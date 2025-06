Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en Nintendo Switch 2, un logro increíble

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition llega a Nintendo Switch 2, ¿qué mejoras tiene? ¿qué tal funciona? Aquí te contamos.

Ciudad de México, 29 de junio (SinEmbargo).- Uno de los juegos más amados y odiados del 2020 está de regreso. Amado por su increíble contenido, jugabilidad y ambición; pero odiado, por los problemas de rendimiento que tuvo en su lanzamiento, problemas, que al día de hoy ya no existen gracias al increíble trabajo que realizó el estudio para pulir y mejorar la experiencia, que estuvieron comprometidos a entregar desde un inicio.

Cinco años después llega esta gran experiencia de una manera que posiblemente nunca hubiéramos imaginado: en una plataforma portátil como lo es el Nintendo Switch 2, que no sólo transporta la maravillosa experiencia que es el juego a un dispositivo con menos potencia, sino también, que lo hace de una manera ejemplar, entregando la experiencia más fiel posible.

Historia y personalización

La historia principal del juego nos pondrá en el papel de "V", personaje que podrás personalizar a un grado casi ridículo desde el inicio, siendo uno de los modos creativos más robustos que hemos visto dentro de un videojuego al momento de crear un personaje, ya que podremos modificar desde los rasgos más comunes como ojos, cabello, complexión y demás, hasta ser tan específicos como editar partes íntimas tanto de hombre como mujer.

Tendremos que elegir entre tres caminos diferentes: nómada, corporativo o chico de la calle, los cuales básicamente representan la manera en la que se ha criado nuestro personaje principal, aunque la historia es la misma para todos, podemos decir que la primera misión o el primer acercamiento que tendrás con el personaje será diferente dependiendo del camino que elijas, además, a lo largo del juego, podrás ir subiendo de nivel este camino o reputación que te desbloqueará diálogos especiales dependiendo de la misión donde te encuentres, sin cambiar el general de la historia.

La historia general nos contará la travesía de nuestro personaje a lo largo de su "vida" en Night City, el desarrollo de los eventos que ocurren alrededor de nosotros y las relaciones que hacemos con cada personaje que vamos conociendo.

Sin llegar a dar detalles tan específicos del contexto general, porque sería explicar acontecimientos muy tempranos de la historia, podemos decir que hay acción, mucho camino que recorrer y diferentes aspectos que exploran en su totalidad lo que puedes hacer como personaje, desde la parte del combate, investigar alguna escena del crimen con diferentes sensores de cámaras o acceder a diálogos que te llevarán a aceptar o rechazar trabajos. Además de conocer más a fondo el personaje de Keanu Reeves como Johnny Silverhand, el cual tiene algunos momentos brillantes y otros no tanto, haciendo que en ciertos momentos la historia se sienta algo desconectada.

Niveles, atributos y jugabilidad

Tal vez uno de los atributos más complejos de Cyberpunk 2077 está dentro de su sistema de niveles y mejoras a nivel personaje, ya que -al estilo de Dark Souls- podremos escoger atributos de nuestro personaje al iniciar e ir subiendo de nivel a lo largo de la historia, estos atributos van desde cuerpo, reflejos, habilidades técnicas, inteligencia, entre otros, cada uno de ellos es indispensable en el poder robar autos, utilizar ciertas armas o mejorar tus habilidades dentro del hackeo de sistemas; dado que puedes comenzar con los atributos y niveles que elijas, las acciones que puedas o no realizar las verás marcadas dentro del juego como un número rojo, haciendo referencia a la cantidad de puntos faltantes que necesitas para lograr esa acción.

A nivel jugabilidad, hay que mencionar que es un título que se juega en su mayor parte en la perspectiva de primera persona, salvo ciertos momentos como manejar donde tenemos la opción de cambiar la cámara. Un aspecto que puede ser del agrado o no de muchas personas. En lo personal, no me desagrada tanto, pero sí me gustaría un modo en tercera persona para ver mi personaje y las acciones que realiza. El combate, los disparos y el moverte, pueden parecer algo raros en un inicio, pero después de un rato jugando te acostumbras.

Gráficos detallados

Para esta versión de Nintendo Switch 2, tenemos dos tipos de ajustes en los gráficos de juego, el ajuste de calidad, que está centrado en darnos una experiencia a 30 cuadros por segundo y una resolución de 1080p; así como el modo desempeño que nos ofrece apenas 40 cuadros por segundo o poco más, y una resolución de 720p, sin embargo, cualquiera que sea la opción que eliges te sorprende por sus capacidades de ofrecerte gráficos detallados o una gran fluidez al jugar el título.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition en Nintendo Switch 2 es increíble y la palabra se queda corta, saber que es un título que fue tan exigente en ciertas consolas en su lanzamiento que ahora podemos jugar en nuestras manos con un dispositivo portátil es una locura, pero una locura que llegó para ser uno de los mejores títulos de lanzamiento del Nintendo Switch 2.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/