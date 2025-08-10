Super Mario Party Jamboree NS2 Edition + Jamboree TV, diversión en una nueva escala
10/08/2025 - 6:34 am
Este juego es muy divertido, además gracias a las capacidades técnicas que nos ofrece el Nintendo Switch 2, tenemos tiempos de carga un poco más rápidos y una mejor resolución.
Ciudad de México, 10 de agosto (SinEmbargo).- Super Mario Party Jamboree es una de las mejores ediciones de la franquicia en años, retomando los comandos de movimientos que hicieron increíble a la primera versión que llegó al Nintendo Switch, Super Mario Party y que aprovechaba muchas de las cualidades de la consola de Nintendo. Eso no era todo, los nuevos tableros, los viejos conocidos, minijuegos y la adición de nuevos personajes, refrescaban una fórmula que parecía haber alcanzado el punto máximo y que volvía parecer alcanzarlo con Jamboree, pero aún había más.
Con el lanzamiento del Nintendo Switch 2, siguiendo la fórmula que otros juegos han tenido, una versión actualizada para la consola estaba en camino, pero con un poco más que mejoras técnicas y de rendimiento, con contenido adicional que se enfocaba en las nuevas cualidades de la consola y que lleva a un nuevo punto de diversión a la franquicia.
En noviembre del año pasado hablábamos de la gran evolución que representaba Super Mario Party Jamboree, con tableros que representaban más acción y emociones, con la adición de mini objetivos dentro del mismo juego, además, la adición de los compañeros "Jamboree” en las partidas daban beneficios de monedas, estrellas y demás a quienes pudieran alcanzarlos y una serie de minijuegos que nos brindaban enormes momentos de emoción, convirtiendo al título en uno de los mejores del Nintendo Switch y probablemente el mejor Mario Party que ha existido.
Una gran experiencia
Apenas hace algunos meses conocíamos esta nueva actualización para el Nintendo Switch 2, además de la adición de "Jamboree TV”, que más que un modo de juego, es una experiencia adicional.
Primero que nada, del lado técnico, gracias a las capacidades técnicas que nos ofrece el Nintendo Switch 2, tenemos tiempos de carga un poco más rápidos, una mejor resolución y una mayor cantidad de cuadros por segundo, mejoras que son menores, pero que ayudan a la gran experiencia que ya teníamos.
Ahora bien, por la parte de la jugabilidad, tenemos "Jamboree TV”. Esta nueva adición se centra en dos modos de juego, Bowser Live y Carnival Coaster:
- El primero siendo una especie de concurso en vivo por parte de Bowser, que medirá nuestra habilidades y hará que el público decida un ganador, para esto, tendremos una serie de minijuegos diseñados especialmente para dos cosas: el uso de la nueva cámara del Nintendo Switch 2 y del micrófono de la consola, por lo que tendremos juegos de movimiento, de gritar, aplaudir en el ritmo correcto y demás, algo que cambia completamente la dinámica de lo que es Super Mario Party Jamboree, pero que lo hace muy divertido.
- El segundo, recorremos un camino en una montaña rusa que tendrá diferentes paradas, pero su principal uso es del de la función de mouse del Joy-con, por lo cual tendremos juegos de precisión, de tomar objetos, moverlos, aventar cosas, etc., todo esto haciendo uso del control como mouse, haciendo de esta experiencia bastante retadora, no recuerdo el número de veces que tuve que repetir un juego por fracasar, además de que vas a contra reloj, poniéndole un grado más de dificultad.
A todo esto sumamos lo clásico que ya conocíamos del juego con el modo Mario Party y aunque de ese lado no hay adiciones de contenido, sigue siendo una gran experiencia que nunca pasará de moda.
Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV es la entrega más completa y la mejor manera de experimenta Mario Party, porque el juego ofrece diversión para todo tipo de jugadores, desde los más casuales hasta los más experimentados, el hecho de usar controles de movimiento o ruido te transportan a un programa de televisión de los años 2000 y cumplen con su propósito principal, llenarnos de diversión.