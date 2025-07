EA Sports College Football 26, una de las mejores experiencias inmersivas

Este juego está claramente diseñado para los verdaderos fanáticos del fútbol americano; este juego representa el primer paso en ese viaje hacia la grandeza en el emparrillado.

Ciudad de México, 20 de julio (SinEmbargo).- El fútbol americano y el baloncesto colegial en Estados Unidos son, sin lugar a dudas, dos de los deportes que más pasión, ambiente y euforia generan cada temporada. Los duelos entre universidades históricas despiertan intensas rivalidades regionales y reúnen a miles de fanáticos en una atmósfera única, donde la tradición, el orgullo estudiantil y la emoción se combinan para dar vida a partidos verdaderamente memorables.

Tuvieron que pasar 10 años para que Electronic Arts decidiera traer de regreso la simulación más icónica del fútbol americano colegial. Ahora, bajo el nombre de EA Sports College Football, el juego regresa siguiendo una estrategia similar a la de EA FC, al distanciarse de asociaciones como la FIFA, o en este caso, la NCAA. El 2025 marca el lanzamiento de la segunda entrega desde su regreso el año pasado, para empezar a forjar su propio camino y atraer a nuevos seguidores de la franquicia.

Para verdaderos fanáticos

Tal vez el mayor reto de este juego es que está claramente diseñado para los verdaderos fanáticos del fútbol americano, especialmente en Estados Unidos. Se trata de un título 100 por ciento enfocado en esa región, lo cual podría parecer una barrera para jugadores de otros países. Sin embargo, eso no significa que no se pueda disfrutar. Quienes siguen la NFL seguramente ya están familiarizados con muchas de las universidades que compiten en el fútbol americano colegial, ya que cada año el Draft recluta a las futuras estrellas de estas instituciones para llevarlas a franquicias legendarias de la liga profesional. Este juego representa, justamente, el primer paso en ese viaje hacia la grandeza en el emparrillado.

Dentro de las modos de juegos principales que tenemos están: el modo Dynasty, el cual, podemos decir que es como el modo carrera de entrenadores, donde podrás crear tu propio legado como el mejor entrenador de fútbol americano colegial de todos los tiempos, y es que no sólo se trata de dirigir a los jugadores el campo, se trata de estar involucrado con todo el entorno que te rodea, desde elegir a tu staff, también podrás mejorar tus habilidades, este año se ha añadido un portal de transferencias de jugadores mucho más robusto, atraer nuevos talentos y mucho más.

Probablemente el modo de juego que más llame la atención es Road to Glory, y es que en este modo de juego podrás crear tu propio camino como jugador, desde elegir entre 10 arquetipos diferentes que el juego nos ofrece, pasar por el proceso de selección de universidad y demostrar tu valor dentro de la cancha, la jugabilidad es bastante interesante, desde el hecho de cómo podemos crear un lazo con nuestro entrenador, con nuestro equipo, mejorar la química y destacar nuestras habilidades para ser el mejor posicionado en el proceso de transferencias. Además, claro, regresan los modos que ya conocíamos de Ultimate Team y Road to the College Football Playoff.

El terreno de juego

El gameplay también ha mejorado, aunque aún existe mucho trabajo por hacer con la IA del juego, pero la verdadera cereza del pastel es al momento de estar en el terreno de juego, las animaciones y los sonidos que existen en el juego se sienten mucho más pulidos a comparación de su entrega anterior, la ambientación -que es fundamental- hace un mejor trabajo a comparación de la entrega pasada, más estadios, más ambiente, más porras y mucho más ruido, todo esto influye en nuestro juego ya sea de local o visitante, la atmósfera que se crea es simplemente espectacular, especialmente con la adición del Homefiled Advantage 2.0.

El equipo detrás del juego sigue haciendo un gran trabajo añadiendo muchos más jugadores y consiguiendo las licencias necesarias, pero también por la parte de los entrenadores, se han añadido más de 300 entrenadores reales de todo el mundo, la visión que tiene el estudio es muy clara y probablemente seguirá creciendo durante los próximos lanzamientos.

EA Sports College Football 26 probablemente no es un título para todos, pero sin duda es una experiencia que busca ir más allá y no ser simplemente un juego de fútbol americano más en el mercado, los pasos que ha dado la franquicia desde su regreso son enormes y esperamos poder ver mucho más contenido en próximas entregas.

