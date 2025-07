BITS | Death Stranding 2: On the Beach es una obra impecable

Death Stranding 2: On the Beach ofrece más de todo, mejoras y una gran experiencia para quienes buscan una maravillosa historia.

Ciudad de México, 13 de julio (SinEmbargo).- Han pasado casi 6 años desde que llegó la primera entrega de Death Stranding a nuestras manos, una entrega que se convirtió en el primer juego desarrollado por Kojima Productions después de su separación con Konami y una entrega que se sentía como una carta de libertad de Hideo Kojima hacia la industria del entretenimiento, no sólo de los videojuegos, con un producto que hizo y deshizo a gusto y placer, para entregar una de las experiencias más completas de los últimos años.

Más de todo

Ahora, con la llegada de Death Stranding 2: On the Beach, tenemos no sólo una versión mejorada de aquella gran experiencia que fue la primera entrega, tenemos más de todo, un gameplay apasionante que nos pone a experimentar desde el minuto 1 de juego, que nos pone a explorar, pero sobre todo, nos pone a sentir nuestro alrededor, la historia, los gráficos y un apartado musical que mejora absolutamente todo lo que hacemos.

La historia transcurre 11 meses después de Death Stranding y es fundamental conocer los eventos del primer juego para entender la secuela, debido a su complejidad narrativa. Sam Porter Bridges, el protagonista, logró reconectar los restos de Estados Unidos mediante la “Chiral Network” y derrotó al villano Higgs Monaghan, quien intentaba provocar un nuevo Death Stranding, un evento catastrófico que conecta a los vivos con los muertos, generando entidades sobrenaturales y desastres ambientales.

Sam posee la habilidad de repatriación, que le permite volver a la vida tras morir. Además, desarrolló un fuerte vínculo con su BB (bebé puente) -quienes sirven para alertar cuando hay BT's cerca, estos seres de otro mundo que llegaron con el Death Stranding-, llamada “Louise”, a quien salvó y adoptó como hija.

Ahora bien, los eventos de Death Standing 2 nos traen a una nueva aventura, que sin entrar en detalles nos llevará a nuevos territorios fuera de EU, donde se ha descubierto que hay un mundo que también ha sobrevivido, pero que no está conectado entre sí. Tal como en el primer juego, nuestra misión principal será conectar zonas de México y Australia a la “Chiral Network”, sin embargo, con esta nueva misión, también vienen nuevos desafíos, que nos llevan a conocer más sobre nuestra relación con “Lou”, reencontrarnos con viejos amigos, conocer nuevos que nos ayudarán en esta nueva misión, así como enfrentarnos a nuevos y muchos más enemigos, especialmente BT's.

Una gran experiencia

A nivel de jugabilidad, todo, absolutamente todo mejora y es maravilloso, el título nos ofrece una experiencia más inmersiva en todos los sentidos, además, pone muchas cosas a nuestro alcance desde que iniciamos el juego, algo que tomaba algún tiempo en la primera entrega. Mucha exploración y muchos paquetes por entregar, como ya muchos saben, el propósito principal de nuestro personaje es ser un repartidor, un trabajo bastante crucial en el mundo actual del juego y en esta ocasión, tenemos un mundo mucho más grande por explorar.

Hay mejoras, también, en los objetos que podemos utilizar para hacer mucho más sencillo nuestro trabajo, ya sea a pie o a través de vehículos y la gran variedad que el juego nos otorga; nuevas y conocidas armas regresan y hasta cierto punto, hacen mucho más dinámico el combate contra enemigos, en ciertos casos puede ser sencillo y en otros bastante desafiante.

Un árbol de mejoras

Por otro lado, tenemos un árbol de mejoras, si bien no lo podeos considerar tan completo como para ser un árbol de habilidades como tal, nos ofrece el poder subir ciertas cualidades a nuestra jugabilidad para ayudarnos en combate, recuperación, al momento de viajar, entre otras cosas.

El juego mantiene las limitantes de viajar con mucho peso dependiendo que tengamos equipado, la energía de nuestros vehículos y el deterioro de los paquetes con la lluvia, pero al igual que el primer juego, tenemos un mundo conectado y es literal, ya que, podremos aportar a creaciones de carteras, y objetos o estructuras de ayuda que no solo nos servirán a nosotros, sino también a otros jugadores en el mundo y eso es increíble.

Death Stranding 2: On the Beach ha logrado crear que su esencia de “conectar” dentro del juego sea el principal eje de todo, lo que representa esta segunda parte, conectar con una parte emocional través de una maravillosa historia, conectar con nuevos sentidos en el gameplay del juego y conectar con un mundo en solitario pero que al mismo tiempo tiene destellos multijugador, este título es la cima de lo que representa el mundo del entretenimiento y sus virtudes, sin duda es una experiencia imperdible.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/