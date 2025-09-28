Silent Hill f: oscuro, incómodo, brutal y maravilloso, terror en su máxima expresión

Oswaldo Rodríguez

28/09/2025 - 6:34 am

Silent Hill f

Artículos relacionados

Silente Hill f destaca por salir del molde, su historia se desarrolla en un nuevo pueblo en Japón, además de que los personajes carecen de armas de fuego para defenderse.

Ciudad de México, 28 de septiembre (SinEmbargo).- Silent Hill f es la primera entrega original de la compañía desde -el ahora lejano- 2012, cuando vimos Silent Hill: Downpour, 13 años tuvieron que pasar para volver a vivir la esencia de una de las franquicias más emblemáticas de todos los tiempos.

Durante 2024 se relanzo Silent Hill 2 con nuevos gráficos, mecánicas y muchas mejoras para adaptarse a la nueva generación de consolas, sin embargo, era una historia que ya conocíamos y que podíamos considerar como el mejor juego de la saga,  hasta ahora.

Silent Hill f
Silent Hill f es un juego oscuro e incomodo. Foto: Silent Hill f

Novedades e historia

Silent Hill f no está nada cerca de lo que conocíamos de la franquicia, principalmente por salir del molde al hablar de los acontecimientos que sucedían, en su mayoría, en lugares ficticios basados en América, especialmente en Estados Unidos. Ahora, por primera vez, el juego toma las raíces orientales para desarrollar un nuevo pueblo en Japón que conoceremos como Ebisugaoka, ambientado en los años 60 nos presenta un concepto totalmente nuevo para la saga, además, tomaremos el papel de una nueva protagonista, Hinako Shimizu.

Adentrarse en la historia del juego es posiblemente el mayor spoiler posible, sin embargo, durante un día normal, una misteriosa niebla comienza a invadir este pequeño pueblo, parece que momentos antes del evento, la mayoría de sus habitantes se fueron o desaparecieron, la niebla comienza a llenar de flores rojas cada espacio y superficie posible, flores conocidas como Higanbana, que para la cultura asiática están asociadas con la vida y la muerte, no son casualidad.

Hinako se encuentra con algunos amigos, cada uno intenta escapar de alguna manera, algunos reencontrándose nuevamente después del evento de la niebla y embarcándose en la misión de escapar del pueblo lo antes posible, entre ellos está Shu Iwai, su amigo desde la infancia y Rinko Nishida, amiga de ambos, que siente una pequeña atracción por Shu.

Silent Hill f
Silent Hill está de regreso y mejor que nunca. Foto: Silent Hill f

La historia nos presenta este mundo infestado y nos obliga a recorrer elementos de la vida diaria de nuestra protagonista enfocándose en sus amistades y familia como pilares, pero también desde una perspectiva de varios sentimientos, como la tradición, el amor, y los diversos papeles que puede jugar la mente, todo esto nos ayuda a entender el contexto de lo que pasa a nuestro alrededor, las decisiones que tendremos que tomar y el camino que tendremos que recorrer.

Jugabilidad y combate

A nivel jugabilidad, el título es diferente a sus antecesores, principalmente porque carecemos de armas de fuego para defendernos; contamos con objetos que podemos encontrar tirados, como tuberías, cuchillos, hachas, bats, entre otros, no obstante, cada uno tiene una durabilidad, lo cual hace más desafiante el combate y su uso.

El combate es sencillo y se basa en la mecánica de golpear y esquivar, dándonos una pequeña ventaja en defensa, pero los enemigos son impredecibles y algunos más fuertes que otros. Además de las armas, podemos encontrar objetos que nos servirán con curación, principalmente vendas, kits de emergencias, pastillas, etc.; también podremos reparar nuestras armas con kits de herramientas, aunque son algo escasos.

El combate y los enemigos son angustiantes, porque no sabes en qué momento se romperá tu arma, ya sean contra enemigos normales o algunos jefes que son más fuertes, la variedad de enemigos, sus diseños y diferentes movimientos hacen que la experiencia sea increíble y aterradora.

