BITS | Nintendo Switch 2, una mejora a la misma gran experiencia

El Nintendo Switch es la consola que conocemos pero con más poder y mejoras que se notan y brindan una mejor experiencia de juego.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).- A un mes de su lanzamiento, el Nintendo Switch 2 ya nos mostró un fragmento de lo que es como una nueva generación de consola, su potencial con algunos títulos exclusivos como Mario Kart World o con el Welcome Tour -que es más como un demo técnico que un juego como tal- y aunque, aún tenemos un largo camino por recorrer, ya podemos compartir nuestras primeras impresiones.

Que la consola tenga el mismo nombre que su antecesor con la incorporación del número "2" es un mensaje muy claro desde el inicio, es una versión mejorada del mismo hardware que ya teníamos. A diferencia de todas las generaciones pasadas de consolas caseras, donde con cada nuevo lanzamiento teníamos una consola muy diferente a la anterior, en esta ocasión, ha sido diferente y probablemente esto es lo mejor que nos pudo pasar como consumidores.

Un camino amigable

El Nintendo Switch es una de las consolas más vendidas de todos los tiempos, con más de 150 millones de unidades distribuidas por todo el mundo, una base muy sólida de consumidores, que probablemente no están dispuestos a experimentar con un enfoque nuevo o alguna tecnología que no sea familiar, tal vez en su momento fue un éxito con el Nintendo Wii y sus controles de movimiento, pero al mismo tiempo quedó corto el camino cuando se innovó con el Nintendo Wii U. Ahora el camino es bastante amigable en el proceso, es la misma consola que ya conocemos, que tanto amamos, pero con mucho más poder.

La consola ha cambiado mucho -aunque no lo parezca-, de inicio, la pantalla pasa de una resolución HD de 1280x720 a Full HD de 1920x1080, la pantalla regresa a ser LCD como lo es la primera versión del Nintendo Switch, no obstante, la mejora es bastante notoria, claro, también tenemos un Nintendo Switch en su versión OLED que simplemente tiene un pantalla espectacular, pero la realidad es que el salto en resolución ayuda mucho a no extrañar tanto la versión OLED, además, la nueva pantalla ha crecido de 6.2” a 7.9” haciéndola una increíble experiencia portátil.

Cambios tangibles

Es cierto que tenemos muchos cambios internos en procesador, componentes y velocidad, pero veamos los cambios tangibles de los que podemos hacer uso, como los nuevos Joy-Con's.

Posiblemente una de las quejas más grandes que tenía el Nintendo Switch eran sus controles y el problema del drift en las palancas de movimiento, algunos problemas con su conectividad física a la consola, que por el propio uso se desgataba.

Parece ser que la mejora de los nuevos Joy-Con's ha sido una prioridad, además de que ahora tienen un tamaño más grande, por el mismo nuevo tamaño de la pantalla, ahora la manera de conectarlos a la consola no es desplazándolos una y otra vez de arriba a abajo, ahora simplemente se unen de manera magnética y para removerlos tenemos un botón que los expulsa, haciendo mucho más cómoda y segura la conectividad a la consola.

Eso no es todo, tenemos una nueva tecnología de vibración en HD, dándole mayor potencial al control para ciertos juegos y por si fuera poco, ahora también pueden funcionar como un mouse, dándole un nuevo significado al movimiento para juegos de disparo, estrategia o de gestión, cambiando la manera en que jugamos.

Sistema refrigeración

El dock que se conecta a la TV también viene con mejoras y es que, nos puede ofrecer una resolución de salida de hasta 4K y 120 cuadros por segundo, teniendo mucho más potencia que su antecesor, pero dentro de lo más importante, está la adición de un sistema de refrigeración propia, además del que tiene la consola, mejorando la ventilación que puede recibir la consola cuando es conectada al dock y evitar que se caliente por el constante uso que pueda tener.

Como adicionales, tenemos una versión mejorada del Pro Controller, el cual se siente muy bien, es una gran versión mejorada al anterior y por otro lado, tenemos la adición del soporte a cámara web que ciertos juegos pueden utilizar para que veas a tus amigos y juegues con ellos con la adición del chat de juego.

El Nintendo Switch 2 es todo lo que queríamos que fuera esta nueva versión de una consola que nos ha dado años de diversión, tomando en cuenta características esenciales en el día a día, como un mejor desempeño, velocidad y resolución en el modo portátil, así como más potencia al momento de conectarse al dock, seguramente veremos en el camino varias reediciones de la consola, tal vez más ligeras, tal vez en su versión OLED, pero por el momento, estamos frente a una gran consola, con un futuro lleno de lanzamientos.

Oswaldo Rodríguez https://www.sinembargo.mx/author/oswaldo_rodriguez/