

El combate es sencillo y se basa en la mecánica de golpear y esquivar, dándonos una pequeña ventaja en defensa, pero los enemigos son impredecibles y algunos más fuertes que otros. Además de las armas, podemos encontrar objetos que nos servirán con curación, principalmente vendas, kits de emergencias, pastillas, etc.; también podremos reparar nuestras armas con kits de herramientas, aunque son algo escasos.

El combate y los enemigos son angustiantes, porque no sabes en qué momento se romperá tu arma, ya sean contra enemigos normales o algunos jefes que son más fuertes, la variedad de enemigos, sus diseños y diferentes movimientos hacen que la experiencia sea increíble y aterradora.

Intercambios y acertijos

El juego también introduce una especie de árbol de habilidades, donde el juego te permite intercambiar objeto de valor que encuentres como ofrenda por puntos de fe que puedes intercambiar por Onamoris, estos son amuletos japoneses que nos ofrecen diferentes “habilidades”, como restaurar la salud después de derrotar un enemigo, aumentar nuestra salud, aumentar nuestra cordura, reducir el campo de visión de un enemigo, entre otras cosas. Así como también podremos intercambiar un mayor número de puntos de fe con Ema’s para incrementar al máximo nuestra salud, resistencia y cordura, aunque estos son más difíciles de encontrar.

Por último, los acertijos, aunque son pocos los que encontramos a lo largo del juego, son uno de los mejores aspectos que nos presenta, no sólo porque cada uno de ellos es diferente entre sí, ya sea colocar objetos, encontrar la combinación de números, letras o figuras, el juego nos pone a estudiar y leer cada pieza de información que nos da, no sólo las instrucciones que tenemos para resolver, sino el pedazo de papel que nos cuenta un poco de la historia y el por qué estamos en ese lugar en ese momento, alguna pista, alguna carta con un chisme, alguna carta que nunca fue abierta, un tablero de información o un letrero, todo cuenta y eso hace que cada acertijo sea diferente y difícil.

Silent Hill está de regreso y mejor que nunca. Silente Hill f es posiblemente el mejor juego de toda la franquicia y le da la frescura justa que necesitaba, haciéndolo terrorífico pero desafiante, una combinación que ha resultado ganadora.