Silent Hill f
Silente Hill f es posiblemente el mejor juego. Foto: Silent Hill f

Intercambios y acertijos

El juego también introduce una especie de árbol de habilidades, donde el juego te permite intercambiar objeto de valor que encuentres como ofrenda por puntos de fe que puedes intercambiar por Onamoris, estos son amuletos japoneses que nos ofrecen diferentes “habilidades”, como restaurar la salud después de derrotar un enemigo, aumentar nuestra salud, aumentar nuestra cordura, reducir el campo de visión de un enemigo, entre otras cosas. Así como también podremos intercambiar un mayor número de puntos de fe con Ema’s para incrementar al máximo nuestra salud, resistencia y cordura, aunque estos son más difíciles de encontrar.

Por último, los acertijos, aunque son pocos los que encontramos a lo largo del juego, son uno de los mejores aspectos que nos presenta, no sólo porque cada uno de ellos es diferente entre sí, ya sea colocar objetos, encontrar la combinación de números, letras o figuras, el juego nos pone a estudiar y leer cada pieza de información que nos da, no sólo las instrucciones que tenemos para resolver, sino el pedazo de papel que nos cuenta un poco de la historia y el por qué estamos en ese lugar en ese momento, alguna pista, alguna carta con un chisme, alguna carta que nunca fue abierta, un tablero de información o un letrero, todo cuenta y eso hace que cada acertijo sea diferente y difícil.

Silent Hill está de regreso y mejor que nunca. Silente Hill f es posiblemente el mejor juego de toda la franquicia y le da la frescura justa que necesitaba, haciéndolo terrorífico pero desafiante, una combinación que ha resultado ganadora.

Oswaldo Rodríguez

Oswaldo Rodríguez

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Sandra Lorenzano

Árboles

"Los árboles como origen del mundo es un mito que se repite; está en muy diversas historias...
Por Sandra Lorenzano
Jorge Alberto Gudiño Hernández

Mentiras peligrosas

"Si uno a veces le cree a los rumores malintencionados de su vecina… entonces habrá algunos que...
Por Jorge Alberto Gudiño Hernández
Susan Crowley

Gabriel de la Mora o cómo engañar a la muerte

"Gabriel es un neobarroco en toda la extensión del concepto. Es espléndido en su manera de incluirnos...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Cultura comunitaria y alta cultura en la 4T: entre el barrio y la sala de concierto

"El debate que atraviesa a la política cultural mexicana no es sólo técnico, como de pronto pareciera,...
Por Alejandro De la Garza
+ Sección

Opinión en Video

Redes de poder
Por Muna D. Buchahin

Redes de poder

Vender para vivir, Morir sin Saber
Por Alejandro Calvillo

Vender para vivir, Morir sin Saber

El funeral del tal Charles Kirk
Por Héctor Alejandro Quintanar

El funeral del tal Charles Kirk

Adán Augusto, a un paso del infierno
Por Pedro Mellado Rodríguez

Adán Augusto, a un paso del infierno

Distantes y distintos
Por Lorenzo Meyer

Distantes y distintos

Trump en la ONU
Por Fabrizio Mejía Madrid

Trump en la ONU

Trump huele a azufre: Petro en la ONU
Por Juan Carlos Monedero

Trump huele a azufre: Petro en la ONU

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge
Por Mario Campa

Los Fantasmas de la Navidad visitan al viejo Scrooge

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Con IA o hacerlo nosotros mismos?

Adán se derrumba, él y su grupo
Por Álvaro Delgado Gómez

Adán se derrumba, él y su grupo

+ Sección

Galileo

La OMS aseguró que el paracetamol y las vacunas no provocan autismo en recién nacidos, con lo que desmintió las afirmaciones hechas por Donald Trump.

¿Paracetamol y vacunas causan autismo? ¡Mentiraaa!, dice la OMS. Desmiente a Trump

Diseñan en México primer vehículo que funciona con hidrógeno para movilidad sustentable.

Mexicanos crean "Hidrobinisa", el primer auto que opera con hidrógeno y no contamina

Apple presentó este martes el iPhone 17, con un diseño renovado, pantalla de 6.3 pulgadas y la incorporación de ProMotion a 120 Hz en todos los modelos.

Apple lanza iPhone 17, el más fino. ¿Cuándo es la preventa y cuánto valdrá en México?

