BITS | Gears of War: Reloaded, como si fuera la primera vez

Oswaldo Rodríguez

31/08/2025 - 6:34 am

Gears of War: Reloaded

El trabajo realizado por el equipo en el apartado gráfico, es impecable, el juego luce y corre de gran forma tanto en consolas de nueva generación como en PC. 

Ciudad de México, 31 de agosto (sin embargo).- Muchas personas recordarán aquel 7 de noviembre de 2006, apenas un año después del lanzamiento del Xbox 360, como un día que marcaría una época y el inicio de un nuevo legado con la llegada de un nuevo juego lleno de brutalidad, una historia que tendría un largo camino por recorrer y uno de los trabajos de doblaje a español latinoamericano más emblemáticos que hemos tenido en la historia, así comenzaba la historia de Gears of War.

En el 2015 tuvimos una nueva versión del juego con Gears of War: Ultimate Edition, sin embargo, esta ocasión es diferente. Gears of War: Reloaded, no sólo es una mejora técnica, que es muy superior en todos los aspectos a la Ultimate Edition, especialmente es un homenaje a la franquicia y un momento histórico, ya que es el primer juego de Gears of War que llega a una consola de PlayStation, si bien ya hay varios títulos que eran exclusivos de Xbox e hicieron su debut en la consola de Sony y viceversa, al ser una franquicia tan emblemática es realmente un momento para enmarcar.

Gears of War: Reloaded
Gears of War: Reloaded es magia pura, es un título diferente. Foto: Gears of War: Reloaded

Historia

Para los nuevos jugadores, Gears of War: Reloaded nos cuenta la historia de Marcus Fenix y el mundo de Sera que ha sido invadido por una plaga conocida como “Locust”, sin entrar en detalles, eran humanos alterados genéticamente que fueron desarrollando y creciendo en el subterráneo del mundo hasta formar una fuerza imparable.

El juego nos muestra el coloquialmente conocido “Emergency Day”, el día que la fuerza Locust atacó al mundo de la superficie, la realidad es que a menos que estén familiarizados con libros y cómics es difícil conocer su origen con el primer título, de hecho, el próximo título nuevo de la franquicia, Gears of War: E-Day, el cual saldrá en algún punto de 2026 o 2027 llevará la temática de ese día, tomando lugar 14 años antes de los acontecimientos de Gears of War: Reloaded. Nuestra misión, debilitar a las fuerzas “Locust”, pero es una historia que nos llevará 2 entregas más por terminar.

Dicho esto, la historia no sufre modificación alguna, nos puede tomar entre 8-10 horas terminar, poco más o menos dependiendo de en qué dificultad se juega y que nos ofrece una maravillosa experiencia en solitario o en cooperativo con un jugador más y claro, que tiene el mismo gran doblaje a español latinoamericano que lo hizo tan popular en nuestra región.

Un gran experiencia

La experiencia multijugador se mantiene como una experiencia clásica, los personajes que conocemos y algunos que iremos desbloqueando conforme avancemos de nivel, el hecho de tener dos armas de inicio nada más -nuestra retro lancer y la clásica gnasher-, además de poder encontrar más armas en cada mapa que jugamos, tenemos todos los mapas del juego original además de los que llegaron en forma de DLC.

Contamos con los modos clásicos de juego como partidas por equipo, rey de la colina, eliminación, blitz, one shot, entre otros y los modos competitivos, ejecución y 2vs2 gnasher, algunas armas han sufrido ciertos cambios y algunos jugadores no están muy contentos, la realidad es que la experiencia está casi intacta y sigue siendo una experiencia rápida y frenética, como si fuera el 7 de noviembre de 2006.

Gears of War: Reloaded
El juego nos muestra el coloquialmente conocido “Emergency Day”. Foto: Gears of War: Reloaded

Un trabajo impecable

Por el apartado gráfico, el trabajo realizado por el equipo es impecable, el juego luce y corre de gran forma tanto en consolas de nueva generación como en PC, no sólo ha sido mejorar la texturas y el desempeño del juego para adaptarlo al 4K que conocemos, sino también el trabajo en la ambientación y los modelos 3D para que estén a la altura de un lanzamiento nuevo, además de que el desempeño del juego es digno de un título multijugador que puede pasar la taza de los 120 FPS en PC y que puede lograr un rendimiento cercano en consolas.

Gears of War: Reloaded es magia pura, es un título diferente y se siente desde el primer minuto, no tenemos más FPS de este estilo hoy en día y regresar a los inicios de la franquicia es increíble. Ahora sólo queda contar los días para tener un posible anuncio del mismo lanzamiento para Gears of War 2.

Oswaldo Rodríguez

Oswaldo Rodríguez

Lo dice el reportero

Galileo

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descubrieron un nuevo linaje de Mamut que habitó en el noroeste de la Cuenca de México.

El INAH y la UNAM revelan la existencia de un linaje de mamut hasta ahora desconocido

La lluvia de estrellas Perseidas será visible esta noche en México ¡No te la pierdas!

La lluvia de meteoros Perseidas alcanzará su punto máximo el 12 de agosto

La lluvia de Perseidas se acerca: ¿dónde y cuándo ver el espectáculo? Detalles aquí

La civilización maya pudo haber superado los 16 millones de habitantes.

La civilización maya pudo superar los 16 millones de habitantes, revela estudio

El astronauta Jim Lovell, comandante de la misión espacial Apolo 13, murió a los 97 años de edad, informó la NASA.

El astronauta Jim Lovell, comandante que salvó misión Apolo 13, muere a los 97 años

La 'zona muerta' del Golfo de México, un área con poco o ningún oxígeno- tiene este año 7 mil 085 kilómetros cuadrados, un 21% menos que las estimaciones.

La "zona muerta" del Golfo se reduce; científicos celebran avance a la meta ambiental

China crea la primera abeja teledirigida, que puede utilizarse para espionaje

China desarrolla la primera abeja teledirigida para buscar supervivientes… o espiar

Sak-Bahlán, ciudad de los lacandones rebeldes, resurge entre la selva chiapaneca

CLOSE UP ¬ Grok: el chatbot que hace eco del racismo y extremismo de Elon Musk y X

La NASA y los científicos que trabajan en EU han alzado la voz contra la administración Trump.

Científicos de la NASA y premios Nobel alzan la voz contra los recortes de Trump

