BITS | NBA 2K26, una experiencia renovada con mejoras notables

Entre los aspectos destacados encontramos mejoras en los modos de juego, además del apartado de movimientos y jugabilidad donde hicieron un trabajo maravilloso.

Ciudad de México, 21 de septiembre (SinEmbargo).- Año con año, la franquicia de NBA 2K ha logrado reinventarse con cambios que pueden ser o no del agrado de los fanáticos, sin embargo, siempre busca ese balance perfecto con el propósito de capturar la esencia de lo que es la NBA, desde el ambiente de los estadios, la iluminación, los fanáticos en la grada, hasta los detalles más complejos dependiendo el modo de juego, como ser el gerente general de un equipo, participar en ventajas de transferencias, hasta el hecho de jugar con alguna super estrella o convertirte en una.

Para esta entrega llegaron cambios significativos, especialmente en el gameplay del juego, que mejoran por mucho la experiencia de la entrega pasada, así como mejoras en las animaciones de los jugadores, en busca de un realismo mucho más cercano a movimientos emblemáticos o gestos, además de su apariencia, lo que los llevó a una nueva escala en el realismo y la captura de jugadores y sus movimientos.

Modos de juego

Primero que nada, tenemos los ya modos clásicos que hacen su regreso año con año: MyCarreer, MyTeam, MyNBA, MyGM. Además de los modos de juegos rápido y la WNBA, especialmente la inclusión de la liga femenil es un gran acierto, ya que año con año gana nuevos seguidores y sigue creciendo en partidos, equipos y estrellas.

Por el lado de MyNBA, regresan las eras, sin alguna nueva novedad en inclusiones, teniendo las eras de Michael Jordan, de Bird y Magic, además de las más reciente con Kobe, LeBron y Steph Curry, sin contar la era moderna, esta parte no ha sufrido cambio.

Si hablamos de MyTeam, enfocado en el modo competitivo y en línea sigue siendo una experiencia única: crear nuestro propio equipo, coleccionar jugadores y poner esa química a prueba es desafiante y emocionante, además, por primera vez podremos combinar tanto a jugadores de la NBA como jugadores de la WNBA.

Tenemos a MyGM, el indicado para quienes buscan la experiencia más completa de administrar un equipo de la NBA, especialmente este año ha sufrido cambios que mejoran la experiencia por completo, con dos estilos de GM diferentes, desde entrar al draft, construir un equipo en la pretemporada, tener objetivos y tener escenarios personalizados para cada equipo o bien, la experiencia tradicional con lo más actual de la NBA.

Por último, MyCarrer, crear tu jugador, convertirte en una super estrella de la NBA y sobre todo, explorar The City, esta ciudad virtual donde podemos desafiar a otros jugadores del mundo, comprar ropa para nuestro personaje, medios de transporte y vivir la experiencia de ser una estrella de la NBA, entrenando, jugando y desatacando en cada partido, ningún otro simulador de deportes lo hace como NBA 2K.

Movimientos y jugabilidad

Además de las mejoras en modos de juego, especialmente el apartado de movimientos y jugabilidad ha hecho un trabajo maravilloso, el nuevo sistema de tiros es un gran acierto a comparación de entregas anteriores, se siente mucho más amigable y preciso. También tenemos un nuevo sistema de movilidad y físicas para los jugadores, teniendo movimientos mucho más precisos y realistas.

Tenemos un nuevo sistema de colisión entre jugadores, creando interacciones mucho más realistas y dando libertad de movimiento tanto en defensa como en ofensiva. A lo que se suma un toque especial en los estadios y su ambientación con la adición de nuevos comentaristas, animaciones, efectos de luz y sonido, intentando recrear la experiencia real de ir a un partido de la NBA.

NBA 2K26 es una experiencia que sigue creciendo año con año. El modo MyGM hace un gran trabajo en la administración de los equipos y la experiencia que brinda, no obstante, MyCareer continúa siendo un salto de calidad y entretenimiento, tal vez extrañamos la adición de nuevas eras como lo vimos en entregas anteriores, pero es algo que tal vez ya está cubierto con las que se tienen.