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Autoridades federales y estatales de Tabasco detuvieron a tres presuntas secuestradoras, quienes supuestamente son integrantes de una banda criminal.
1

Autoridades detienen en Tabasco a 3 presuntas secuestradoras vinculadas a una banda

Izamal, Pueblo Mágico de Yucatán
2

Un Pueblo Mágico amarillo seduce con su belleza y su riqueza histórica y gastronómica

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole
3

Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro
4

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
5

Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado

Zulema "N", alias "La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza" fue detenida en Ecatepec por elementos de la Semar y la Policía municipal.
6

"La Güera", presunta lideresa de "La Chokiza", es detenida en Ecatepec por la Semar

El Tren Suburbano anunció la variación de la frecuencia en la prestación de servicio durante la semana del 27 de septiembre al próximo cuatro de octubre.
7

¡Prepárate! El Tren Suburbano cambia su servicio del 27 de septiembre al 4 de octubre

8

Vender para vivir, Morir sin Saber

El día que quieran realmente investigar y sancionar la corrupción, lo van a hacer, como hemos visto algunos casos en los que ya se empezó en el ámbito federal.
9

Redes de poder

Lex Ashton, asesino de un estudiante del CCH
10

Lex Ashton anunció su suicidio, y advirtió: “No pienso irme solo”. Y fue al CCH, y...

La Presidenta Sheinbaum afirmó que el liderazgo de Adán Augusto López sigue firme en el Senado.
11

DATOS ¬ Adán Augusto usa falsedades y contradicciones al tratar de explicar ingresos

Con la llegada al poder de Xi Jinping, China ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a convertirse en una potencia económica global.
12

CLOSE UP ¬ Xi Jinping: del exilio rural a liderar la China más fuerte de la Historia

La Suprema Corte admitió un recurso más interpuesto por Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, que busca tumbar un crédito fiscal de mil 609 mdp.
13

La Corte revisará un recurso de Salinas Pliego. Y tiene hasta 6 meses para resolver

14

ENTREVISTA ¬ Televisa censura imágenes de terremoto del 85; lucra con memoria, acusan

15

Una ciclovía en Xochimilco confronta a una comunidad y abre debate hasta de clasismo

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Obra Todo Bien
1

Todo está bien, burocracia y la deshumanización en el trabajo "Godín"

Ricardo Salinas Pliego, presidente del conglomerado financiero, comercial y mediático Grupo Salinas, tiene una deuda de más de 74 mil mdp con el SAT.
2

Salinas Pliego "detesta" el Estado... pero el grueso de su fortuna viene del Estado

Tras mítines por 11 años de la desaparición de 43 normalistas, alumnos de Ayotzinapa quemaron camionetas y lanzaron petardos al Palacio de Justicia de Iguala.
3

Normalistas queman vehículos en Palacio de Justicia de Iguala en protesta por los 43

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro
4

Lluvia en CdMx genera Alerta Púrpura, inundaciones y afecta operación de AICM y Metro

Con la llegada al poder de Xi Jinping, China ha pasado de ser un país pobre y subdesarrollado a convertirse en una potencia económica global.
5

CLOSE UP ¬ Xi Jinping: del exilio rural a liderar la China más fuerte de la Historia

El ejército de Israel informó este sábado de que más de 750 mil palestinos fueron desplazados de Gaza y más de 65 mil han muerto.
6

Israel cifra en 750 mil los desplazados desde Gaza; ofensiva suma casi 66 mil muertos

La Profeco recordó a las y los consumidores que es importante conservar el ticket de sus compras, ya que esto puede ayudar a evitar problemas.
7

¡No tires el ticket! Profeco da 5 razones para conservar tus comprobantes de compra

Detienen a la madre y al padrastro de Paloma Nicole
8

Madre y padrastro de Paloma Nicole, menor fallecida por una cirugía, son detenidos

Barack Obama, expresidente estadounidense, reconoció estar en contra de la devastadora estrategia de guerra producida por Israel en Gaza.
9

Obama se pronuncia contra la ofensiva israelí en Gaza; "no hay justificación", dice

Gustavo Sepúlveda, Coordinador General del Zoológico "La Pastora" en Monterrey, fue destituido el día de hoy del cargo tras hacerse público el abandono de Mina.
10

El coordinador del zoológico "La Pastora" es destituido por abandono de osa "Mina"

La atleta mexicana, Kenia Lechuga Alanís, conquistó el bronce en el Campeonato Mundial de Remo Shanghái 2025 que se llevó a cabo en China.
11

Kenia Lechuga gana medalla de bronce para México en el Mundial de Remo Shanghái 2025

12

ENTREVISTA ¬ Televisa censura imágenes de terremoto del 85; lucra con memoria, acusan